بوتين وأردوغان يدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا بدءا من الأحد

عقب اجتماع في إسطنبول، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري. وأورد بيان للرئاسة التركية اليوم الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير 2020) "ندعو جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية في الساعة 00.00 من يوم 12 كانون الثاني/ يناير وإعلان وقف دائم لاطلاق النار".

كذلك، حض الرئيسان مختلف الأطراف على "الجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات بهدف وضع حد لمعاناة الشعب الليبي".

وأعرب أردوغان وبوتين أيضا عن دعمهما لمؤتمر دولي مقرر في كانون الثاني/ يناير في برلين بهدف التوصل إلى حل يمهد لإحياء العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. وقال البيان إن الصراع يقوض الأمن الإقليمي و "يؤدي إلى الهجرة غير الشرعية وزيادة انتشار الأسلحة والإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى بما في ذلك التهريب".

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني بزعامة فايز السراج والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وقالت إنها سترسل القوات التي تُطلب منها، بينما تدعم روسيا "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، المتمركز في شرق البلاد.

"الأولوية للدبلوماسية"

وأجرى الرئيسان محادثات على هامش تدشينهما خط "تورك ستريم" لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا. وتطرقا أيضا إلى تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد. وقال الرئيسان في بيان مشترك "نؤكد التزامنا نزع فتيل التوتر في المنطقة وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة ومنح الأولوية للدبلوماسية".

وأضاف الزعيمان أن قتل الولايات المتحدة مؤخرا للجنرال قاسم سليماني، قوض الاستقرار والأمن في المنطقة. وحذر بوتين وأردوغان من حدوث "دورة جديدة من عدم الاستقرار" في المنطقة

وأطلقت القوات الإيرانية صواريخ على قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق اليوم الأربعاء ردا على قتل سليماني، مما زاد المخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)