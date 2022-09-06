 بوتين: ألمانيا والعقوبات الغربية هي المسؤولة عن إغلاق نورد ستريم 1 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.09.2022

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بوتين: ألمانيا والعقوبات الغربية هي المسؤولة عن إغلاق نورد ستريم 1

أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي أن بلاده تتعامل مع "الاعتداءات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية" للغرب بصورة جيدة، كما حمل ألمانيا والعقوبات الغربية مسؤولية إغلاق خط نورد ستريم 1.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام منتدى الشرق الاقتصادي ( فلاديفوستوك السابع من سبتمبر 2022)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام منتدى الشرق الاقتصادي ( فلاديفوستوك السابع من سبتمبر 2022)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في نسخته السابعة في مدينة فلاديفوستوك الروسية اليوم (الأربعاء السابع من سبتمبر/ أيلول 2022) إن حمى العقوبات الغربيةتشكل تهديدا للعالم كله. ونقلت قناة "إر.تي" عن بوتين القول "لقد حلت محل جائحة كورونا تحديات أخرى تهدد العالم كله" نحن نتحدث عن حمى العقوبات. وأضاف أن التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض، ووفقا لنتائج العام سيبلغ 12%. وأشار إلى أن 3% من شحنات القمح التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى الدول الفقيرة، والباقي للدول الغربية.  

وأكد  بوتين على أن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا كما تم إعلانه. وأوضح قائلا "وفقا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي يتضمن مساعدة البلدان المحتاجة، تم تحميل سفينتين فقط من أصل 87، حيث تم تصدير 60.000 طن فقط من المواد الغذائية (من أوكرانيا إلى الدول المحتاجة) من أصل 2 مليون طن. وهذا يمثل 3% فقط".

 

Russland Portovaya Gas Kompressorstation

وأعرب عن رأي مفاده بأنه من الضروري وضع قيود محددة على تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث يتم شحن معظم الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان النامية كما تم إعلانه، وقال إن الدول الأشد فقرا تفقد إمكانية الحصول على المواد الغذائية الأساسية بسبب شرائها من قبل الدول المتقدمة. وأشار بوتين إلى أنه سيبحث مسألة الحد من تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى أوروبا، وقال إنه سيناقش هذه المسألة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال بوتين إن ألمانيا والعقوبات الغربية هي المسؤولة عن عدم تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1 وإن أوكرانيا وبولندا قررتا بمفردهما إغلاق خطوط الغاز الأخرى إلى أوروبا. وأضاف أن شركة غازبروم يمكن أن تستأنف نقل الغاز عبر نورد ستريم 1 إذا تمت إعادة توربين رئيسي إلى روسيا. كما نفى أن تكون روسيا تستخدم الطاقة "سلاحا" ضدّ أوروبا، واعتبر أن"روسيا تستخدم الطاقة كسلاح. كلام فارغ! أي سلاح نستخدم؟ نقوم بتوفير الكميات الضرورية وفقًا لطلبات" الدول المستوردة. وأضاف أن الحد الأقصى المقترح على أسعار الغاز الروسي أمر "غبي" وسيؤدي إلى زيادة الأسعار.

كم أكد بوتين أن عزل روسيا "مستحيل"، رغم العقوبات غير المسبوقة التي تفرضها دول غربية على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا. وقال "بغض النظر عن مدى رغبة البعض في عزل روسيا، من المستحيل تحقيق ذلك".

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

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