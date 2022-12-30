مسائية DW

بوتين والشراكة العسكرية مع الصين...هل "الثقة" متبادلة؟

قمة ٌ عن بُعد تجمعُ بين الرئيس الروسي و نظيرهِ الصيني، وبوتين يطلب من بكين تعزيز َالتعاون العسكري بينهما. فما حدودُ هذا التعاون الجديد، وهل يمكن لبوتين أن يثق بالصينيين عسكريا؟