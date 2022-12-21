بوتين: سنواصل تطوير قدراتنا العسكرية بما في ذلك النووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش إن "القوات المسلحة والقدرات القتالية لقواتنا المسلحة تتزايد باستمرار وكل يوم. وهذه العملية بالطبع ستتطور". وأضاف "سنواصل الحفاظ على الاستعداد القتالي لقواتنا النووية وتحسينها" في مختلف المجالات.

وأعلن على سبيل المثال أن صواريخ فرط صوتية جديدة عابرة للقارات طراز "زيركون" ستدخل الخدمة "بداية كانون الثاني/يناير"، علما بأنها تنتمي إلى المجموعة الجديدة من الأسلحة التي طورتها موسكو في الأعوام الأخيرة. وكان بوتين يتحدث أمام مجموعة من الضباط الكبار في إطار اجتماع غايته استمرار هجومه على أوكرانيا .

وبدا الرئيس الروسي واثقا من الانتصار في أوكرانيا، وقال "أنا على ثقة من أن خطوة بخطوة سوف نحقق جميع أهدافنا". وأوضح أن الحرب تعتبر تجربة قيمة لتعزيز الجيش الروسي. وشبه القتال في أوكرانيا بالحروب النابليونية والحربين العالمية الأولى والثانية.

واضاف أن النزاع في اوكرانيا هو "مأساة مشتركة"، لكن روسيا ليست مسؤولة عن اندلاعه. ولفت ايضا الى أن لا مشكلة بالنسبة الى موسكو في تمويل الحملة العسكرية، وذلك رغم العقوبات الغربية.



من جانبه قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن إحدى "الأولويات" ستكون "مواصلة تنفيذ العملية الخاصة (في أوكرانيا) حتى تحقيق كل أغراضها". وأكد أيضا أن موسكو ستنشر قواعد بحرية مخصصة "لسفن الدعم وخدمات الطوارئ ووحدات الصيانة البحرية" في مدينتي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيتين المحتلتين.

واعتبر شويغو أنه في أوكرانيا "يواجه العسكريون الروس قوات الغرب المتضافرة"، مضيفا أن "وجود الغرب المتنامي عند حدودنا وحدود بيلاروس ونية الغرب تمديد العمليات العسكرية في أوكرانيا الى الحد الأقصى بهدف إضعاف بلادنا، يثيران قلقا خاصا".

ورأى سيرغي شويغو أنه من الضروري زيادة عديد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي، أي أكثر بـ350 ألفاً من الهدف البالغ 1.15 مليون الذي حدده الرئيس فلاديمير بوتين في آب/أغسطس الماضي. واقترح الوزير أيضاً زيادة تدريجية لسقف السن التي يُطلب على أساسها الفرد لأداء الخدمة العسكرية (إلزامية وتستمر عاما واحدا في روسيا): بين 21 و30 عاماً، مقابل 18 إلى 27 عاماً حالياً.

وتخطط روسيا لإقامة قواعد لدعم اسطولها في مدينتين ساحليتين بجنوب أوكرانيا سيطرت عليهما خلال هجومها، حسبما أعلن وزير الدفاع الروسي. وقال شويغو في تقرير خلال الاجتماع مع بوتين وكبار المسؤولين العسكريين إن "الميناءين في برديانسك وماريوبول يعملان بكامل طاقتهما. نخطط لنشر قواعد فيهما لدعم السفن وخدمات إنقاذ في حالات الطوارئ ووحدات تصليح سفن البحرية".

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)