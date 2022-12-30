 بوتين والشراكة العسكرية مع الصين...هل "الثقة" متبادلة؟ | مسائية DW | DW | 30.12.2022

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مسائية DW

بوتين والشراكة العسكرية مع الصين...هل "الثقة" متبادلة؟

قمة ٌ عن بُعد تجمعُ بين الرئيس الروسي و نظيرهِ الصيني، وبوتين يطلب من بكين تعزيز َالتعاون العسكري بينهما. فما حدودُ هذا التعاون الجديد، وهل يمكن لبوتين أن يثق بالصينيين عسكريا؟

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