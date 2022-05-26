بوتوكس لعلاج الصداع النصفي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
لم يتم البحث كلياً في الصداع النصفي. أماكن معينة في الدماغ شديدة النشاط. وعادة ما يتم علاج النوبات بالأدوية، لكن حقن البوتوكس يمكن أن تساعد أيضًا. لأنها تمنع إنتاج مرسلات الالتهاب التي تسبب الصداع النصفي.
الصداع النصفي واحد من أكثر أنواع الصداع انتشارا. أسبابه عديدة، فبرد الشتاء قد يكون مسببا له وحتى الطقس الجميل ودفء الربيع يمكن أن يسببه. ولتجنب هذا الصداع وآلامه ليس من الضروري تناول الأدوية وإنما هناك طرق أخرى لمعالجته.
تعاني بعض النساء من أن وجوههن تبدو "أعرض" مع التقدم في السن، ما قد يشعرهن بأنهن "أقل رقة". فما سبب هذه "المشكلة"؟ وهل حقن البوتوكس في الحنك هو الحل؟
شنّت السلطات السعودية حملة كبيرة ضد التلاعب خلال مسابقة جمال الإبل، وذلك لمواجهة المخالفات المتعلقة بحقن البوتوكس والتعديلات التجميلية الأخرى، في المسابقة المنظمة حاليا والتي تقدر جوائزها بـ66 مليون دولار.
الصداع النصفي هو واحد من أسباب ضعف القدرة على الإنتاج والعمل حول العالم، وأحيانا لا تكون العلاجات المتاحة كافية للتخلص منه بشكل كامل. إلا أن دراسة حديثة اقترحت طريقة إضافية للمساعدة في الحد من ألم الصداع النصفي. ما هي؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول