بهذه الحيلة القديمة جرى إنقاذ حياة عمال فحم في الصين

تم إنقاذ 13 عاملا من منجم للفحم جنوب غربي الصين، بعد أن ظلوا محاصرين لمدة 86 ساعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء (18 كانون الأول/ديسمبر). ولقي خمسة من عمال المناجم حتفهم وبقي 13 آخرون في عداد المفقودين بعد أن غمرت المياه منجم شانموشو للفحم في مدينة يبين بمقاطعة سيتشوان بعد ظهر يوم السبت الماضي.

وأفادت الوكالة بأن 13 فريقا يضمون 251 فردا عملوا على مدار الساعة لإنقاذ الناجين من نفق على عمق 313 مترا تحت الأرض وعلى بعد نحو 10 كيلومترات من مدخل المنجم.

الطرق على أنبوب صلب بانتظار الجواب من الطرف الآخر

وأكد رجال الإنقاذ أن عمال المناجم المحاصرين ما زالوا على قيد الحياة بعد التنصت على أنبوب صلب في النفق وتلقي استجابة من الطرف الآخر، وفقا لشينخوا.

وتم إنقاذ آخر عامل محاصر من المنجم في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، ما أثار هتافات من مركز قيادة الإنقاذ وتجمع الحشود في الموقع. ونقل عن رئيس دائرة الطوارئ بالمقاطعة، دوان ييجون، القول: "إنها معجزة".

كل عام يلقى آلاف العمال الصينين حتفهم في مناجم للفحم، وفقا لتقديرات غير مؤكدة رسميا

وقال أحد عمال الإنقاذ يدعى لي شون، لوكالات الأنباء إن "المياه في النفق كانت عالية لمستوى الخصر في بعض الأجزاء، وكان من الصعب للغاية نقل 20 كيلوغراما من المعدات". لكنهم تلقوا إجابة على طرقتهم على أنبوب فولاذي، وهو ما مكنهم من العثور المفقودين وإنقاذهم.

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" أن رجال الإنقاذ احتاجوا ساعتين للوصول إلى مكان العمال. وفي نفق الإنقاذ لم يكن هناك كهرباء أو أية وسيلة اتصال وكانت أجهزة الهوية عاطلة أيضا وهو ما شكل خطر انتشار غازات مميتة في حالة وجود ثغرات لتسرب الغاز.

في حين لم يحالف الحظ 14 من عمال المناجم في منجم بمقاطعة قويتشو الواقعة جنوب غرب الصين أيضا، ولقوا مصرعهم أمس الثلاثاء بسبب تسرب الغاز.

وتعتبر مناجم الصين خطرة بصورة عامة. ففي كل عام يلقى آلاف العمال حتفهم فيها، وفقا لتقديرات غير مؤكدة رسميا. وغالبا ما تكون التدابير الأمنية السيئة ونقص الإشراف والمحسوبية هي الأسباب المؤدية إلى ذلك.

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)