 بهمس وسرية.. لبنانيون يتحدثون عن السلام مع إسرائيل | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.10.2020

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سياسة واقتصاد

بهمس وسرية.. لبنانيون يتحدثون عن السلام مع إسرائيل

لبنان وإسرائيل يتفاوضان منذ مدة قصيرة حول حدودهما البحرية، رغم ذلك فإن القليل من اللبنانيين يتصورون تقاربا أوسع. ومن يحبذ ذلك وملّ من الحروب يفضل الكلام بسرية، أو على مواقع التواصل.

صفحة استغرام callingforpeace2020 من أجل التقارب بين اسرائيل ولبنان

صفحة استغرام callingforpeace2020 من أجل التقارب بين اسرائيل ولبنان

آلة القهوة في حي جميزة  ببيروت تعمل في هدوء في الوقت الذي يتحاور فيه صاحب المقهى مع ضيوفه:" هل سمعتم؟ يسأل "حكومتنا تتحدث الآن مع اسرائيل". ويواصل خدمة ضيوفه قائلا:" من يدري ربما هذه فعلا بداية السلام مع جيراننا".

ماض أليم

السلام مع إسرائيل: فكرة جريئة وشجاعة مع أن البلدين تجمعهما منذ نحو 40 عاما علاقة متوترة: فخلال الحرب الأهلية اللبنانية اقتحمت إسرائيل في 1982 البلد الجار لطرد مقاتلين فلسطينيين. وحتى مايو 2000 ظل جنوب لبنان تحت السيطرة الإسرائيلية. والكثير من المواطنين هجروا المنطقة التي توغل فيها في النهاية حزب الله. وفي 2006 حصلت حرب استمرت نحو شهر بين المنظمة الشيعية وإسرائيل. وهذه الحرب انتهت بوقف لإطلاق النار ـ لكن اتفاقية سلام لم تحصل أبدا. وعوض ذلك تكررت مناوشات صغيرة بين حزب الله والجيش الإسرئيلي. وعلى مستوى الدولة لم يجر الطرفان منذ 30 عاما أي محادثات مباشرة.

رغبات سلام سرية

وهذا تغير منذ الأسبوع الماضي. فقد أعلن ممثلون عن الطرفين أن المحادثات تقتصر على رسم الحدود البحرية المشتركة وتوزيع مخزون الغاز هناك. ولكن ليس فقط صاحب المقهى مازن يأمل في أن يشكل اللقاء والجولة المرتقبة نهاية أكتوبر على خلاف النفي الرسمي بداية لمحادثات أخرى.

لكن مثل محاورين آخرين يشدد مازن في هذا الإطار على عدم ذكر اسمه الحقيقي. فقد يكون ذلك خطيرا عليه، لأنه من يظهر كمتعاطف مع إسرائيل، وجب عليه أن يتوقع على الأقل مواجهة عداء كلامي.

جانب من الدمار في مرفأ بيروت

جانب من الدمار في مرفأ بيروت

الحج إلى القدس

ومازن يهتم فيما يرتبط بإسرائيل بدرجة أقل بمخزون الغاز في البحر المتوسط وأكثر في إمكانيات الازدهار الشخصية لديه. فهو في منتصف الثلاثينات ومسيحي وقضى الكثير من السنوات في الخارج ثم عاد إلى لبنان لفتح مقهاه الخاص. وبعد الانفجار في الـ 4 أغسطس في ميناء بيروت كان من الأوائل الذين تمكنوا من إحياء الحركة مجددا في تجارتهم. كل شيء جديد النوافذ والأبواب وفنجانات القهوة.

ويتذكر مازن حكايات أبويه وأجداده: "فالجنود الإسرائيليون خلال الحرب كانوا دوما لطيفين مع المسيحيين اللبنانيين، كما يقول". وبخلاف المناطق المسلمة حافظ الإسرائيليون في الغالب على الأحياء المسيحية. وكمسيحي فإن أمرا واحدا يكتسي أهمية بالنسبة إلى مازن: فهو يريد الحج إلى القدس. أتمنى لو أني أقدر بدون مشاكل على تتبع آثار عيسى المسيح"، كما يقول في الوقت الذي يواصل فيه صب القهوة.

"لا يمكن لنا إلا الاستفادة"

وليس فقط لأسباب دينية هو يرغب في حصول تقارب:" في إسرائيل يوجد كل ما هو غير متوفر لدينا: الكهرباء وحكومة واقتصاد قوي. ولا يمكن لنا إلا الاستفادة من حدود مفتوحة!"

وبالرغم من ذلك فإنه يعتبر أن سلاما حقيقيا مع إسرائيل سيشترط أولا حربا وآلاما إضافية، لأنه ليس جميع اللبنانيين متفقون مع التقارب الأخير، كما يلاحظ ـ وخصوصا أنصار حزب الله المدعوم من إيران الذي يروج لأحد أهدافه الأساسية المتمثلة في "محو" إسرائيل.

"خوف من الجوع أكثر من إسرائيل"

وبالفعل لا يمكن التقليل من شأن حزب الله سياسيا وعسكريا كسلطة في لبنان. لكن الانتقاد تجاه المنظمة  الشيعية ودورها في النظام السياسي لا ينمو فقط منذ الانفجار في بيروت في البلاد. "الناس ينتابهم هنا الخوف من الجوع أكثر من مواجهة هجوم من إسرائيل"، كما يقول شريف، سمسار عقاري سني من بيروت والذي يعتبر أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية الأخيرة هي تقارب تاريخي. لكن الكثير من مواطنيه يرون في ذلك مناورة يائسة من النخبة لإنقاذ البلاد المتأزمة من الانهيار الاقتصادي. "ما يفرق إسرائيل عن لبنان هي حقيقة أنه يوجد في إسرائيل نظام سياسي فعال"، كما يضيف شريف.

منصة تقارب

الكثير يرون في ذلك مناورة يائسة من النخبة لإنقاذ البلاد المتأزمة من الانهيار الاقتصادي.

تظاهرات في لبنان منذ أشهر ضد الساسة.

وحتى في المواقع الاجتماعية يدور النقاش حول إسرائيل. وبعض اللبنانيين المقيمين في المهجر أقاموا صفحة انستغرام بعنوان callingforpeace2020 يعرض من خلالها الواقفون عليها منصة ليتبادل المستخدمون في سرية وأمان وجهات نظر توافقية حول إسرائيل. "ومايزال يوجد الكثير من اللبنانيين الذين يكرهون إسرائيل ويريدون تدميرها"، كما يكتبون في صفحتهم. "نحن في المقابل نرفض ذلك، لأننا نعرف أن الناس في إسرائيل أيضا يتمنون السلام". وإلى حد الآن هذه ليست إلا أصواتا متفرقة، وهذا يتضح أيضا من أن الصفحة لديها إلى حد الآن مؤيدين قلائل. فالموقف الأساسي تجاه إسرائيل يبقى في لبنان لدى الكثيرين مطبوعا بالرفض أو على الأقل بالشكوك ـ وكذلك لدى شريحة من النشطاء الشباب الذين يلتزمون من أجل إصلاحات ديمقراطية.

"هذا فقط عرض مسرحي"

حسين العاشي محامي ومؤسس لمجموعة النشطاء "منتشرين"، يفسر المحادثات الأخيرة بشكل مختلف عن صاحب المقهى مازن:" نحن في وسط كارثة اقتصادية وننظر في اتجاه مستقبل قاتم. والمفاوضات مع إسرائيل هي فقط عرض مسرحي تحاول من خلاله الحكومة إنقاذ نفسها". ويأمل حسين في حصول سلام مع بلده. لكن فقط عندما يسترجع الفلسطينيون وطنهم، يمكن له هو تصور سلام مع الدولة الجارة، كما يؤكد.

صدمة عميقة

وإلى جانب التضامن مع الفلسطينيين تضاف آفاق تجربته الشخصية: فحسين ينحدر من منطقة قريبة جدا من الحدود الإسرائيلية ـ منطقة حرب سابقة. فإسرائيل في إدراكه الشخصي هي بالأساس دولة دمرت قريته وقتلت هناك الكثير من الناس، كما يحكي. وكذلك بالنسبة إلى آفاق ليا. عندما تفجرت الحرب في 2006 بين إسرائيل ولبنان كانت في الـ 16 من عمرها وكانت تعيش مثل اليوم في الجنوب الشيعي لبيروت الذي يُعتبر منطقة لحزب الله. فهناك عايشت كيف تم تفجير منازل وقُتل أشخاص. "إلى يومنا هذا أعاني من نوبات خوف عندما أسمع طائرات وطائرات موجهة فوقي. لم أعد أرغب في حصول حرب مع إسرائيل ـ ولكن كيف يمكن لي الثقة في شخص صدمني بهذا الشكل؟، تقول ليا.

الإمارات كنموذج؟

والإمارات العربية المتحدة أبرمت قبل أسابيع قليلة اتفاقية تطبيع تاريخية مع إسرائيل وكذلك البحرين. وكلاهما بلدان عربيان لم يواجها الحرب أبدا فوق أرضهما مع إسرائيل. ولذلك يبدو في "دولة الجبهة" لبنان هذا النوع من التقارب مع إسرائيل بعيد المنال ـ بالرغم من المحادثات حول الحدود البحرية. إلى ذلك يجب القول بأن اللبنانيين لم يكن لهم في التاريخ الفتي هذا الكم من الشكوك العميقة تجاه قادتهم السياسيين مثل اليوم. وحتى هذه ليست إضافة لاحتمال التقارب، لأن النخب المنقسمة ذاتها هي التي بدأت بحذر عملية التحاور مع إسرائيل.

زينة شفايلكه/ م.أ.م

  • Drusen und ihre beduinischen Verbündeten greifen die Maroniten an (1860) (picture-alliance/Design Pics)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    فتنة جبل لبنان

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  • Die Französen in Syrien (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    قيام لبنان الكبير

    بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، استطاعت فرنسا فرض انتدابها على لبنان بعد توسيعه ليضم البقاع وولاية بيروت فضلاً عن ترسيم الحدود مع سوريا. ويقول جوزيف باحوط في مقال على كارنيغي إن فرنسا هدفت إلى خلق وطن شبه قومي للمسيحيين في الشرق الأوسط، لكن الطوائف المسلمة رفضت بشدة الوضع الجديد. أعلن لبنان استقلاله عام 1943 على يد الرئيس بشارة الخوري، لكن جلاء القوات الفرنسية لم يتم إلّا عام 1946.

  • 73. Tag der Unabhängigkeit Libanon (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الميثاق الوطني

    شهد إعلان استقلال لبنان ما عُرف بالميثاق الوطني الذي منح رئاسة الدولة للموارنة ورئاسة الوزراء للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة. وكان هدف الميثاق تسهيل الاستقلال حتى لا يطلب المسيحيون حماية فرنسا ولا يطالب المسلمون بالوحدة مع سوريا. لم يُكتب الميثاق لكنه بقي مطبقاً في البلاد منذ ذلك الحين، ويرى متتبعون أنه سبب المشاكل الطائفية في البلاد بما أنه هو من أسس لنظام المحاصصة.

  • Libanon Ehem. Präsident Camille Chamoun (1964) (Imago Images/United Archives International)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    إنهاء حكم شمعون

    تحوّلت بيروت إلى مدينة تجمع الكل منذ سنوات الاستقلال، لكن اندلاع النزاع العربي-الإسرائيلى ألقى بظلاله على بلد يصارع لخلق هويته. استقبلت بيروت آلاف اللاجئين الفلسطينيين كما استقبلت مهاجرين عرب وشهدت نمواً اقتصادياً لكن في الآن ذاته ركزت قوى عربية متصارعة نفوذها داخل المدينة منذ ذلك الحين. غير أن أبرز حدث شهدته بيروت في الخمسينيات كان الانتفاضة ضد الرئيس كميل شمعون الذي كان له علاقات قوية مع الغرب.

  • Libanon Präsidentschaftswahlen | Fouad Chehab für die Republik (picture-alliance/dpa/M. Tödt)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    العصر الشهابي

    من بين أكثر رؤساء لبنان احتراما هو فؤاد شهاب الذي حكم البلاد منذ 1958 إلى 1964 ورفض التمديد له رغم شعبيته الطاغية. تحقق في عهد شهاب الكثير من الاستقرار في البلد رغم الانتقادات الموجهة له بتقوية دور المخابرات بعد محاولة الانقلاب. جاء بعده شارل حلو الذي حاول اتباع النهج الشهابي بعدم تفضيل أيّ طرف سياسي على آخر، لكن البلد شهد في عهده عدة مشاكل اقتصادية، ما مهد الباب لسليمان إفرنجية ليخلفه.

  • Libanon Yasser Arafat in West-Beirut (1982) (picture-alliance/AP Photo/M. Raouf)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الحرب الأهلية تندلع

    شهد لبنان توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 بين الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين وبين الدولة اللبنانية حتى لا تتكرر مناوشات بين الطرفين، وبموجبه تم الاعتراف بالوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وقف اليسار اللبناني مع الفلسطينيين، في حين رفضهم اليمين المشكل أساساً من منظمات مارونية. ومع تعاظم النفوذ الفلسطيني تعددت الاحتكاكات مع القوى اليمينية، لتندلع رسمياً الحرب الأهلية في أبريل/ نيسان 1975.

  • Ziad Saab hat im libanesischen Bürgerkrieg gekämpft - Libanon Anfang der 1980er (Ziad Saab )

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    بيروت تشتعل

    قُسمت بيروت إلى شرقية تحت سيطرة القوات اليمينية وغربية للفلسطينيين والقوات اليسارية. زاد التناحر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين من الحرب خاصة مع وجود اختلالات اجتماعية بينهم. زاد التدخل السوري من سعير الحرب، وكذلك فعلت إسرائيل عندما اجتاحت لبنان عام 1982 وحاصرت بيروت الغربية ما أدى إلى جلاء المسلحين الفلسطينيين، لكن الحرب لم تنته، ووقعت بعد ذلك مواجهات حتى داخل الأطراف التي كانت متحالفة.

  • Hisbollah Flagge Libanon (Getty Images/AFP/A. Amro)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حزب الله يخرج منتصرًا

    انتهت الحرب رسميا عام 1991 سنتين بعد توقيع اتفاق الطائف. شهدت الحرب مجازر مروعة كالكرنتينا والدامور وصبرا وشاتيلا، ووثقت الكاميرات مشاهد مرعبة كما جرى في حصار بيروت وحرب المخيمات. تقوّت لاحقا التنظيمات الشيعية، وخصوصا حزب الله المرتبط بإيران، وبقي التنظيم محافظًا على سلاحه بعد حلّ كل الميلشيات، فتراجع نفوذ التنظيمات المسلحة اليمينية واليسارية والفلسطينية، كما ضمنت سوريا استمرار حضورها في البلد.

  • Libanon Feierlichkeiten 10 Jahre nach Tod von Rafiq Hariri (picture-alliance/dpa/N. Mounzer)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الاغتيالات تستمر

    استقر لبنان نسبيا في التسعينيات، لكن سنوات الألفية شهدت مواجهات مسلحة بين حزب الله وإسرائيل في صيف 2006، لكن الهزة الأعنف كانت اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق الذي ساهم في إعمار لبنان. كانت من نتائج الاغتيال خروج القوات السورية نتيجة ما عُرف بـ "ثورة الأرز". شهد البلد في تلك السنوات استمرار الاغتيالات السياسية التي وجهت فيها الاتهامات لدمشق كاغتيال الشيوعي جورج حاوي والصحفي سمير قصير.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حراك لبنان

    لأول مرة في تاريخ البلاد، يخرج مئات الآلاف من اللبنانيين عام 2019 رفضاً لنظام المحاصصة الطائفية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية ككل. جاءت الاحتجاجات في ظل استمرار ترّدي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب الفساد، ما أدى إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وتشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت بدورها بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما يناهز مئتي قتيل. تقرير: إسماعيل عزام

    الكاتب: إسماعيل عزام


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