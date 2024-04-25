بهذه السيارة الكهربائية تريد فولكس فاغن كسب الشباب الصيني!

تعتزم مجموعة فولكس فاغن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا، إطلاق علامة تجارية فرعية جديدة في قطاع السيارات الكهربائية تستهدف الشباب في السوق الصينية، في محاولة من جانبها لاستعادة حصتها السوقية التي خسرتها لصالح المنافسين الصينين مثل بي.واي.دي.

كما كشفت فولكس فاغن عن نموذج اختباري لسيارة كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، مشيرة إلى أن هذه السيارة التي تحمل اسم آي.دي كود ستكون بمثابة "جيل جديد تماماً من سيارات إس.يو.في) للسوق الصينية.

وقال توماس شافير الرئيس التنفيذي لشركة سيارات فولكس فاغن في الصين في بيان إن السيارة "تمثل لمحة عن مستقبل فولكس فاغن في الصين ... آي.دي كود تستهدف بشكل دقيق تلبية احتياجات وآمال عملائنا في الصين".

كما أطلقت فولكس فاغن العلامة التجارية الفرعية الجديدة للسيارات الكهربائية باسم آي.دي يو.إكس "وهي مصممة لاستقطاب العملاء الشباب بشكل خاص" بحسب الشركة الألمانية، التي قالت إنه سيتم طرح أول سيارة من هذه العلامة باسم يونيكس في وقت لاحق من العام الحالي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت فولكس فاغن إن العلامة التجارية الجديدة ستتسم بتصميم خارجي "تقدمي" إلى جانب تصميم داخلي "يتركز حول احتياجات السائق" مع شاشة عرض جديدة وواجهة تعمل باللمس بهدف جذب المشترين الأصغر سناً.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت فولكس فاجن إنها تستهدف تعزيز إنتاجها وإبداعها في مدينة خفي الصينية من خلال استثمارات بقيمة 2.5 مليار يورو. وأضافت في بيان أنه بالإضافة إلى تعزيز قطاع البحث والتطوير، تجرى تحضيرات لإنتاج طرازين من سيارات فولكس فاغن، حيث تتم حالياً أعمال التطوير بالشراكة مع شركة "اكس بي إي ان جي" الصينية.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج أول طراز، وهي سيارة رياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم، بحلول عام 2026.

خ.س/س.ك (د ب أ)