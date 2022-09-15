بوتين وأردوغان يبحثان في اتفاق الحبوب و صفقة غاز بين البلدين

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتأثير المتزايد لما أسماه "مراكز النفوذ الجديدة" خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزباكستان. وأكد بوتين أن الدور المتعاظم لمراكز النفوذ الجديدة يتضح بشكل متزايد،
وسط توترات وعقوبات وأزمات، تنعقد قمة منظمة شنغهاي التي تحاول روسيا من خلالها التأكيد أنها لا تعاني من عزلة دولية. ويحظى لقاء رئيسي روسيا والصين باهتمام أكبر، فيما تسعى موسكو وطهران لتوطيد التعاون بينهما لمواجهة العقوبات.
في قرار وافقت عليه 26 دولة وصوت روسيا والصين ضده، طالب مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية موسكو بسحب قواتها من محطة زابوريجيا الأوكرانية. وامتنعت سبع دول عن التصويت بينها مصر وجنوب أفريقيا والهند وباكستان.
تأتي قمة الرئيسين الصيني والروسي في أوزبكستان في وقت يرغب فيه البلدان بتعزيز التعاون مع بلدان آسيا الوسطى لتشكيل جبهة موحدة ضد الغرب. لكن رغم تقاربهما وتعاونهما هناك تنافس أيضا بين بكين وموسكو على النفوذ في هذه المنطقة.
قال الرئيس الروسي بوتين إن بلاده "لا تستعجل" إنهاء الحرب في أوكرانيا، مهددا بشن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية، فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي روسيا بارتكاب أفعال "مروّعة" بعد العثور على مقبرة جماعية في أوكرانيا.
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