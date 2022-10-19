بوتين يصعد حربه على أوكرانيا.. ما خيارات كييف والغرب؟

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن الأحكام العرفية في أربع مناطقَ أوكرانية ضمتها روسيا إليها. وأنباء عن عمليات ترحيل لعشرات الآلاف من خيرسون..فهل دخلت الحرب على أوكرانيا فصلا جديدا؟
فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي ضمتها موسكو الشهر الماضي. وأصدر الكرملين مرسوما يعلن دخول تلك الأحكام العرفية حيز التنفيذ.
أكّد الجيش الروسي أنّ الوضع الميداني في أوكرانيا "متوتر" بالنسبة لقواته بعد الهجوم المضاد لكييف خاصة في خيرسون التي يستعدّ لإجلاء سكّانها، إثر انتكاسات في الشرق والجنوب وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت موسكو مؤخرًا ضمّها.
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك أنها تعتقد أن على ألمانيا دعم الدفاع الجوي الأوكراني حاليا وهو ما يعد أهم من توريد دبابات قتالية ألمانية، تأتي هذه التصريحات غداة إعلان روسيا تصديها لقوات أوكرانية في دونيتسك وخيرسون.
فتحت موسكو تحقيقا جنائيا بعد مقتل 11 مجندا على يد مسلحين في قاعدة عسكرية بالقرب من أوكرانيا. ولم يسفر الهجوم عن مقتل مدنيين، حسب حاكم منطقة بيلغورود. والواقعة هي أحدث ضربة للحملة العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا.
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