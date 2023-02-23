بوتشا.. ضحايا جرائم الحرب يسعون لتحقيق العدالة

القضاء الألماني: لدينا أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

أكد الادعاء العام الألماني وجود أدلة "في نطاق المئات" على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مضيفًا أنه لم يحقق بعد في أمر أفراد معينين، لكنه أكد على ضرورة محاسبة قادة الدولة الروسية أمام محكمة دولية.