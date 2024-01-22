بهدية موزمبيق مصر تصعد للدور الثاني بكأس أفريقيا بكوت ديفوار

رغم الأداء القوي لمنتخب مصر في مباراته أمام الرأس الأخضر، إلا أن الفريق صاحب الرقم القياسي للفوز بكأس أفريقيا كاد يخرج من البطولة من مرحلة المجموعات، لولا الخدمة الكبيرة التي قدمه له منتخب موزمبيق على حساب غانا.

صعد منتخب مصر لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، رغم تعادله 2 / 2 مع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، (22 يناير/ كانون الثاني 2024) في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية بالبطولة، من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت تعادل موزمبيق مع غانا بالنتيجة ذاتها.

وبقي منتخب مصر، حاملة اللقب سبع مرات، في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة أمام منتخبي غانا وموزمبيق، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، فيما بقي منتخب الرأس الأخضر، الذي صعد رسميا للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، في الصدارة برصيد 7 نقاط.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وبادر منتخب الرأس الأخضر بالتسجيل عن طريق جليسون تافاريس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أحرز (البديل) محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل لمصر في الدقيقة 50.

وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، غير أن بريان تيكشييرا منح التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة التاسعة من الوقت الضائع.

هدية من موزمبيق لمصر

وعلى ملعب (الحسن واتارا)، أحرز جوردان أيو هدفي منتخب غانا في الدقيقتين 15 و70 على الترتيب من ركلتي جزاء، قبل أن ينتفض منتخب موزمبيق في اللحظات الأخيرة، ويحرز هدفين بواسطة جيني كاتامو ورينيلدو ماندافا في الدقيقتين الأولى والرابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني، لينقذ منتخب موزمبيق نظيره المصري ويهديه بطاقة الصعود لدور الـ16، بعدما حرم منتخب غانا من التقدم للوصافة. وكان منتخب غانا سيصل إلى 4 نقاط حال فوزه على موزمبيق، ليتفوق بفارق نقطة على مصر.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)