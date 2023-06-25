بوتين يشكر القوات الروسية على "منعهم لحرب أهلية"

بريغوجين من مكان مجهول: تقدّم فاغنر نحو موسكو كشف مشاكل "خطيرة"

اعتبر رئيس مجموعة فاغنر أن تقدم قواته نحو موسكو كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، وكشف، في أول تسجيل صوتي له منذ إنهاء التمرد، عن هدف وسبب تحرك مجموعته نحو موسكو. ويبقى السؤال أين مكان تواجد بريغوجين؟ وما مصير قواته؟