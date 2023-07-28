بوتين للزعماء الأفارقة: نحترم مبادراتكم للسلام مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة (28 تموز/يوليو 2023) في اليوم الثاني من قمة روسية-إفريقية في سان بطرسبرغ، إن موسكو تدرس "بعناية" المقترحات التي قدمها بعض الزعماء الأفارقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأوضح بوتين أمام عدد من كبار المسؤولين الأفارقة "لنأخذ مثلا مبادرة مجموعة من الدول الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية. إنها مشكلة خطرة، لا يمكننا دراستها". وأضاف "هذا يعني الكثير، لأنه في السابق، كانت مهمات الوساطة حكراً على دول تعتبر ديموقراطيات متقدمة. أما اليوم، فإفريقيا مستعدة أيضاً للمساعدة في حل مشكلات تبدو خارج مجال اهتماماتها الأساسية". وقال بوتين "نحن نحترم مبادراتكم وندرسها بعناية".

وتأتي القمة الروسية-الإفريقية بعد أكثر من أسبوع من انتهاء مفاعيل اتفاق الحبوب الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الصراع مع روسيا، ما أثار قلق دول إفريقية.

وسعى قادة الدول الإفريقية الى التوسط لإيجاد حلّ للنزاع. وقام وفد ضم عدداً من القادة الأفارقة منتصف حزيران/يونيو، بزيارة موسكو وكييف، ودعوا خلال لقائهم بشكل منفصل بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الى وقف الأعمال الحربية، من دون أن تحقق جهودهم أي نتيجة تذكر.

ورفضت أوكرانيا وقتها الحل الذي قدّمه الوفد الإفريقي، قائلة إن من شأنه تجميد الصراع من دون ضمان رحيل القوات الروسية.

من جهته، اعتبر الكرملين أن الخطة الإفريقية "صعبة التنفيذ" مؤكداً في الوقت نفسه أن بوتين "أعرب عن اهتمامه بدراستها".

وتضمّنت مقترحات السلام الإفريقية "خفض التصعيد من المعسكرين" و"الاعتراف بسيادة" الدول كما تعترف بها الأمم المتحدة وتقديم "ضمانات أمنية" لجميع الأطراف.

وجدد رئيس جمهورية الكونجو دينيس ساسو نجيسو الدعوة إلى إنهاء النزاع الروسي الأوكراني، مؤكدا أن خطة السلام التي طرحها القادة الأفارقة تستحق الاهتمام.

وفي اليوم الثاني من القمة الروسية-الإفريقية في سان بطرسبرغ ، قال بوتين إن روسيا مستعدة لتزويد أفريقيا ببعض الأسلحة مجاناً لتعزيز الأمن في القارة والعمل بشكل أوثق مع أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات الأفريقية. وأضاف أن بلاده ستزيد الصادرات الزراعية وستظل مورداً للغذاء يمكن الاعتماد عليه. وذكر أن موسكو ألغت ديوناً بقيمة 23 مليار دولار، دون أن يوضح الفترة الزمنية أو يحدد الدول المعنية.

من جانبه حث رئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء العمل بمبادرة الحبوب. ومصر هي إحدى الدول المستوردة الرئيسية للحبوب من البحر الأسود.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)