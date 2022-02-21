بوتين يأمر بنشر قوات في شرقي أوكرانيا.. "تمهيد للاجتياح"؟

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت متأخر من مساء الاثنين (21 فبراير/ شباط 2022) الجيش بـ"حفظ السلام" في منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا اللتين اعترف لتوّه باستقلالهما.
وأصدر بوتين مرسومين أمر بموجبهما وزارة الدفاع بأن "تتولّى القوات المسلحة الروسية مهام حفظ السلام على أراضي الجمهوريتين الشعبيتين" لوغانسك ودونيتسك.
ولم يتضح على الفور موعد إرسال الجنود أو عددهم، فالمرسومان اللذان نشرا على موقع قاعدة البيانات الروسية للوثائق القانونية يقع كل منهما في صفحة واحدة ولا ينصّان على أيّ جدول زمني لانتشار الجيش الروسي في المنطقتين الانفصاليتين. كما أنهما لا يأتيان كذلك على ذكر حجم القوات التي ستنتشر هناك.
وبالإضافة إلى ذلك أمر بوتين وزارة الخارجية بإقامة علاقات دبلوماسية مع لوغانسك ودونتيسك، اللتين تنتميان إلى أوكرانيا بموجب القانون الدولي.
وتنشر روسيا منذ أسابيع عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا، في حشد يؤكد الغرب أنّ هدفه هو غزو جارتها. وفتح اعتراف بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين الباب أمام انتشار عسكري روسي فيهما بناء على طلبهما.
رد غربي ثلاثي
في المقابل أدان المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا واعتبروه "انتهاكاً واضحاً" لاتفاقات مينسك.
وقالت المستشارية الألمانية في بيان نشر عقب مكالمة هاتفية بين الزعماء الثلاثة إنّ ماكرون وشولتس وبايدن اتّفقوا على أنّ "هذه الخطوة لن تمرّ بدون ردّ".
بيربوك: اعتراف بوتين "انتهاك صارخ" للقانون الدولي
كما اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك روسيا "بانتهاكها الصارخ" للقانون الدولي، وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية لحل النزاع في شرق أوكرانيا، بعد اعتراف بوتين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك، اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون الموالون لموسكو.
وقالت بيربوك: إن اعتراف الرئيس بوتين اليوم بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في شرق أكرانيا، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وضربة شديدة لجميع الجهود الدبلوماسية.
وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية أنه جرى تجاهل الجهود التي تبذل على مدار سنوات في إطار صيغة نورماندي وضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشكل متعمد وبدون أي سبب مفهوم. وتابعت بيربروك قائلة إن "هذا الاعتراف يمثل أيضا انتهاكا آخر لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وهو ما ندينه بأشد العبارات الممكنة".
ع.ج.م/ أ.ح/ ع.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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