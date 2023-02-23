بوتشا.. ضحايا جرائم الحرب يسعون لتحقيق العدالة

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في أوائل مارس 2022 احتل الجيش الروسي ضاحية بوشا في منطقة كييف، تاركًا وراءه آثار الموت والدمار. وبعد مرور عام زارت دويتشه فيله المنطقة والتقت بأحد سكان بوتشا، يكافح لتحقيق العدالة لعائلته.
جدد الرئيس الروسي اتهاماته للغرب باشعال فتيل النزاع مع أوكرانيا واستخدامه لمحاولة القضاء على روسيا، متهماً إياه بالمسؤولية عن تأجيج النزاع الأوكراني وتصعيده وعن عدد الضحايا، فيما وصفت واشنطن اتهامات بوتين بالـ "سخيفة".
جاءت الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي إلى كييف في ظل العدوان الروسي مفاجأة لكثيرين. واعتبرتها صحف أوروبية عن إرادة غربية متنامية لدعم أوكرانيا، فيما أكدت صحف أخرى أن الكلمات ليست هي التي تقرر الحرب، بل الأفعال.
أكد الادعاء العام الألماني وجود أدلة "في نطاق المئات" على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مضيفًا أنه لم يحقق بعد في أمر أفراد معينين، لكنه أكد على ضرورة محاسبة قادة الدولة الروسية أمام محكمة دولية.
يُطلق عليه لقب "طباخ بوتين" والآن أصبح أحد الشخصيات البارزة في حرب روسيا ضد أوكرانيا نظرا لأنه على رأس مجموعة "فاغنر" للمرتزقة. لكن هل يستطيع يفغيني بريغوزين تحدي الرئيس الروسي؟ أم أنه لا يستطيع شق عصا الطاعة؟
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