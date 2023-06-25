بوتين تحت الضغط بعد فشل تمرد فاغنر

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هدوء حذر في روستوف بعد مغادرة بريغوجين وعناصره المدينة
شرع مقاتلو مجموعة فاغنر بالانسحاب من عدة مواقع سيطروا عليها أثناء التمرد المسلح الذي قاده يفغيني بريغوجين، وبالمثل فعلت كتائب أحمد الشيشانية التي تحركت لقمع التمرد.
اعتبر رئيس مجموعة فاغنر أن تقدم قواته نحو موسكو كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، وكشف، في أول تسجيل صوتي له منذ إنهاء التمرد، عن هدف وسبب تحرك مجموعته نحو موسكو. ويبقى السؤال أين مكان تواجد بريغوجين؟ وما مصير قواته؟
امتنعت الحكومة الألمانية عن تقييم مجريات الأحداث الأخيرة في روسيا، معتبرة ذلك شأناً داخلياً في المقام الأول، وذلك بعد تمرد مجموعة "فاغنر" المسلّحة وهي الذراع العسكري لموسكو في الخارج، خصوصاً في سوريا وعدّة دول إفريقية.
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن كان لديها علم مسبق باحتمال تحرك رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضد السلطات الروسية، هذا فيما استمر سريان بعض القيود التي فرضت لمواجهة التمرد المسلح.
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