بوتين واردوغان يلتقيان مرة أخرى في كازاخستان

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اجتمع الرئيسان الروسي والتركي للمرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر، هذه المرة في كازاخستان. لم تكن الحرب الأوكرانية سوى موضوع هامشي، ولكن الموضوعات ذات الصلة هي: بوتين يقترح إنشاء خط أنابيب يمر عبر تركيا ومركز لبيع الغاز للدول الأوروبية.
اقترح الرئيس الروسي بوتين على نظيره التركي أردوغان إمكانية قيام موسكو بتصدير مزيد من الغاز عبر تركيا وتحويلها إلى "مركز" إمداد جديد، في محاولة للحفاظ على نفوذ الطاقة الروسية في أوروبا. فكيف جاء رد الرئيس التركي؟
ثلاثة تسريبات في خطي الأنابيب الروسيين "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق. واشتباه واسع في "عمل تخريبي" وأزمة الطاقة في طريقها لتشتد.
أعلنت أوكرانيا عن تحقيقها مزيد من الانتصارات على القوات الروسية وذلك على الرغم من القصف الروسي المستمر، فيما أعلن الكرملين أنه يتوقع أن يعرض الرئيس التركي على نظيره الروسي اقتراحاً ملموساً بشأن النزاع في أوكرانيا.
حذر الناتو روسيا من أن أي هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء ستلقى ردا حازما، في الوقت الذي عززت فيه فرنسا وجودها العسكري على الجناح الشرقي للناتو، فيما أعلنت أوكرانيا اكتشاف جثث لعشرات المدنيين.
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