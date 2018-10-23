 بن سلمان يشيد بأردوغان ويعتبر مقتل خاشقجي ″حادثا بشعا″ | أخبار | DW | 24.10.2018

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أخبار

بن سلمان يشيد بأردوغان ويعتبر مقتل خاشقجي "حادثا بشعا"

قال ولي العهد السعودي إن هناك من يحاول إحداث شرخ بين بلاده وتركيا، على خلفية مقتل جمال خاشقجي. وفي أول تصريحات علنية للأمير الشاب حول القضية قال بن سلمان إنه "حادث بشع وغير مبرر تماما" مضيفا "العدالة في الأخير سوف تظهر".

Saudi-Arabien - Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman (picture alliance/dpa/SPA)

تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) بتقديم قتلة الصحفي جمال خاشقجي للعدالة، وذلك في أول تصريحاته العلنية منذ الإعلان عن مقتل الصحفي البارز وعاصفة الغضب والاستنكار على مستوى العالم، التي أثارها مقتله.

مختارات

تناولت الصحف الألمانية خطاب الرئيس التركي أردوغان بشأن التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول. السؤال الرئيسي المطروح هنا، هل نجح أردوغان بذلك في دق إسفين دخل القصر الملكي السعودي؟ (24.10.2018)

لم يستبعد الرئيس الأميركي ترامب أن يكون الأمير محمد بن سلمان على علم بعملية قتل الصحفي خاشقجي، رغم تأكيد ولي العهد له أن العملية "أديرت من مستوى أقل". وترامب يقول "أود تصديقه". (24.10.2018)

وقال الأمير النافذ في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض تعليقا على قضية خاشقجي "الحادث الذي حدث مؤلم جدا لجميع السعوديين، خاصة لأنني مواطن سعودي، وأعتقد أنه مؤلم لأي إنسان موجود في العالم، وحادث بشع غير مبرر تماما". وأضاف أن السعودية "تقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتحقيق واستكمال التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية للوصول إلى نتائج وتقديم المذنبين للمحاكمة وأخذ العقاب الرادع"، مضيفا "العدالة في الأخير سوف تظهر".

ووصف ولي العهد السعودي التعاون بين الرياض وأنقرة بأنه "مميز" على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعاونوه للمملكة. وأجرى بن سلمان محادثة هاتفية الأربعاء مع الرئيس التركي بحثا خلالها الخطوات اللازمة لكشف كل ملابسات مقتل جمال خاشقجي، حسب مصدر بالرئاسة التركية.

بينما قال مستشار للرئيس أردوغان اليوم إن يدي ولي العهد السعودي "ملطختان بدماء" خاشقجي، فيما يعد التصريح الأكثر صراحة حتى الآن لشخصية مرتبطة بالرئيس التركي عن الأمير السعودي في هذه الواقعة.

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تزايد الضغوط على بن سلمان بخصوص مقتل خاشقجي

بن سلمان يشيد بالعلاقة مع تركيا

لكن الأمير محمد رسم صورة مختلفة للعلاقات مع تركيا. وقال "نعرف أن الكثير يحاول استغلال هذا الظرف المؤلم لإحداث شرخ بين المملكة وبين تركيا وأريد أن أرسل لهم رسالة من هذا المنبر: لن يستطيعوا عمل ذلك ما دام موجود ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز وولي عهد اسمه محمد بن سلمان في السعودية ورئيس في تركيا اسمه أردوغان، لن يحدث هذا الشرخ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى في وقت سابق بأقوى تصريحاته حتى الآن بشأن القضية، إذ أبلغ صحيفة واشنطن بوست بأن ولي العهد السعودي يتحمل المسؤولية النهائية عن العملية التي أفضت إلى مقتل خاشقجي.

وجاءت تعليقات ترامب قبل ساعات من ظهور بن سلمان في المنتدى الاقتصادي في الرياض، حيث أدلى بأبرز تعليقاته منذ مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وطغت قضية الصحافي السعودي على أعمال المنتدى الاقتصادي الذي افتتح الثلاثاء ويستمر حتى الخميس. وأعلنت شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية عديدة مقاطعته على خلفية قضية خاشقجي.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/O. Shagaleh)

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    جمال خاشقجي

    في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، أعلنت السلطات السعودية عن موت الصحفي جمال خاشقجي إثر وقوع "شجار واشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخل مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول. تلك الرواية لم تلق قبولا لدى حكومات غربية عديدة، فجمال كان منتقدا لسياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولذلك طالبت دول ومنظمات دولية بتحقيق شفاف وكشف ملابسات الحادث.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    فريق اغتيال؟

    دخل خاشقجي القنصلية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول ولم يخرج منها على قدميه. وسربت عدد من الصحف التركية أنباء عن تصفيته داخلها على يد "فريق اغتيال" مكون من 15 شخصا قدموا من السعودية لهذا الغرض. وقال مسؤولون سعوديون في البداية إنه خرج من القنصلية ولا يعرفون مكانه، قبل أن تعود الرياض وتعلن رسميا موته في القنصلية وتعتقل 18 شخصا سعوديا للتحقيق معهم حول القضية.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    سمير قصير

