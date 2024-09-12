بوتين: ضرب روسيا بصواريخ باليستية سيعني ضلوع الناتو في الحرب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حال سمح الغربيون لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها كييف لضرب الأراضي الروسية، فإن ذلك يعني أن "دول حلف شمال الأطلسي في حرب ضد روسيا".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس (12 أيلول/سبتمبر 2024) في مقطع مصور نشره صحافي مقرب من الرئاسة الروسية على تلغرام "إذا اتخذ هذا القرار (سماح الغرب لأوكرانيا بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى)، فإن ذلك سيعني على الأقل ضلوعاً مباشراً لدول الناتو في الحرب في أوكرانيا. هذا الأمر سيغير طبيعة النزاع نفسها. هذا سيعني أن دول الناتو هي في حرب ضد روسيا".

وتطالب أوكرانيا داعميها الغربيين بالسماح لها بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ تسلمتها منهم.

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس "تأخير" البت في هذه القضية. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب مراراً من حلفاء كييف على مدار شهور السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ غربية منها أنظمة صواريخ أتكامز الأمريكية بعيدة المدى وصواريخ ستورم شادوز البريطانية وذلك بهدف الحد من قدرة موسكو على شن هجمات.

وترفض الولايات المتحدة هذا الأمر حتى الآن، خشية تصعيد قد يؤدي الى نزاع مباشر مع موسكو، وخصوصا أن البلدين قوتان نوويتان. لكن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن وعد الأربعاء من كييف بدرس المطالب العسكرية لأوكرانيا في شكل "عاجل".

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في هذه القضية الجمعة.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)