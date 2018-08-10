بواتينغ مدافعا عن نفسه "لا أحد أساسي في بايرن"

خطة التدوير التي يعتمدها مدرب نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، نيكو كوفاتش، أصابت جيروم بواتينغ مرتين. فقلب دفاع البافاري جلس على مقاعد البدلاء في مباراة فولفسبورغ التي فاز فيها بايرن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، إضافة إلى مبارة الفوز الثانية أمام أثينا بهدفين ضمن منافسات دوري الأبطال.
يأتي ذلك في ذروة الجدل الدائر حول تراجع مستوى كل من بواتينغ وزميله ماتس هوملز مقابل تألق الوجه الواعد في خط الدفاع نيكلاس زوله.
وأخيرا، دخل بواتينغ نفسه على الخط لتوضيح موقفه من هذا الجدل، ومما أوردته تقارير متطابقة بخصوص المنافسة التي من المفترض أن تكون "طاحنة" بين اللاعبين.
بالنسبة لبواتينغ، فإنه من الطبيعي أن يجلس هو كغيره من اللاعبين على مقاعد البدلاء إن رغب المدرب في ذلك، وتابع في حوار أدلى به لمحطة سكاي الخاصة إنه "لا يوجد لدينا لاعبون أساسيون حقيقيون. لدينا لاعبون كثر ومنهم من يلعب في صفوف المانشافت".
وأضاف بواتينغ أن "كل مركز هو مهم ومحجوز من قبل لاعبين على الأقل. وكل لاعب يحصل على نصيبه من ساعات اللعب". ونفى حامل لقب مونديال 2014 بقوة أن يكون هناك لاعب يمكنه القول بأن مركزا ما يعود له فقط، باستثناء "مانويل نوير وربما روبرت ليفاندوفسكي".
بواتينغ إلى جانب ماتس هوملز.
يذكر أن بايرن ميونيخ واصل صحوته هذا الأسبوع وتغلب على مضيفه أيك أثينا اليوناني الثلاثاء الماضي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دوري الأبطال. يأتي ذلك بعد أن مرّ الفريق الألماني من فترة انعدام وزن بعد فشله في الفوز في أربع مباريات في مختلف المسابقات، وتحدثت تقارير عن إمكانية إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي استلم مهامه مطلع الموسم الحالي، لكن مجلس إدارة النادي جدد الثقة بالمدرب في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي.
و.ب / م.م
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في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر
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