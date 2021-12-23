بوتين: لا نريد صراعا بين الغرب وروسيا بسبب أوكرانيا

قالالرئسي الروسي فلادمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي الخميس (23 ديسمبر/ كانون الأول 2023) بأن بلاده تسعى لتفادي صراع مع الغرب بسبب الأزمة مع أوكرانيا وقال بهذا الصدد "هذا ليس خيارنا المفضل. لانرغب في حدوث ذلك". وأضاف بوتين أن روسيا تلقت ردّاً إيجابيا بصفة عامة بشأن المقترحات الأمنية التي قدمتها للولايات المتحدة هذا الشهر وأن المفاوضات ستبدأ في بداية السنة القادمة في جنيف. وقال "آمل أن يمضي الوضع قدما على هذا النحو".

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وقدّمت روسيا الأسبوع الماضي للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسوّدة مقترحات تلخص مطالبها مقابل وقف تصعيد التوترات بشأن أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة. وتقول المقترحات إنه على الحلف الاطلسي عدم قبول أعضاء جدد في التحالف العسكري وتدعو إلى عدم إنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفياتي السابق.

وأضاف بوتينفي المؤتمر الصحافي "يجب ألا يكون هناك أي توسع لحلف شمال الأطلسي شرقا". وتابع "الكرة في ملعبهم. عليهم إعطاؤنا بعض الأجوبة" لكن "عموما، رأينا حتى الآن رد فعل إيجابي. أخبرنا شركاء الولايات المتحدة بأنها مستعدة لبدء هذه المناقشة، هذه المحادثات، بداية العام المقبل في جنيف".

ورفض العديد من أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مطالب روسيا. وقالت واشنطن إنها منفتحة على المناقشات لكنها لم تقدم بعد ردّا مفصلا على مقترحات موسكو. وتتهم حكومات غربية موسكو بحشد قوات قرب حدودها مع شرق أوكرانيا حيث تقاتل كييف الانفصاليين الموالين لروسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014. وحذّرت الولايات المتحدة وأوروبا روسيا من أنهما قد تفرضان عقوبات غير مسبوقة عليها إذا شنّ بوتين هجوما عسكريا على أوكرانيا حليفة حلف شمال الأطلسي.

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من جهتها، روسيا اتهامات أوكرانيا والغرب بأنها تجهز لغزوها في بداية الشهر القادم بعد نشر مئات الآلاف من القوات الروسية على الحدود. وقالت إنها تحتاج إلى ضمانات من الغرب، من بينها تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم القيام بأي نشاط عسكري في شرق أوروبا، وذلك بسبب تهديد أمنها من قبل علاقات أوكرانيا المتنامية مع التحالف الغربي واحتمال نشر أسلحة من قبل الحلف في الأراضي الأوكرانية.

"روسيا غير مسؤولة عن ارتفاع أسعار الغاز"

في سياق آخر، قال بوتين إنه من غير المنصف اتهام روسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في أوروبا في ظل تلبية شركة غازبروم الروسية كافة التزاماتها في الإمداد. واستطرد بوتين موضحا بأن غازبروم كان عليها تلبية جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات طويلة الأمد قبل التوريد للأسواق الفورية، مضيفا أن البلدان التي أبرمت عقودا طويلة المدى، مثل ألمانيا، لديها الآن أسعار أقل بكثير ويمكنها حتى أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقيق ربح. وقال بوتين إن أوروبا خلقت مشكلاتها المتعلقة بالغاز بنفسها وعليها أن تحلها بنفسها، مضيفا أنه يشك في أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يعاد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / رويترز)