 بوتين يزور القرم في الذكرى التاسعة لاحتلالها | DW الأخبار | DW | 18.03.2023

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DW الأخبار

بوتين يزور القرم في الذكرى التاسعة لاحتلالها

في زيارة مفاجئة تفقد الرئيس الروسي بوتين بعض الأماكن في شبه جزيرة القرم بمناسبة الذكرى التاسعة لضمها لروسيا. الزيارة تأتي غداة قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة تويقف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

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