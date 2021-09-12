بوتين متحدثا للأسد: مشكلة سوريا في وجود قوات أجنبية!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السوري بشار الأسد الاثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2021)، إن القوات الأجنبية التي يجري نشرها في سوريادون قرار من الأمم المتحدة عائق أمام توحيد البلاد.

وقال الكرملين إن التصريحات جاءت خلال اجتماع الرئيسين بالعاصمة الروسية بعد أن هنأ بوتين الرئيس السوري على فوزه في الانتخابات.

ونقل بيان للكرملين عن بوتين القول "الإرهابيون تكبدوا أضرارا بالغة، وتسيطر الحكومة السورية برئاستكم على 90 بالمائة من الأراضي".

الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره السوري بشار الأسد في موسكو

وساعد الدعم الروسي الأسد على استعادة كل الأراضي التي خسرها تقريبا أمام المعارضة المسلحة التي حاولت الإطاحة به خلال الحرب التي اندلعت بعد انتفاضة شعبية سلمية في في 2011.

في المقابل أظهر الأسد امتنانه لبوتين الذي لم يجتمع به في موسكو منذ عام 2015، على "المساعدات الإنسانية لسوريا" وعلى جهوده لوقف "انتشار الإرهاب". وأشاد بما وصفه بنجاح "الجيشين الروسي والسوري في تحرير الأراضي المحتلة" بسوريا. كما وصف العقوبات التي فرضتها بعض الدول على سوريا بأنها "غير إنسانية" و"غير شرعية".

ولم يتم الإعلان عن زيارة الأسد إلى موسكو من قبل. وحسب وكالة سانا السورية فإنه جرى بحث "التعاون المشترك" لـ "مكافحة الإرهاب" وعملية "استكمال تحرير الأراضي" كما أورد التقرير الإعلامي.

و.ب/ م.س (د ب أ، أ ف ب)