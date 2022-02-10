 بوتن يبدي مرونة وشولتس يدعو لتفاهم سياسي دون تخلي أي طرف عن مبادئه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بوتن يبدي مرونة وشولتس يدعو لتفاهم سياسي دون تخلي أي طرف عن مبادئه

بعد مشاورات مع الرئيس بوتن بشأن أوكرانيا، رحب المستشار شولتس بإعلان موسكو سحب بعض القوات من المنطقة الحدودية، داعيا لإيجاد حل بين روسيا والغرب "بدون التخلي عن مبادئهما". بينما قال بوتن إن بلاده لم تتلق ردا على مطالبها.

مؤتمر صحفي بين الرئيس الروسي بوتين وضيفه المستشار الألماني أولاف شولتس في الكرملين (15/2/2022)

مؤتمر صحفي بين الرئيس الروسي بوتين وضيفه المستشار الألماني أولاف شولتس في الكرملين (15/2/2022)

 أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ لروسيا دورا حاسما في الحفاظ على الأمن في أوروبا، وذلك بعد محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو بشأن التوتر القائم بين موسكو وكييف. 

مختارات

الصحافة الإسرائيلية تكشف عن رفض الحكومة بيع القبة الحديدية المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا. وعزت التقارير ذلك إلى رغبة إسرائيل في عدم ازعاج الروس، رغم المجهودات التي قامت بها أوكرانيا للحصول على الصفقة.

تتواصل الأحداث في الملف الأوكراني، وسط تأكيد الكرملين على عودة قوات روسية من الحدود الأوكرانية إلى ثكناتها "بعد إنهاء مهمات تدريب"، وحلف الناتو يخطط لنشر وحدات قتالية ردّاً على نشر روسيا لقواتها سواء اندلعت الحرب أم لا.

خلال زيارته لأوكرانيا، تعهد المستشار شولتس بمزيد من المساعدات المالية لكييف واستغرب من موقف موسكو، التي يزورها الثلاثاء. وبينما نقلت سفارات غربية موظفيها لغرب أوكرانيا ترى موسكو الآن "فرصة" لتسوية الأزمة.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين "بالنسبة إلى الأوروبيين، من الواضح أنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام من دون روسيا"، مضيفا "لذلك يجب أن يكون ممكنا إيجاد حل" لأنه "رغم صعوبة الوضع الحالي وخطورته" فهو "ليس ميؤوسا منه".

وأقر المستشار الألماني بوجود انقسام في المواقف بين روسيا والغرب حيال قضايا عديدة بينها مسألة توسع حلف شمال الأطلسي، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى تسوية. وقال "تتمثّل مهمتنا.. بإيجاد تفاهم سياسي من دون أن يتخلى أي طرف عن مبادئه في إطار ذلك. هذه هي القيادة السياسية".
ودعا المستشار شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء حوار مباشر حول الصراع الأوكراني. وقال شولتس: "دعونا نواصل الحديث عن هذه الأشياء عن طريق الحوار، ولا ينبغي أن ينتهي بنا الأمر عند طريق مسدود سيكون بمثابة حظ عثر".
وأضاف شولتس أنه لا يرى سببا منطقيا لحشد القوات الروسية عند الحدود مع أوكرانيا مشيرا إلى أن هذا هو السبب في أن هناك حاجة الآن إلى التهدئة.

ورحب المستشار الألماني بالتقارير التي تحدثت عن انسحاب أولي للقوات الروسية، وقال إن "بلدينا مترابطان بقوة مع بعضهما البعض تاريخيا وثقافيا". ولفت شولتس إلى وجود تنوع في العلاقات بين ألمانيا وروسيا ووجود إمكانية كبيرة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية. 

حوار بين المستشار الألماني والرئيس الروسي مستندين إلى الطاولة الضخمة في قصر الكرملين (15/2/202)

حوار بين المستشار الألماني والرئيس الروسي مستندين إلى الطاولة الضخمة في قصر الكرملين (15/2/202)

بوتين: لا نريد حربا

ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تريد حربا في أوروبا سببها أوكرانيا، وأكد "هل نريد حربا أم لا؟ بالتأكيد لا. لهذا السبب قدّمنا اقتراحاتنا لعملية تفاوضية"، لكنه وصف الوضع في المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا بأنه "إبادة جماعية"، ودعا إلى حل الصراع هناك من خلال تحقيق السلام في مينسك. 

