 بواتينغ مدافعا عن نفسه ″لا أحد أساسي في بايرن″ | عالم الرياضة | DW | 26.10.2018

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عالم الرياضة

بواتينغ مدافعا عن نفسه "لا أحد أساسي في بايرن"

سكب الكثير من الحبر في الفترة السابقة بخصوص ثنائي دفاع بايرن ميونيخ، إذ شككت تقارير عدة ببواتينغ راصدة تراجع مستواه مقابل صعود نجم نيكلاس زوله. جيروم بواتينغ كسر حاجز الصمت وأوضح موقفه.

WM 2018 Russland | (picture-alliance/dpa/sampics/S. Matzke)

خطة التدوير التي يعتمدها مدرب نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، نيكو كوفاتش، أصابت جيروم بواتينغ مرتين. فقلب دفاع البافاري جلس على مقاعد البدلاء في مباراة فولفسبورغ التي فاز فيها بايرن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، إضافة إلى مبارة الفوز الثانية أمام أثينا بهدفين ضمن منافسات دوري الأبطال.

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يأتي ذلك في ذروة الجدل الدائر حول تراجع مستوى كل من بواتينغ وزميله ماتس هوملز مقابل تألق الوجه الواعد في خط الدفاع نيكلاس زوله.

وأخيرا، دخل بواتينغ نفسه على الخط لتوضيح موقفه من هذا الجدل، ومما أوردته تقارير متطابقة بخصوص المنافسة التي من المفترض أن تكون "طاحنة" بين اللاعبين.

بالنسبة لبواتينغ، فإنه من الطبيعي أن يجلس هو كغيره من اللاعبين على مقاعد البدلاء إن رغب المدرب في ذلك، وتابع في حوار أدلى به لمحطة سكاي الخاصة إنه "لا يوجد لدينا لاعبون أساسيون حقيقيون. لدينا لاعبون كثر ومنهم من يلعب في صفوف المانشافت".

وأضاف بواتينغ أن "كل مركز هو مهم ومحجوز من قبل لاعبين على الأقل. وكل لاعب يحصل على نصيبه من ساعات اللعب". ونفى حامل لقب مونديال 2014 بقوة أن يكون هناك لاعب يمكنه القول بأن مركزا ما يعود له فقط، باستثناء "مانويل نوير وربما روبرت ليفاندوفسكي".

Jerome Boateng und Mats Hummels (picture.alliance / GES/M. I. Güngör)

بواتينغ إلى جانب ماتس هوملز.

يذكر أن بايرن ميونيخ واصل صحوته هذا الأسبوع وتغلب على مضيفه أيك أثينا اليوناني الثلاثاء الماضي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دوري الأبطال. يأتي ذلك بعد أن مرّ الفريق الألماني من فترة انعدام وزن بعد فشله في الفوز في أربع مباريات في مختلف المسابقات، وتحدثت تقارير عن إمكانية إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي استلم مهامه مطلع الموسم الحالي، لكن مجلس إدارة النادي جدد الثقة بالمدرب في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي.

و.ب / م.م 

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    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    وبمرور الوقت تحسن الأداء السويدي بشكل ملحوظ حيث تخلى الفريق تدريجياً عن الأداء الدفاعي وبدأ يبادل ألمانيا الهجمات. قدم اللاعب "أولا تويفونين" سجلت أول أهداف السويد وذلك في الدقيقة 32 من اللقاء.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/S.Grits)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    في بداية الشوط الثاني ضغط الألمان وأفلحوا بتعديل النتيجة عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 48 من المباراة، وذلك إثر تمريرة من فيرنر فشل ماريو غوميز في استلامها لتصل الكرة إلى ريوس الذي سدد بثقة في الشباك.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/A.Gebert)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    بعد هدف التعادل بذل المنتخب الألماني جهودا حثيثة لتسجيل هدف ثان، غير أن الدفاع السويدي والحظ وقفا له بالمرصاد. وضاعت فرص خطيرة للفريق الألماني في الدقائق 50 و56 من قبل مولر وهيكتور. غير أن الفرصة الذهبية أهدرها ريوس في الدقيقة 60، بعد محاولته الاستعراض والتسديد بكعب القدم لتمر الكرة بعيداً عن الشباك.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/M. Dalder)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    أُجبر المانشافت على مواصلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتينغ في الدقيقة 82.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف توني كروس نجم ريال مدريد هدف الفوز القاتل لألمانيا إثر ضربة حرة تبادل خلالها التمرير مع ماركو رويس قبل أن يسدد كرة صاروخية عرفت طريقها للشباك السويدية. الهدف أبقى على آمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.

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    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

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مختارات

في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

اقتنصت ألمانيا فوزاً تاريخيا من السويد، حيث سجل المانشافت بعشرة لاعبين وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع هدفه القاتل. وبذلك أبقى على حظوظ ألمانيا للتأهل للدور الثاني في مونديال روسيا. أبرز مجريات المباراة في صور. (09.07.2018)  

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