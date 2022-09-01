بوتين لن يشارك في مراسم تشييع جثمان غورباتشوف

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر مراسم دفن ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، الذي توفي مساء الثلاثاء عن 91 عاما والذي يثير إرثه جدلا في روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة اليوم الخميس (الأول من أيلول/ سبتمبر 2022) "نعرف أن المراسم الرئيسية ستُقام في الثالث من أيلول/سبتمبر، وكذلك مراسم الدفن، لكن جدول الرئيس لن يسمح له بأن يحضر".
وقال المتحدث إن ضيق الوقت هو السبب وراء غياب الرئيس حيث سيكون في رحلة عمل في كالينينغراد، وبالتالي لن يستطيع الحضور. غير أن بيسكوف قال إن بوتين قام بإلقاء نظرة الوداع على جثمان غورباتشوف شخصيا اليوم في مستشفى موسكو المركزي.
وبحسب مشاهد بثها التلفزيون فإن بوتين توجه إلى المستشفى المركزي في موسكو حيث توفي غورباتشيف لتوجيه تحية لذكراه. ووضع الرئيس الروسي باقة من الورود قرب النعش المفتوح لآخر زعيم للاتحاد السوفياتي، وقف لثوان قرب الجثمان ثم أحنى رأسه احتراما.
ثم قام بلمس النعش راسما إشارة الصليب بيده وغادر. وينتظر أن يقوم بزيارة رسمية الى جيب كاليننغراد.
وقد توفي غورباتشوف مساء أول أمس الثلاثاء "بعد صراع طويل مع مرض خطر"، حسب ما أفاد المستشفى التابع للرئاسة الروسية حيث كان يعالج. وأشار بيسكوف إلى أنه ستكون هناك "عناصر جنازة رسمية" أثناء تشييع غورباتشوف، خصوصا مشاركة "حرس الشرف".
"لا كرامة لنبي في وطنه"
ويحظى غورباتشوف الذي وصل إلى السلطة عام 1985، باحترام كبير في الدول الغربية، فيما يأخذ عليه جزء من الروس مساهمته في انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 فيما كان يحاول إنقاذه مع إصلاحات ديموقراطية واقتصادية.
وأدى انهيار الاتحاد السوفياتي الذي وصفه بوتين بأنه "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين" إلى انتهاء الحرب الباردة.
ويظهر التكريم المحدود الذي خص به الروس غورباتشوف ضعف شعبيته في البلاد. في المقابل أشاد العديد من القادة الغربيين بالتزامه في سبيل السلام والديموقراطية في أوج الهجوم الروسي في أوكرانيا.
لكن رغم الإصلاحات الكبرى التي قام بها من أجل حرية التعبير، حمله العديد من الروس مسؤولية انهيار قوة عظمى وسنوات من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تلت ذلك.
يشار الى ان الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، المنافس الأكبر لغورباتشوف، والذي حكم خلال السنوات الصعبة في التسعينيات وعيّن فلاديمير بوتين خلفا له عام 1999، خُصصت له مراسم جنازة وطنية عند وفاته عام 2007. وحضر بوتين وغورباتشوف آنذاك جنازة يلتسين وأعلن يوم حداد وطني في البلاد بعد وفاته.
ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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ميخائيل غورباتشوف .. زعيم لن ينسى الألمان دوره في إعادة توحيد بلدهم
نصب تذكاري لـ "آباء الوحدة" الألمانية
عن 91 عاما، توفي آخر رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. ومنذ إعادة توحيد بلدهم، يطلق الألمان على ميخائيل غورباتشوف ببساطة لقب "غوربي". وتم الكشف عن النصب التذكاري لـ "آباء الوحدة" أمام دار النشر الشهيرة "شبرنغر فرلاغ" في برلين بمناسبة الذكرى العشرين لإعادة توحيد ألمانيا. من اليمين لليسار: المستشار الألماني هيلموت كول، الرئيس السوفيتي غورباتشوف والرئيس الأمريكي جورج بوش الأب.
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ميخائيل غورباتشوف .. زعيم لن ينسى الألمان دوره في إعادة توحيد بلدهم
بداية صداقة تاريخية
هذه هي إحدى الصور الأولى لميخائيل غورباتشوف وهيلموت كول. في مارس/ آذار 1985، جاء المستشار الألماني إلى موسكو لحضور جنازة الأمين العام للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي كونستانتين تشيرنينكو. وسرعان ما تولى غورباتشوف المنصب. هنا بدأت الصداقة التاريخية بين السياسيين، التي من شأنها أن تحدد مصير أوروبا برمتها.
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ميخائيل غورباتشوف .. زعيم لن ينسى الألمان دوره في إعادة توحيد بلدهم
برانت، مهندس سياسة الشرق يزور موسكو
بعد انتخاب غورباتشوف أمينًا عامًا، قام المستشار الأسبق فيلي برانت بزيارة موسكو. خلال فترة توليه منصب المستشارية من عام 1969 إلى عام 1974، وأصبح برانت مهندس السياسة الجديدة تجاه الشرق. كان الهدف منه تطبيع العلاقات مع الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية وجيران أوروبا الشرقية الآخرين. لهذا حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1971. وحصل غورباتشوف على نفس الجائزة عام 1990.
