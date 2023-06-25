 بوتين تحت الضغط بعد فشل تمرد فاغنر | DW الأخبار | DW | 26.06.2023

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DW الأخبار

بوتين تحت الضغط بعد فشل تمرد فاغنر

هدوء حذر في روستوف بعد مغادرة بريغوجين وعناصره المدينة

المزيد من المركز الإعلامي

Fighters of Wagner private mercenary group pull out of the headquarters of the Southern Military District to return to base, in the city of Rostov-on-Don, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Stringer

روسيا.. رئيس فاغنر يفغيني پريغوجن ينهي تمردا مسلحا باتفاق مع موسكو 25.06.2023

فرحة في أوكرانيا في أعقاب تمرد مجموعة فاغنر المسلحة على النظام الروسي.

أوكرانيا تحاول استغلال التمرد في روسيا لصالحها في الهجوم المضاد 25.06.2023

من هو يفغيني پريغوجن، الرجل الذي يزعم أن قواته المرتزقة ستزحف باتجاه الأراضي الروسية في تمرد صريح وواضح؟

زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني پريغوجن يقود تمردا صريحا وواضحا 24.06.2023

يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفدا أفريقيا رفيع المستوى في مدينة سانت بطرسبرغ

محادثات بين القادة الأفارقة والرئيس الروسي في موسكو بعد زيارة كييف 18.06.2023

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مع دخول حرب السودان شهرها الثالث وانقطاع عيش كل المواطنين، يتحمل السودانيون في برلين مسئوولية أهاليهم الباقيين بالبلاد.

سودانيون برلين يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة أهاليهم في الوطن 26.06.2023

سلاح روسي.. قد يخلق تحديات أمام أوكرانيا في سماء الحرب الراهنة

روسيا تطور سلاحا قديما لا ترصده الرادارات الأوكرانية 26.06.2023

تحت راية العام البلغاري: لاعبة سّلة سورية تحصد الفضية في أولمبياد برلين الخاص

تحت راية العلم البلغاري: لاعبة سّلة سورية تحصد الفضية في أولمبياد برلين الخاص 26.06.2023

هل انتهت مشاكل بوتين الداخلية بانتهاء التمرد المسلح لمجموعة فاغنر؟

انسحاب قوات فاغنر الروسية من مواقعها تنفيذا للاتفاق المبرم مع الكرملين 25.06.2023

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A truck transports a tank of Wagner private mercenary group along M-4 highway, which links the capital Moscow with Russia's southern cities, near Voronezh, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Stringer

بدء انسحاب فاغنر وكتائب أحمد الشيشانية إلى مواقعها السابقة 25.06.2023

شرع مقاتلو مجموعة فاغنر بالانسحاب من عدة مواقع سيطروا عليها أثناء التمرد المسلح الذي قاده يفغيني بريغوجين، وبالمثل فعلت كتائب أحمد الشيشانية التي تحركت لقمع التمرد.

24.06.2023****Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin speaks inside the headquarters of the Russian southern army military command center, which is taken under control of Wagner PMC, according to him, in the city of Rostov-on-Don, Russia in this still image taken from a video released June 24, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY

بريغوجين من مكان مجهول: تقدّم فاغنر نحو موسكو كشف مشاكل "خطيرة" 26.06.2023

اعتبر رئيس مجموعة فاغنر أن تقدم قواته نحو موسكو كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، وكشف، في أول تسجيل صوتي له منذ إنهاء التمرد، عن هدف وسبب تحرك مجموعته نحو موسكو. ويبقى السؤال أين مكان تواجد بريغوجين؟ وما مصير قواته؟

برلين: الأحداث في روسيا شأن داخلي في المقام الأول

برلين: الأحداث في روسيا شأن داخلي في المقام الأول 26.06.2023

امتنعت الحكومة الألمانية عن تقييم مجريات الأحداث الأخيرة في روسيا، معتبرة ذلك شأناً داخلياً في المقام الأول، وذلك بعد تمرد مجموعة "فاغنر" المسلّحة وهي الذراع العسكري لموسكو في الخارج، خصوصاً في سوريا وعدّة دول إفريقية.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, VLADIVOSTOK - MAY 31, 2023: Wagner Group founder Yevgeny Prigozhin attends a presentation event for the PMC Wagner Second Front youth outreach project. Lev Borodin/TASS]

تقارير: الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤشرات مبكرة على تمرد فاغنر 25.06.2023

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن كان لديها علم مسبق باحتمال تحرك رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضد السلطات الروسية، هذا فيما استمر سريان بعض القيود التي فرضت لمواجهة التمرد المسلح.