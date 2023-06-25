 بوتين يشكر القوات الروسية على "منعهم لحرب أهلية" | DW الأخبار | DW | 27.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

بوتين يشكر القوات الروسية على "منعهم لحرب أهلية"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إِن القوات الروسية والشرطة والاستخبارات منعوا اندلاع "حرب أهلية" من خلال الوقوف بحزم بوجه فاغنر. كما اعترف بوتين للمرة الأولى بأن الدولة الروسية كانت تموّل بصورة كاملة مجموعة َ فاغنر العسكرية الخاصة.

المزيد من المركز الإعلامي

Fighters of Wagner private mercenary group pull out of the headquarters of the Southern Military District to return to base, in the city of Rostov-on-Don, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Stringer

روسيا.. رئيس فاغنر يفغيني پريغوجن ينهي تمردا مسلحا باتفاق مع موسكو 25.06.2023

في خطابه بمناسبة يوم الانتصار على النازية، بوتين يتهم الغرب ويتفادى الحديث عن الخسائر، ما الجديد في احتفالات هذا العام؟

خطاب بوتين في "عيد النصر".. ما الجديد؟ 09.05.2023

مسيّرات فوق مركز القوة في موسكو.. من الذي وجهها وما هو الخطر الذي كان يحوم حول القيادة الروسية؟

مسيّرات الكرملين.. تواصل التكهنات والتداعيات 05.05.2023

03/05/2023 A still image taken from video shows a flying object exploding in an intense burst of light near the dome of the Kremlin Senate building during the alleged Ukrainian drone attack in Moscow, Russia, in this image taken from video obtained by Reuters May 3, 2023. Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. 

روسيا تبلغ عن هجوم بمسيرات على الكرملين 04.05.2023

المزيد DW الأخبار

أمام ارتفاع أسعار الأضاحي يتبرع العديد من المسلمين في ألمانيا بثمن أضحية العيد للأقارب والمحتاجيبن في بلدانهم الأصلية.

ألمانيا .. مسلمون يفضلون التبرع بدل ذبح أضحية العيد 27.06.2023

تسببت الحرب في السوادان وارتفاع الاسعار قبل وخلال ضعف الاقبال على شراء أضحية العيد.

السودان: ضعف الإقبال على الأضاحي بسبب إرتفاع الأسعار 27.06.2023

يًعتبر الحج أحد أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، وهو من أركان الإسلام الخمسة، والوقوف على عرفة هو الركن الأعظم.

شعيرة الوقوف على عرفة - أهم مناسك الحج 27.06.2023

ادعاء بريتوريا بالحياد بات على المحك، ليس أقله بعد مزاعم الولايات المتحدة بأن جنوب إفريقيا زودت روسيا بالأسلحة

ادعاء بريتوريا بالحياد بات على المحك، ليس أقله بعد مزاعم الولايات المتحدة بأن جنوب إفريقيا زودت روسيا بالأسلحة 27.06.2023

اقرأ أيضا

24.06.2023****Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin speaks inside the headquarters of the Russian southern army military command center, which is taken under control of Wagner PMC, according to him, in the city of Rostov-on-Don, Russia in this still image taken from a video released June 24, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY

قائد فاغنر يصل بيلاروسيا.. وبوتين يؤكد: تجنبا حربا أهلية 27.06.2023

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحزم السلطات في التعامل مع تمرد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وصوله إلى بلاده.

24.06.2023****Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin speaks inside the headquarters of the Russian southern army military command center, which is taken under control of Wagner PMC, according to him, in the city of Rostov-on-Don, Russia in this still image taken from a video released June 24, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY

بريغوجين من مكان مجهول: تقدّم فاغنر نحو موسكو كشف مشاكل "خطيرة" 26.06.2023

اعتبر رئيس مجموعة فاغنر أن تقدم قواته نحو موسكو كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، وكشف، في أول تسجيل صوتي له منذ إنهاء التمرد، عن هدف وسبب تحرك مجموعته نحو موسكو. ويبقى السؤال أين مكان تواجد بريغوجين؟ وما مصير قواته؟

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, VLADIVOSTOK - MAY 31, 2023: Wagner Group founder Yevgeny Prigozhin attends a presentation event for the PMC Wagner Second Front youth outreach project. Lev Borodin/TASS]

تقارير: الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤشرات مبكرة على تمرد فاغنر 25.06.2023

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن كان لديها علم مسبق باحتمال تحرك رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضد السلطات الروسية، هذا فيما استمر سريان بعض القيود التي فرضت لمواجهة التمرد المسلح.

A truck transports a tank of Wagner private mercenary group along M-4 highway, which links the capital Moscow with Russia's southern cities, near Voronezh, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Stringer

بدء انسحاب فاغنر وكتائب أحمد الشيشانية إلى مواقعها السابقة 25.06.2023

شرع مقاتلو مجموعة فاغنر بالانسحاب من عدة مواقع سيطروا عليها أثناء التمرد المسلح الذي قاده يفغيني بريغوجين، وبالمثل فعلت كتائب أحمد الشيشانية التي تحركت لقمع التمرد.