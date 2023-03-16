بوتين يزور القرم في الذكرى التاسعة لاحتلالها

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في زيارة مفاجئة تفقد الرئيس الروسي بوتين بعض الأماكن في شبه جزيرة القرم بمناسبة الذكرى التاسعة لضمها لروسيا. الزيارة تأتي غداة قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة تويقف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا
في الذكرى التاسعة لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، قام بوتين بزيارة غير معلنة إلى شبه الجزيرة الأوكرانية التي تؤكد كييف أنها تعتزم استعادتها بـ"السلاح"، فيما تؤكد موسكو أن "القرم روسية" رافضة أن تكون موضع تفاوض!
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا، لكن موسكو اعتبرتها باطلة. فما قيمة هذه المذكرة؟ وهل يمكن جلب بوتين إلى لاهاي لمحاكمته؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. روسيا اعتبرت قرارات المحكمة "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونياً"، فيما رحبت أوكرانيا بالمذكرة "التاريخية".
خلال عام من التغطية للحرب الروسية الأوكرانية في الصحف والبوابات الإلكترونية الألمانية، سجل مجلس الصحافة الألماني شكاوى قليلة من التغطية الصحفية. ولم يصدر المجلس إلّا توبيخا واحدا فقط لإحدى الصحف. فلماذا صدر هذا التوبيخ؟
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