بوتين يتهم قائد مجموعة فاغنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب استثنائي نقله التلفزيون اليوم السبت إن "التمرد المسلح" لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة خيانة، وإن أي شخص يحمل السلاح ضد الجيش الروسي سيعاقب.

وأضاف أنه سيفعل كل شيء لحماية روسيا، وأنه سيتم اتخاذ "إجراء حاسم" لتحقيق الاستقرار في روستوف أون دون، وهي مدينة بالجنوب قال يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر إن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية فيها.



أعلنت السلطات فى العاصمة الروسية موسكو والمنطقة المحيطة بها اليوم السبت (24 يونيو/ حزيران 2023) حالة الطوارى لمواجهة الإرهاب على خلفية التمرد المسلح من جانب يفجينى بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية. وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية صباح اليوم أنه" لمنع هجمات إرهابية محتملة في المدينة ومنطقة موسكو ، تم وضع نظام لعمليات مكافحة الإرهاب ".

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عن تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد قيود مكافحة الإرهاب في المدينة تحسبا لأي طارئ، بعد دعوة مؤسس "فاجنر" للعصيان المسلح. وأضاف سوبيانين: "يجري اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب في موسكو وتعزيز التدابير الأمنية وتعزيز الرقابة على الطرق وقد يتم تقييد تنظيم التجمعات الجماهيرية، ويرجى التعامل مع هذه التدابير بتفهّم"،بحسب "ار تي عربية" الروسية . وتأتي هذه الإجراءات على خلفية دعوة مؤسس مجموعة "فاجنر" للعصيان المسلح، وزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، الذي كذّب هذه الادعاءات.

ع.خ/ ( ا ف ب)