 بوتين يصعد حربه على أوكرانيا.. ما خيارات كييف والغرب؟ | مسائية DW | DW | 20.10.2022

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مسائية DW

بوتين يصعد حربه على أوكرانيا.. ما خيارات كييف والغرب؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن الأحكام العرفية في أربع مناطقَ أوكرانية ضمتها روسيا إليها. وأنباء عن عمليات ترحيل لعشرات الآلاف من خيرسون..فهل دخلت الحرب على أوكرانيا فصلا جديدا؟

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14.10.2022, Astana*** Russian President Vladimir Putin speaks at the Summit of the Commonwealth of Independent States (CIS), in Astana, Kazakhstan, Friday, Oct. 14, 2022. (Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

بوتين يفرض الأحكام العرفية على المناطق الأوكرانية المحتلة 19.10.2022

فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي ضمتها موسكو الشهر الماضي. وأصدر الكرملين مرسوما يعلن دخول تلك الأحكام العرفية حيز التنفيذ.

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أكّد الجيش الروسي أنّ الوضع الميداني في أوكرانيا "متوتر" بالنسبة لقواته بعد الهجوم المضاد لكييف خاصة في خيرسون التي يستعدّ لإجلاء سكّانها، إثر انتكاسات في الشرق والجنوب وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت موسكو مؤخرًا ضمّها.

German Foreign Minister Annalena Baerbock reacts during her speech on the second day of Federal Convention of the Greens party in Bonn, Germany, October 15, 2022. REUTERS/Benjamin Westhoff

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فتحت موسكو تحقيقا جنائيا بعد مقتل 11 مجندا على يد مسلحين في قاعدة عسكرية بالقرب من أوكرانيا. ولم يسفر الهجوم عن مقتل مدنيين، حسب حاكم منطقة بيلغورود. والواقعة هي أحدث ضربة للحملة العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا.