بوتين اعتقد أن غزوه لأوكرانيا سينتهي بنصر سريع

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الجيش الروسي متورط في حرب مريرة يستهدف فيها المدنيين أيضاً، علماً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يتوقع أن غزوه لأوكرانيا سينتهي بنصر سريع. لكن توقعاته بعيدة عن الواقع، على ما يبدو.
تزامنا مرور شهر على بدء الهجوم الروسي دعا الرئيس الأوكراني إلى خروج مظاهرات عالمية للتضامن مع بلاده. فيما يُتوقع أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا "يطلب" من روسيا وقفًا "فوريًا" لحربها على أوكرانيا.
طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باعتبار الرئيس الروسي "مجرم حرب"، وحثت في الوقت نفسه على سرعة شحن الأسلحة اللازمة للدفاع عن كييف، فيما قالت دول مجموعة السبع إن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون.
يعتقد خبراء ومحللون أن خسائر بوتين العسكرية والاقتصادية قد تدفع مشهد الصراع للوصول إلى واحد من خمس سيناريوهات أخطرها سيناريو انفتاح الشهية الروسية في أوروبا بما يدفع نحو حرب عالمية ثالثة.
بمرور شهر على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، تشير تقديرات عسكرية للناتو أن خسائر بوتين العسكرية أضحت باهظة، مع صمود القوات الأكرانية وارتكاب الجيش الروسي لعدة أخطاء استراتيجية.
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