وأضاف بوتين في المؤتمر الصحفي المشترك بعد محادثات مع المستشار الألماني أن روسيا قررت سحب قواتها جزئيا من المناطق القريبة من أوكرانيا وأنها ترى مجالا لمزيد من المناقشات مع الغرب بشأن مطالب موسكو الأمنية. وقال بوتين "نحن مستعدون لمواصلة العمل معا. نحن مستعدون للمضي قدما في مسار المفاوضات". لكّنه أسف مجددا لرفض الغرب مطالبه الرئيسية معربا عن استيائه بسبب عدم تلقيه "استجابة بناءة" لها.

وتطالب روسيا بوضع حد لسياسة توسع حلف شمال الاطلسي والتزام عدم نشر أسلحة هجومية قرب الأراضي الروسية وانسحاب البنية التحتية للناتو إلى حدود عام 1997 قبل أن يضم الحلف جمهوريات سوفياتية سابقة.
واكد الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي أنه لن يتنازل عن هذه المطالب التي ستكون "عثرة" في طريق المحادثات الروسية-الغربية.

قوات روسية تعود إلى ثكناتها

قوات روسية تعود إلى ثكناتها

وقال أيضا إنه "لا يستطيع أن يغض النظر عن الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مع مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة"، إذ اعتبرت موسكو أن الغربيين يحاولون تعزيز أمنهم على حساب أمن روسيا.
ومن بين المواضيع التي تتفق عليها المقترحات الغربية مع المقترحات الروسية، موضوع السيطرة على الأسلحة القصيرة والمتوسطة المدى. وفيما يتعلق بالنزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، جدد شولتس وبوتين التزامهما اتفاق مينسك الذي وقع العام 2015. لكن الرئيس الروسي اتهم الحكومة الأوكرانية مجددا بارتكاب "إبادة جماعية" بحق سكان المناطق الانفصالية، بدون توضيح هذه الاتهامات التي وجهها أيضا العام الماضي.

وعن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، الذي ينتظر موافقة من الهيئات التنظمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، قال بوتين إنه هو مشروع تجاري
محض سيعزز أمن الطاقة لأوروبا. وكرر بوتين أيضا القول بأن روسيا مستعدة لمواصلة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد عام 2024 عندما ينتهي الاتفاق الحالي لمرور الغاز. 
ص.ش/ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 31:33

الأزمة الروسية الأوكرانية.. اختبار لوحدة الموقف الأوروبي؟

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تصعيد عسكري من كل الأطراف على الحدود الروسية الأوكرانية  

تزايد مؤشرات التصعيد.. هل اقترب الاجتياح الروسي لأوكرانيا  

مواضيع ذات صلة

10.02.2022 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD - 2.v.l.) gibt mit den Spitzen der drei baltischen Staaten, vor den Beratung über die Ukraine-Krise, eine Pressekonferenz. Er empfing den litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda (l), die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas und den lettischen Ministerpräsidenten Krisjanis Kariņs im Kanzleramt.

شولتس: على روسيا ألا تقلل من "وحدة" الأوروبيين و"تصميمهم" 10.02.2022

أكد المستشار الألماني لدول البلطيق بحلف الناتو دعم بلاده لها، وقال "ننتظر الآن من روسيا أن تتخذ تدابير واضحة للحد من التوترات الراهنة في المنطقة"، موضحا أن الدول الغربية منفتحة على "حوار جدي مع روسيا" بخصوص أوكرانيا.

Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, stellt den Munich Security Report 2021 in der Bundespressekonferenz vor.

"عجز جماعي" .. تقرير مؤتمر ميونيخ للأمن والبحث عن بدائل 14.02.2022

تقرير مؤتمر ميونيخ للأمن يتكلم عن "عجز غربي" وعن مخاطر وأزمات ومشاكل تلف العالم بحاجة إلى تحرك دولي لحلها. التقرير يصدر قبيل انعقاد المؤتمر فعليا وليس افتراضيا بعد عامين تحت وطأة الجائحة.

FILE PHOTO: Russian paratroopers walk before boarding Ilyushin Il-76 transport planes as they take part in the military exercises Zapad-2021 staged by the armed forces of Russia and Belarus at an aerodrome in Kaliningrad Region, Russia, September 13, 2021. REUTERS/Vitaly Nevar/File Photo

موسكو تتوعد الغرب بـ"أخطر العواقب".. والناتو يرفض مطالب روسية 21.01.2022

رغم وصفها بأنها صريحة وجوهرية، إلا أن المحادثات التي جمعت بين روسيا والولايات المتحدة حول التصعيد في أوكرانيا لم تؤد إلى خلاصات، وسط مخاوف من هجوم موسكو على كييف.