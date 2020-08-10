 بوادر توتر بين برلين وواشنطن على خلفية خط الغاز الروسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.08.2020

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أخبار

بوادر توتر بين برلين وواشنطن على خلفية خط الغاز الروسي

بعد تهديد أمريكي بفرض عقوبات مشددة على مسؤولين ألمان بسبب مشاركتهم في مشروع خط الأنابيب الروسي "نورد ستريم2"، ردت برلين أن الأمر مثير للدهشة وأنها "غير راضية" عن "هذا التصعيد".

نورد ستريم 2

جانب من المشروع الروسي في جزيرة روغن الألمانية

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره الأميركي مايك بومبيو الاثنين (العاشر من آب/ أغسطس 2020) عن "عدم رضاه" عن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على ميناء ألماني على خلفية مشروع خط أنابيب الغاز من روسيا.

ويتعلّق الأمر برسالة تعهّد فيها ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بفرض عقوبات مشددة بحق مشغلي ميناء ألماني رئيسي، يوجد في جزيرة روغن الألمانية، يشارك في عمليات بناء خط أنابيب "نورد ستريم2". وهدد الأعضاء، وهم من الحزب الجمهوري، مشغلي الميناء والمساهمين فيه بمنعهم من دخول الولايات المتحدة وتجميد ممتلكاتهم هناك.

مختارات

أعلن السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد غرينيل، أن بلاده تستعد لفرض عقوبات جديدة ضد مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق. فما هو الموقف الألماني من تهديدات السفير الأمريكي؟

دبلوماسية الأزمة في الكرملين: المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحدثت في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول النزاعات في الشرقين الأدنى والأوسط. كل منهما يحتاج الآخر، حسب رأي يوري ريشيتو في تعليقه التالي.

رفض المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر العقوبات الأمريكية بخصوص خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2. وفي حين ترى أمريكا أن ألمانيا تعرض نفسها للاعتماد الكامل على روسيا، قال شرودر إن ألمانيا ليست تابعة لواشنطن.

بعد إدانة برلين لقرار العقوبات، عبر وزير الخارجية هايكو ماس عن أمله في أن يرفض مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات على شركات مرتبطة بتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا.

وأجاب ماس على سؤال صحافي: "أتيت على ذكر المسألة خلال اتصال هاتفي مع (وزير الخارجية الأميركي) مايك بومبيو بالأمس وأعربت عن دهشتي وشعوري بعدم الرضا".

ويتوقع أن يضاعف خط أنابيب "نورد ستريم2" الذي تبلغ كلفته عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) وبات استكماله وشيكا في بحر البلطيق، شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.

وأعلن بومبيو قواعد جديدة في القانون المعروف بـ"مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" تنص على وجوب تعرّض الشركات الألمانية لعقوبات ردا على أي استثمارات مهما كانت صغيرة في المشروع.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقرّ قانونا يتضمن عقوبات على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بأغلبية ساحقة، رغم تنديد الاتحاد الاوروبي وبرلين بالعقوبات واعتبارها تدخلا امريكيا في سياسة الطاقة الأوروبية.

وقال ماس حينها: "سياسة الطاقة الأوروبية سوف تتحدد في أوروبا وليس في الولايات المتحدة. نرفض بشكل أساسي أي تدخلات من الخارج وأي عقوبات ذات تأثير يتجاوز الحدود الإقليمية".

وعلى الرغم من خلافاتها السياسية مع روسيا، ترى ألمانيا أن "نورد ستريم2" سيضمن لها مصدرا للطاقة صديقا للبيئة وأكثر استقرارا في وقت تبتعد من الفحم والطاقة النووية.

وصدر قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" لأول مرة عام 2017، وفرضت واشنطن من خلاله عقوبات على روسيا وكوريا الشمالية وإيران. ومن بنود القانون معاقبة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع هذه الدول الثلاث.

إ.ع/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 00:38

كارنباور: العقوبات الأمريكية على نورد ستريم 2 مخالفة للقانون الدولي

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