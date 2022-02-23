 بوتين واردوغان يلتقيان مرة أخرى في كازاخستان | DW الأخبار | DW | 13.10.2022

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DW الأخبار

بوتين واردوغان يلتقيان مرة أخرى في كازاخستان

اجتمع الرئيسان الروسي والتركي للمرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر، هذه المرة في كازاخستان. لم تكن الحرب الأوكرانية سوى موضوع هامشي، ولكن الموضوعات ذات الصلة هي: بوتين يقترح إنشاء خط أنابيب يمر عبر تركيا ومركز لبيع الغاز للدول الأوروبية.

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