بوتين يزور القرم في الذكرى التاسعة لاحتلالها

في ذكرى ضمها من أوكرانيا - زيارة "مفاجئة" لبوتين إلى القرم

في الذكرى التاسعة لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، قام بوتين بزيارة غير معلنة إلى شبه الجزيرة الأوكرانية التي تؤكد كييف أنها تعتزم استعادتها بـ"السلاح"، فيما تؤكد موسكو أن "القرم روسية" رافضة أن تكون موضع تفاوض!