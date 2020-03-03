بهذه الطريقة تحمي ملكة بريطانيا نفسها من كورونا

في حفل منح أوسمة في قصر باكنغهام ارتدت الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 93 عاما، قفازات لأول مرة في حفل توسيم منذ اعتلائها العرش البريطاني عام 1952. وذكر موقع "بيلد" الألماني أن الملكة إليزابيث الثانية لم تقم لمدة 68 عاما خلت من ارتداء القفازات في مراسيم حفل منح الأوسمة.

لكن بعد أن انتشر فيروس كورونا المستجد وحط رحاله في بريطانيا أصبح من الضروري على الملكة البريطانية حماية نفسها أيضا وقامت بتقديم الأوسمة وهي ترتدي قفازات بيضاء عكس عادتها. لا سيما وأن هذا الوباء يشكل تهديدا كبيرا على المتقدمين في السن، حسب ما جاء به الموقع الألماني.

ووفقا لـ "ديلي ميل"، فقد قررت الملكة إليزابيث الثانية ارتداء القفازات بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية أن معدل وفيات الأشخاص المصابين، خصوصا كبار السن، آخذ في الارتفاع، كذلك حذرت الحكومة أيضا من انتشار مرجح للفيروس في الجزيرة.

ع.اع. / ...