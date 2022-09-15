 بوتين وأردوغان يبحثان في اتفاق الحبوب و صفقة غاز بين البلدين | DW الأخبار | DW | 17.09.2022

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DW الأخبار

بوتين وأردوغان يبحثان في اتفاق الحبوب و صفقة غاز بين البلدين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتأثير المتزايد لما أسماه "مراكز النفوذ الجديدة" خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزباكستان. وأكد بوتين أن الدور المتعاظم لمراكز النفوذ الجديدة يتضح بشكل متزايد،

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