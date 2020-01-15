بوتين يرشح رئيس دائرة الضرائب خلفا لمدفيديف المستقيل

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء(15 كانون الثاني/يناير 2020) رئيس دائرة الضرائب ميخائيل ميشوستين لتولي منصب رئيس الوزراء، بحسب ما أعلن الكرملين بعد استقالة الحكومة الروسية بشكل مفاجئ. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن بوتين "طرح ترشيح ميشوستين على الدوما"، مجلس النواب الروسي الذي يتعين عليه المصادقة على التعيين.

وتأتي تسمية المسؤول المجهول من العامة في روسيا بعيد الإعلان المفاجئ عن استقالة رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف المعين في منصبه منذ حوالي ثماني سنوات، في أعقاب خطاب لبوتين دعا فيه إلى تعديل الدستور.

ويتولى ميشوستين رئاسة الجهاز الفدرالي للضرائب منذ العام 2010 ويعرف عنه أنه موظف يعمل بفاعلية. وشددت شبكة "روسيا 24" العامة على أنه أقام "أفضل نظام لجباية الضرائب في العالم". ولم يدل ميشوستين بأي تصريح في الوقت الحاضر، لكن الكرملين نشر صورا له في خلوة مع بوتين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤولين بالمجلس الأدنى في البرلمان الروسي (الدوما) قولهم إن المجلس سيتخذ قراره غدا الخميس بشأن ما إذا كان سيصادق على اختيار رئيس هيئة الضرائب الاتحادية ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء من عدمه.

يشار إلى أنالحكومة الروسية استقالت في إعلان مفاجئ الأربعاء بعد أن اقترح الرئيس فلاديمير بوتين تعديل الدستور في خطاب حالة الأمة السنوي. وجاء الاعلان على لسان رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف بعد أن انتهز الرئيس خطاب حالة الأمة للدعوة إلى استفتاء عام حول مجموعة من الاصلاحات الدستورية.

وتثير الاستقالة اسئلة حول شكل النظام السياسي في روسيا ومستقبل بوتين المقرر أن يستقيل في نهاية ولايته الرئاسية الرابعة في 2024. وبعد ساعات من كلمة الرئيس، ظهر بوتين ومدفيديف جنبا الى جنب على التلفزيون العام ليعلنا استقالة الحكومة. وقال مدفيديف إن الاقتراحات الدستورية ستحدث تغيرات كبيرة في ميزان القوة في البلاد ولذلك فإن "الحكومة في شكلها الحالي قد استقالت".

وتنص التغييرات التي اقترحها بوتين الاربعاء على نقل مزيد من السلطات إلى البرلمان بما في ذلك السلطة لاختيار رئيس الوزراء وأعضاء بارزين آخرين في الحكومة، بدلا من أن يقوم الرئيس بذلك كما هي الحال في النظام الحالي. كما تنص التغيرات على تعزيز دور حكام المناطق، وتشديد شروط الاقامة للمرشحين للرئاسة.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)