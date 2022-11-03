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بوتسوانا: عالما أوبئة يحصلان على جائزة إفريقيا

نال عالميان إفريقيان جائزة إفريقيا الألمانية هذا العام، بسبب الدور الرئيس الذي لعباه في اكتشاف متغير أوميكرون. لكن، وبدلاً من الثناء والتقدير لعملهما، واجه العالمان تهديدات بالقتل ومنعا من السفر خارج البلاد.