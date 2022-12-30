بوتين والشراكة العسكرية مع الصين...هل "الثقة" متبادلة؟

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قمة ٌ عن بُعد تجمعُ بين الرئيس الروسي و نظيرهِ الصيني، وبوتين يطلب من بكين تعزيز َالتعاون العسكري بينهما. فما حدودُ هذا التعاون الجديد، وهل يمكن لبوتين أن يثق بالصينيين عسكريا؟
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين، وأشاد بمقاومة البلدين في مواجهة "الضغوط" الغربية.
وقع الرئيس الروسي مرسوماً يقضي بحظر بيع النفط للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفاً لسعره حُدّد بستين دولاراً للبرميل في مطلع كانون الأول/ ديسمبر على أن ينفذ القرار اعتباراً من الأول من شباط/ فبراير 2023،
مهما كانت زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للسعودية مهمة لتعزيز التعاون العربي الصيني، فإن هذا التعاون سيبقى في حدود لا يؤثر فيها بشكل سلبي ملموس على العلاقات مع واشنطن. ما أسباب ذلك؟ وكيف ستتطور علاقة العرب مع بكين؟
يتطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دعم الهند في تنفيذ "صيغة سلام" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. فما صيغة السلام التي يقترحها زيلينسكي؟
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