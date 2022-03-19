بوادر "تهدئة" من إسطنبول وكييف تقترح الحياد مقابل ضمانات أمنية

أعلن رئيس الوفد الروسي المفاوض في محادثات إسطنبول فلاديمير منديسكي اليوم الثلاثاء (29 مارس/ آذار 2022) عن إجراء "نقاشات بناءة" في المحادثات مع الوفد الأوكراني ، مضيفا أن المقترحات الأوكرانية ستُنقل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال إن بوتين يمكن أن يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف "بعد المحادثات المفيدة اليوم اتفقنا على اقتراح حل، يتيح إمكانية عقد لقاء بين رئيسي الدولتين تزامنا مع توقيع وزيري الخارجية المعاهدة بالأحرف الأولى". وتابع أن "إمكانية تحقيق السلام تصبح أقرب بشرط العمل السريع على الاتفاق والتوصل إلى التسوية المطلوبة".

وعلى إثر ذلك أعلن نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين أنه "نظرا إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية ... تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري".

من جانبه أعلن رئيس الوفد الأوكراني عن إحراز تقدم كاف في المحادثات التي جرت اليوم مع الوفد الروسي، وقال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخميا إن "نتائج اجتماع اليوم كافية لعقد لقاء على مستوى القادة" مثيرا إمكانية عقد اجتماع بين زيلينسكي وبوتين كانت روسيا قد استبعدته الإثنين معتبرة أنه سيأتي "بنتائج عكسية".

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ونقلت وكالة رويترز عن مفاوضين أوكرانيين أن كييف اقترحت تبني وضع محايد مقابل ضمانات أمنية ، مما يعني أنها لن تنضم إلى تحالفات عسكرية أو تستضيف قواعد عسكرية. وقال المفاوضون للصحفيين في إسطنبول إن المقترحات ستشمل أيضا فترة مشاورات مدتها 15 عاما بشأن وضع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وإنها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ فقط في حالة وقف إطلاق النار الكامل.

وقال المفاوض الأوكراني أولكسندر تشالي "إذا أمكننا تثبيت هذه البنود الرئيسية، وبالنسبة لنا هذا أهم شيء، فإن أوكرانيا ستكون عندئذ في وضع يوطد فعليا وضعها الحالي كدولة غير عضو في تكتل وغير نووية في صيغة الحياد الدائم".

وأكد تشالي في تصريحات أذاعها التلفزيون الأوكراني وأوردتها وكالة رويترز، "لن نستضيف قواعد عسكرية أجنبية على أراضينا، والأمر نفسه بالنسبة لنشر وحدات عسكرية على أراضينا، ولن ندخل في أي تحالفات عسكرية سياسية". وأضاف "سيتم إجراء المناورات العسكرية على أراضينا بموافقة الدول الضامنة".

وفي سياق متصل رحب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بـ" التقدم الأهم منذ بدء المفاوضات" بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب، في الجولة التي استضافتها بلاده وستمرت لثلاث ساعات.

ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب، رويترز)