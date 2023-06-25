بوتين يشكر القوات الروسية على "منعهم لحرب أهلية"

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إِن القوات الروسية والشرطة والاستخبارات منعوا اندلاع "حرب أهلية" من خلال الوقوف بحزم بوجه فاغنر. كما اعترف بوتين للمرة الأولى بأن الدولة الروسية كانت تموّل بصورة كاملة مجموعة َ فاغنر العسكرية الخاصة.
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحزم السلطات في التعامل مع تمرد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وصوله إلى بلاده.
اعتبر رئيس مجموعة فاغنر أن تقدم قواته نحو موسكو كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، وكشف، في أول تسجيل صوتي له منذ إنهاء التمرد، عن هدف وسبب تحرك مجموعته نحو موسكو. ويبقى السؤال أين مكان تواجد بريغوجين؟ وما مصير قواته؟
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن كان لديها علم مسبق باحتمال تحرك رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضد السلطات الروسية، هذا فيما استمر سريان بعض القيود التي فرضت لمواجهة التمرد المسلح.
شرع مقاتلو مجموعة فاغنر بالانسحاب من عدة مواقع سيطروا عليها أثناء التمرد المسلح الذي قاده يفغيني بريغوجين، وبالمثل فعلت كتائب أحمد الشيشانية التي تحركت لقمع التمرد.
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