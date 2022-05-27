بوتين يتحدث مع شولتس وماكرون ويحذر من تسليم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا. وقال بوتين، بحسب بيان صادر عن الكرملين في موسكو اليوم السبت (28 أيار/مايو 2022)، إن ذلك ينطوي على مخاطر زيادة زعزعة استقرار الوضع وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي المحادثة التي استغرقت 80 دقيقة، دعا شولتس وماكرون مجددا إلى إنهاء الحرب، حسبما ذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت. وقال هيبشترايت إن "المستشار والرئيس الفرنسي حثا خلال المكالمة على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية... ودعيا الرئيس الروسي إلى الدخول في مفاوضات مباشرة جادة مع الرئيس الأوكراني وإيجاد حل دبلوماسي للصراع".

وبحسب الكرملين، شدد بوتين على استعداد موسكو لاستئناف المفاوضات بشأن حل النزاع، الذي تم تجميده "بسبب كييف".

وخلال المحادثة التي تمت بمبادرة منهما، طالب شولتس وماكرون روسيا أيضا بتحسين الوضع الإنساني للسكان المدنيين.

وأشارت الرئاسة الفرنسية بعيد انتهاء الاتصال إلى أن ماكرون وشولتس "طالبا بالإفراج عن 2500 مقاتل كانوا في مجمع آزوفستال الصناعي وهم أسرى حرب بأيدي القوات الروسية".

وأكد بوتين أن المقاتلين الذين تم أسرهم في مدينة ماريوبول الساحلية سوف يعاملون وفقا للوائح القانون الإنساني الدولي. كما من المفترض أن يكون للجنة الدولية للصليب الأحمر وصول غير مقيد للأسرى. وبحسب مصادر في باريس، طالب ماكرون وشولتس بإطلاق سراح المقاتلين.



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بوتين: روسيا مستعدة لمناقشة استئناف شحن الحبوب الأوكرانية

ويطالب الغرب، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، روسيا بإنهاء الحصار المفروض على موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود حتى تتمكن البلاد من البدء في تصدير القمح مرة أخرى.

وبحسب الحكومة الألمانية، شكا شولتس وماكرون من الوضع المتوتر في سوق الغذاء العالمي. وأكّدت المستشارية الألمانية أن "الرئيس بوتين أكّد أنه يريد السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، لا سيّما عبر البحر". وبحسب برلين، "تعهد (بوتين) بأن روسيا لن تستغل فتح حزام الألغام - الذي أقيم لحماية الموانئ الأوكرانية للسماح بتصدير الحبوب بالسفن - للقيام بأعمال هجومية". وأشارت المستشارية الألمانية إلى أن المسؤولين الثلاثة اتفقوا على "الدور المركزي" الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة لضمان حصول عمليات التصدير.

وبحسب بيان صادر عن الكرملين فإن بوتين أبلغ زعيمي فرنسا وألمانيا بأن روسيا مستعدة لمناقشة سبل تمكين أوكرانيا من استئناف شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود. وقال الكرملين "روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد البدائل لتصدير الحبوب دون عوائق، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود". وأضاف الكرملين أن بوتين أبلغ ماكرون وشولتس أيضا بأن روسيا مستعدة لزيادة صادراتها من الأسمدة والمنتجات الزراعية إذا تم رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتسهم روسيا وأوكرانيا بقرابة ثلث إمدادات القمح العالمية في حين أن روسيا دولة رئيسية مصدرة للأسمدة وأوكرانيا دولة رئيسية مصدرة للذرة وزيت دوار الشمس.

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جونسون: مجموعة السبع تعمل على استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا

وبدوره، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت بأن الشركاء الدوليين يعملون بشكل مكثف لإيجاد سبل لاستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا لتجنب أزمة غذاء عالمية. وقال جونسون، الذي يتحدث إلى زيلينسكي من حين لآخر منذ بداية الغزو، إن الزعيمين ناقشا أيضا أهمية بقاء المجتمع الدولي متحدا بشأن الموقف من الحرب.

وجاء في بيان بريطاني عن الاتصال "قال (جونسون) إن المملكة المتحدة ستعمل مع الشركاء في مجموعة السبع للضغط من أجل إحراز تقدم عاجل" بشأن تصدير الحبوب. وأضاف البيان "اتفق الزعيمان على الخطوات التالية وضرورة تخفيف روسيا لحصارها والسماح بتوفير ممرات آمنة للملاحة.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)