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ميخائيل غورباتشوف .. زعيم لن ينسى الألمان دوره في إعادة توحيد بلدهم
استقبال حافل لغوربي وزوجته في سوق بون
في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1989 سقط جدار برلين. وفي يونيو/ حزيران، قبل بضعة أشهر من ذلك الحدث الفاصل، قام الزعيم السوفيتي بزيارة رسمية إلى ألمانيا. واستقبل الناس غورباتشوف وزوجته رايسا بحماس خلال تلك الزيارة، كما هو الحال هنا في ساحة السوق أمام مبنى البلدية القديم في بون، التي كانت آنذاك عاصمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية).
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ميخائيل غورباتشوف .. زعيم لن ينسى الألمان دوره في إعادة توحيد بلدهم
"من يأتِي متأخرا تعاقبه الحياة"
في خريف العام ذاته زار غورباتشوف برلين الشرقية، حيث تم الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية). استقبل إريش هونيكر الضيف بقبلة "شيوعية" أخوية. ولاحقا، شرح غورباتشوف سياسته في البيريسترويكا (إعادة الهيكلة) للرفاق في الحزب الشيوعي لألمانيا الشرقية ودعا إلى إجراء إصلاحات. وقد قال جملته التي اشتهرت بعد ذلك: "من يأتي متأخراً تعاقبه الحياة".
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ميخائيل غورباتشوف .. زعيم لن ينسى الألمان دوره في إعادة توحيد بلدهم
مفاوضات في القوقاز
جرت مفاوضات أخرى حول إعادة توحيد ألمانيا في يوليو/ تموز 1990 في جو مريح بمقر الحكومة السوفيتية في شمال القوقاز. بعد ذلك، تم في موسكو في 12 سبتمبر/ أيلول التوقيع على معاهدة اثنين زائد أربعة بشأن الوحدة الألمانية من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية والقوى الأربع المنتصرة في الحرب العالمية الثانية (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا العظمى وفرنسا).
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ميخائيل غورباتشوف .. زعيم لن ينسى الألمان دوره في إعادة توحيد بلدهم
معاهدة "حسن الجوار"
كان غورباتشوف أول رئيس دولة أجنبي يزور ألمانيا بعد إعادة التوحيد. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 1990، تم التوقيع على معاهدة "حسن الجوار والشراكة والتعاون" في بون، وهي أول معاهدة دولية لألمانيا الموحدة. ومن بين أمور أخرى في تلك المعاهدة، وافق الألمان على رعاية الآثار السوفيتية ومقابر الجنود على أراضيهم.
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ميخائيل غورباتشوف .. زعيم لن ينسى الألمان دوره في إعادة توحيد بلدهم
غوربي وزوجته في برنامج ترفيهي بالتلفزيون الألماني
في نهاية 1991 تفكك الاتحاد السوفياتي ولم يعد ميخائيل غورباتشوف رئيسا. وفي وقت مبكر من عام 1992، بدأت مؤسسة غورباتشوف دراسة تاريخ البيريسترويكا. وخلال هذه المرحلة الجديدة من حياته، سافر غورباتشوف بانتظام إلى ألمانيا. في عام 1996، حلّ غورباتشوف وزوجته ضيفين على المذيع الشهير توماس غوتشالك في البرنامج الترفيهي الأسطوري "هل تراهنني؟" (بالألمانية: ?Wetten das)، بالقناة الألمانية الثانية.
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ميخائيل غورباتشوف .. زعيم لن ينسى الألمان دوره في إعادة توحيد بلدهم
وفاة رايسا زوجة غورباتشوف في عيادة بألمانيا
نقل غورباتشوف مركز حياته إلى ألمانيا لفترة من الوقت: حتى عام 2017، كانت العائلة تمتلك فيلا على بحيرة "تيغرنزيه" بالقرب من ميونيخ. وتم تصوير غورباتشوف هنا في عام 1999، في سيارة تابعة للسفارة الروسية. لقد كانت لحظة مأساوية في حياته. في 20 سبتمبر/ أيلول 1999، توفيت زوجته رايسا بسبب سرطان الدم في إحدى مستشفيات مدينة مونستر الألمانية.
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ميخائيل غورباتشوف .. زعيم لن ينسى الألمان دوره في إعادة توحيد بلدهم
المجلس الاستشاري لحكومتي ألمانيا وروسيا
كان ميخائيل غورباتشوف ضيفًا مرحبًا به في فعاليات الذكرى السنوية المتعلقة بسقوط جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا. على سبيل المثال، شارك في المشاورات الحكومية بين ألمانيا وروسيا في مدينة "فيسبادن" في أكتوبر/ تشرين الأول 2007، عندما عقدت المستشارة أنغيلا ميركل اجتماعات مع الرئيس فلاديمير بوتين.
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ميخائيل غورباتشوف .. زعيم لن ينسى الألمان دوره في إعادة توحيد بلدهم
نصب تذكارية وهو على قيد الحياة
في روسيا، لا يزال يُنظر إلى غورباتشوف بانتقاد بسبب دوره في إعادة توحيد شرطي ألمانيا. وعلى العكس منه في ألمانيا، يلقى الرجل توقيرا واحتراما كبيرين. وأقيم نصب غورباتشوف التذكاري هذا في مدينة ديساو في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا في عام 2020، وتم رفع الستار عنه في احتفالية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، في الذكرى الثلاثين لإعادة توحيد ألمانيا. إعداد: ماكسيم نيليوبين/ ص.ش