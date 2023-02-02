 بوتين في ذكرى ستالينغراد: الدبّابات الألمانية تهددنا مجددا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.02.2023

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بوتين في ذكرى ستالينغراد: الدبّابات الألمانية تهددنا مجددا

في مقارنة بين غزو بلاده لأوكرانيا والحرب العالمية الثانية، قال الرئيس بوتين في الذكرى الـ 80 للانتصار في ستالينغراد: "الدبابات الألمانية تهددنا مجددا". بوتين أشار بذلك لموافقة ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد2.

بوتين في احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي على الجيش الألماني في ستالينغراد

توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغربيين بـ"الردّ" على تزويدهم أوكرانيا بدبابات

توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بـ"الردّ" على تزويدها أوكرانيا دبّابات متطوّرة، في تهديد يأتي وسط تكهّنات بشأن تصعيد عسكري روسي جديد.

مختارات

ماذا بعد إعلان ألمانيا عن استعدادها تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد وموافقتها على قيام دول أخرى بذلك لأنها الجهة المصنعة لهذه الدبابات؟ هل أصبحت طرفا في الحرب بموجب القانون الدولي؟ وكيف استغلت آلة الدعاية الروسية ذلك؟

بعد إعلان ألمانيا عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد ، تشهد البلاد جدلا حول ما إذا كان على برلين تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة. الأصوات انقسمت بين تحذير من التسرع في الرفض وبين تأكيد على أهمية الحفاظ على "الخط الفاصل".

أبدت شركة أمريكية استعدادها لتزويد أوكرانيا بمسيرات مقابل نصف دولار للطائرة بشرط واحد، في حين لم يستعبد مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية تزويد أوكرانيا بطائرات حربية.

أكدت الحكومة الألمانية موافقتها الرسمية على تسليم دبابات ليوبارد المتطورة للجيش الأوكراني وكذلك تدريبه على استعمال الذخيرة واللوجستيك، فيما حذر الكرملين الغرب من تسليم كييف الدبابات الثقيلة قائلا إن مصيرها هو أن "تحترق".

وفي احتفال اليوم الخميس (الثاني من فبراير/ شباط 2023) بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي على الجيش الألماني في ستالينغراد، قال بوتين "هذا أمر لا يصدق لكنّه حقيقي. نحن مهدّدون مجدّداً بدبّابات ليوبارد ألمانية"، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ روسيا قادرة على "الردّ" على الدول التي تهدّدها.

وأضاف الرئيس الروسي في الاحتفال الذي أقيم في فولغوغراد، المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد، والتي كانت تسمّى سابقاً ستالينغراد، "مرة أخرى، يريد خلفاء هتلر محاربة روسيا على الأراضي الأوكرانية باستخدام باندرفوتسي". وهو اسم أطلق على أنصار القومي المتطرّف الأوكراني ستيبان بانديرا (1909-1959) الذي تعاون مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

ومنذ بدأت قواته غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، لا ينفكّ بوتين ينعت السلطات في كييف بـ"النازيين الجدد" الذي يرتكبون "إبادة" ضدّ السكّان الناطقين بالروسية في شرق البلاد.

وبعدما منحتها برلين الضوء الأخضر، تعهّدت دول غربية عدّة تزويد أوكرانيا دبّابات ليوبارد-2 الثقيلة الألمانية الصنع، كما التزمت ألمانيا نفسها بتقديم عدد من هذه الدبّابات إلى كييف.

بوتين يتوعد

ليوبارد 2 .. دبابة قتالية ألمانية تتمتع بقوة نيران فائقة

وأضاف بوتين أنّ "أولئك الذين يجرّون الدول الأوروبية، وبينها ألمانيا، إلى حرب جديدة ضدّ روسيا ويقدّمون ذلك، بشكل غير مسؤول، على أنّه أمر واقع، وأولئك الذين يتوقّعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، من الواضح أنّهم لا يفهمون أنّ حرباً معاصرة مع روسيا ستكون مختلفة تماماً".

قال الرئيس الروسي "نحن لا نرسل دبّاباتنا إلى حدودهم، لكن لدينا ما نردّ عليهم به، وهذا الأمر لن يقتصر على استخدام مدّرعات".

وتابع بوتين: "الآن، للأسف، نرى بالفعل الأيديولوجية النازية في شكل حديث، في مظهر حديث، وتخلق مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمن بلدنا، نحن مضطرون مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي"، حسب زعمه.

ونوه بوتين إلى أنه على الرغم من جهود النخب المعادية، فإن روسيا لديها أصدقاء كثيرون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في القارة الأمريكية.

تردد المستشار الألماني أولاف شولتس (الصورة) كثيرا قبل أن يوافق على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2.

تردد المستشار الألماني أولاف شولتس (الصورة) كثيرا قبل أن يوافق على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2.

وبعد طول تسويف خوفاً من التسبب بتصعيد النزاع، وافق الغرب أخيراً على إرسال دبّابات حديثة إلى أوكرانيا، مثل ليوبارد-2 الألمانية، وأبرامز الأميركية، وتشالنجر البريطانية.

بيد أنّ كييف لم تحصل بعد على أيّ تعهّد بتزويدها صواريخ عالية الدقّة يزيد مداها عن 100 كيلومتر تقول إنّ قواتها تحتاج إليها لضرب الخطوط الخلفية للقوات الروسية.

 وفي أعقاب سلسلة من النكسات الميدانية المهينة في الخريف، حشدت القوات الروسية مئات الآلاف من جنود الاحتياط وصعّدت من وتيرة هجماتها البريّة، ولا سيّما في شرق أوكرانيا.
 

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو