 بهذه النصائح يمكنك تصميم ديكور منزلك كمحترف! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 02.08.2021

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منوعات

بهذه النصائح يمكنك تصميم ديكور منزلك كمحترف!

هل ترغب في منزل مريح وديكور جميل دون اللجوء إلى شركات أو مهندسي تصميم؟ اتبع هذه النصائح التي ستجعلك قادرا على تصميم ديكور لمنزلك كمحترف وبأسرع طريقة ممكنة.

UK | Londons schmalstes Haus steht zum Verkauf

اختر قطعة رئيسية وابني عليها.

هل هناك أجمل من العودة إلى المنزل بعد يوم عمل طويل؟ فنحن نعمل ونعمل، وننتظر اللحظة التي سنعود بها إلى بيوتنا، ونستريح في غرفة الجلوس لمشاهدة برنامجنا المفضل.

ولكن إن كنت ستعود إلى منزل لا يساعدك تصميمه على الاسترخاء، فإن العودة إليه لن تكون رائعا كما ترغب حقا، ولهذا اتبع هذه النصائح الأربع التي نقلها موقعا "فرويندن" الألماني و"بيلا كور" عن خبراء الديكور الداخلي، لمنزل أكثر رحابة وترحاباً.

أولا: ابحث عن مصدر إلهام

التغذية البصرية مهمة لأي فنان، ولا يختلف هذا في مجال الديكور، ولهذا ينصح الخبراء أن تقوم بتغذية بصرك والبحث عن ألوان أو أشكال تلهمك، تستطيع من خلالها ابتكار نمطك الخاص، بشكل يجعل التصميمات في منزلك مناسبة لك أكثر.

ثانيا: حدد قطعك المفضلة

من المهم البحث عن قطعة مفضلة رئيسية، وجعل كل شيء مناسبا معها، بالضبط، كما يفعل المرء حينما يرتدي ملابسه، فعادة نختار قميصا ونجعل باقي الملابس ملائمة له.

ويذكر كريس ماكغفرن من شركة "ماكغفرن" للتصميم، أنه من المهم عند إعداد التصميمات؛ إنشاء خطة نضع فيها القطعة الرئيسية التي نرغب بشرائها ومن ثم نحاول أن نبني حولها أشياء تناسبه.

مختارات

فتحت آلام في المعدة الطريق أمام شاب بريطاني، من أجل تجريب وصفة "غير عادية" لتجاوز معاناته مع المرض. الشاب الذي يشتغل في مجال تصميم الديكور يشرب بوله يوميا ويزعم أنه "يشعر بصحة وسعادة وذكاء أكبر".

فيما لا يزال الفنان في موريتانيا جزءا من الديكور السياسي والاجتماعى، يسعى الجيل الجديد من الفنانين الشباب الى تبنى مواقف سياسية مستقلة تأخذ من الالتزام الاجتماعي منطلقا لها مثل فرقة " أولاد لبلاد" التي تزعج النظام.

فيما يرى موقع "بيلا كور" أنه بالإمكان خلق مكان رئيسي في غرفة الجلوس، باستخدام الإضاءة، والذي سيجعل منزلك متميزا أكثر.

ثالثا: لا تخف من المزج

هناك قوانين فنية نتعلمها منذ الصغر، على سبيل المثال؛ لا يجوز خلط الكثير من الأقمشة المنقوشة والزخارف معا، ولكن في أحيان كثيرة يجب على المرء أن يتحلى بالشجاعة، ويمزج عناصر جديدة معا.

وتشجع كيتلين موراي دائما على اختيار أنماط مختلفة من الأثاث، وترى بأن هذا سيخلق "مظهرا جديدا وفريدا". فيما ينصح موقع "بيلا كور" للديكور الداخلي بإضافة بعض الوسائد لمزيد من "القوام" في المنزل.

رابعا: لا تبحث عن "التريند"

يدوم "التريند" لفترة قصيرة، أحيانا لأشهر فقط، ولهذا ينصح الخبراء بأن تبحث عن القطع التي يدوم تصميمها لسنوات طويلة وربما لعقود. ولهذا تنصح الخبيرة أليساندرا وود بأن تسأل نفسك دائما عند الشراء ما إذا كنت ستحب هذه "القطعة" بعد عشر سنوات من الآن أم لا؟.

وبهذه الطريقة سوف تتأكد من أنك ستقتني الأشياء التي تعجبك حقا.

 م.ش/ أ.ح

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    الكاتب: زمن البدري