 بوتين متحدثا للأسد: مشكلة سوريا في وجود قوات أجنبية! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.09.2021

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بوتين متحدثا للأسد: مشكلة سوريا في وجود قوات أجنبية!

رغم تواجد قواته في سوريا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر أن العائق أمام توحيد البلاد يكمن في القوات الأجنبية المتواجدة على أراضيها والتي لم تحصل على تفويض أممي، كما يقول لضيفه الرئيس السوري بشار الأسد.

Syrien Russische Soldaten | Foto von Kadyrow, Assad und Putin

عناثر من قوات روسية يقدمون مساعدات لسوريين في منطقة أبو الزهور غرب سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السوري بشار الأسد الاثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2021)، إن القوات الأجنبية التي يجري نشرها في سوريادون قرار من الأمم المتحدة عائق أمام توحيد البلاد.

وقال الكرملين إن التصريحات جاءت خلال اجتماع الرئيسين بالعاصمة الروسية بعد أن هنأ بوتين الرئيس السوري على فوزه في الانتخابات.

ونقل بيان للكرملين عن بوتين القول "الإرهابيون تكبدوا أضرارا بالغة، وتسيطر الحكومة السورية برئاستكم على 90 بالمائة من الأراضي".

Bashar Assad und Vladimir Putin

الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره السوري بشار الأسد في موسكو

وساعد الدعم الروسي الأسد على استعادة كل الأراضي التي خسرها تقريبا أمام المعارضة المسلحة التي حاولت الإطاحة به خلال الحرب التي اندلعت بعد انتفاضة شعبية سلمية في في 2011.

في المقابل أظهر الأسد امتنانه لبوتين الذي لم يجتمع به في موسكو منذ عام 2015، على "المساعدات الإنسانية لسوريا" وعلى جهوده لوقف "انتشار الإرهاب". وأشاد بما وصفه بنجاح "الجيشين الروسي والسوري في تحرير الأراضي المحتلة" بسوريا. كما وصف العقوبات التي فرضتها بعض الدول على سوريا بأنها "غير إنسانية" و"غير شرعية".

ولم يتم الإعلان عن زيارة الأسد إلى موسكو من قبل. وحسب وكالة سانا السورية فإنه جرى بحث "التعاون المشترك" لـ "مكافحة الإرهاب" وعملية "استكمال تحرير الأراضي" كما أورد التقرير الإعلامي.

و.ب/ م.س (د ب أ، أ ف ب) 

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