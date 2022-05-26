 بوتوكس لعلاج الصداع النصفي | صحتك بين يديك | DW | 03.06.2022

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صحتك بين يديك

بوتوكس لعلاج الصداع النصفي

لم يتم البحث كلياً في الصداع النصفي. أماكن معينة في الدماغ شديدة النشاط. وعادة ما يتم علاج النوبات بالأدوية، لكن حقن البوتوكس يمكن أن تساعد أيضًا. لأنها تمنع إنتاج مرسلات الالتهاب التي تسبب الصداع النصفي.

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