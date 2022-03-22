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بوتين اعتقد أن غزوه لأوكرانيا سينتهي بنصر سريع

الجيش الروسي متورط في حرب مريرة يستهدف فيها المدنيين أيضاً، علماً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يتوقع أن غزوه لأوكرانيا سينتهي بنصر سريع. لكن توقعاته بعيدة عن الواقع، على ما يبدو.