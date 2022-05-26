بوتوكس لعلاج الصداع النصفي

من أجل حياة خالية من الصداع النصفي إليك هذه النصائح!

الصداع النصفي واحد من أكثر أنواع الصداع انتشارا. أسبابه عديدة، فبرد الشتاء قد يكون مسببا له وحتى الطقس الجميل ودفء الربيع يمكن أن يسببه. ولتجنب هذا الصداع وآلامه ليس من الضروري تناول الأدوية وإنما هناك طرق أخرى لمعالجته.