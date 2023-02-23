 بوتشا.. ضحايا جرائم الحرب يسعون لتحقيق العدالة | DW الأخبار | DW | 23.02.2023

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بوتشا.. ضحايا جرائم الحرب يسعون لتحقيق العدالة

في أوائل مارس 2022 احتل الجيش الروسي ضاحية بوشا في منطقة كييف، تاركًا وراءه آثار الموت والدمار. وبعد مرور عام زارت دويتشه فيله المنطقة والتقت بأحد سكان بوتشا، يكافح لتحقيق العدالة لعائلته.

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