    في الثاني من يونيو/حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني سمير قصير عن سن يناهز 45 عاما بعد انفجار سيارته في بيروت. ورغم مرور عقد ونيف على اغتياله لم يكشف بعد عن قاتل سمير قصير، لكن أصابع الاتهام وجهت للنظام السوري، الذي كان قصير من أشد منتقديه.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    جبران تويني

    أسابيع بعد اغتيال سمير قصير، تم اغتيال الصحفي جبران تويني في 12 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006. كان تويني يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النهار الإعلامية. عرف تويني بمعارضته للتدخل السوري في لبنان.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    علي حسن الجابر

    هو رئيس قسم التصوير في قناة الجزيرة، اغتيل عن عمر يناهز 55 عاما في 12 من مارس/ آذار 2011 وذلك في كمين استهدف طاقم قناة الجزيرة جنوب غرب مدينة بنغازي. الصورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    حرب على الصحفيين في سوريا

    شهد الصراع في سوريا مقتل عشرات الصحفيين. في الصورة تظهر الصحفية الأمريكية، ماري كولفين و الصحفي الفرنسي ريميه أوشليك اللذين اغتيلا بالقرب من حمص في 22 فبراير/ شباط 2012. وقد سبق للصحفية الأمريكية كولفين أن فقدت عينها في تغطية صحفية في سيريلانكا.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    هرانت دينك

    هرانت دينك صحفي تركي من أصل أرميني، اشتهر بدفاعه عن الأرمن ومطالبته الحكومة التركية بالاعتراف بمذابح الأرمن. اغتيل في اسطنبول أمام مقر صحيفة آغوس التي يرأس تحريرها في 19 يناير/ كانون الأول 2007 عن عمر يناهز 53 سنة.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    روسيا من أكثر الدول خطراً على الصحفيين

    شهدت روسيا عددا من الاغتيالات في صفوف الصحفيين، من أشهرها اغتيال الصحفية آنا بوليتكوفسكايا، التي اغتيلت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 بإطلاق الرصاص عليها أمام منزلها.عرفت آنا بمعارضتها للحرب الشيشانية وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    سوكراتيس جيولياس

    كان سوكراتيس جيولياس مدير إذاعة محلية وصاحب مدونة سياسية تحظى بشعبية كبيرة في اليونان، اغتيل في أثينا في 19يوليو/ تموز 2010 عن عمر يناهز 37 سنة. وكان الصحفي اليوناني يقوم بتحقيق عن قضايا الفساد في المجال التجاري.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    حرب الصحفيين وعصابات المخدرات

    حائط تذكاري في مكسيكو سيتي للصحفيين ضحايا القتل والاختطاف في المكسيك. تعد المكسيك ودول أخرى في أمريكا اللاتينية، مثل كوبا وكولومبيا، من أخطر الدول في العالم على الصحفيين، إذ يغتال أفراد عصابات المخدرات كل من يحاول أن يفضح نشاطهم من الصحفيين.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    دانيال بيرل

    تتضارب المعلومات حول اليوم الذي قتل فيه الصحفي الأمريكي دانيال بيرل. لكن صحيفة "وول ستريت" التي كان بيرل يشغل منصب مدير مكتبها في جنوب آسيا ترجح أنه قتل في 21 فبراير/ شباط 2002. تم إعدام بيرل بوحشية في باكستان من قبل عناصر تنظيم القاعدة عن عمر ناهز 39 سنة.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    مقتل صحفيي دويتشه فيله

    في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 اغتيل صحفيان تابعان لمؤسسة دويتشه فيله في أفغانسان، إذ تم إطلاق النار على الصحفية كارين فيشر (الصورة) والصحفي كريستيان شتروفه. أسباب القتل ما تزال مجهولة. توفيت كارين عن عمر ناهز 30 عاماً وكريستيان عن عمر ناهز 38 سنة.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

لائحة الضحايا من الصحفيين يجري تحديثها باستمرار ويزداد عدد من دفعوا حياتهم ثمناً للحقيقة. وحسب "مراسلون بلا حدود"، يعد عام 2012 الأكثر دموية للصحفيين، غير أنه لا يمر أسبوع في العالم إلا ويقتل صحفي، حسب تلك المنظمة. (22.10.2018)  

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تزايد الضغوط على بن سلمان بخصوص مقتل خاشقجي  

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بترقب انتظر العالم خطاب الرئيس التركي أردوغان الذي وعد فيه بـ"الخوض في تفاصيل" قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، غير أن الخطاب في ظاهره لم يحمل الجديد، لكنه في باطنه تضمن إشارات قوية بخصوص ولي العهد محمد بن سلمان.

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في خطوة ربما فاجأت البعض، تحدث الرئيس التركي هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. المحادثة الهاتفية بينهما جاءت بعد يوم من خطاب لأردوغان ناقض فيه الرواية السعودية.

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تناولت الصحف الألمانية خطاب الرئيس التركي أردوغان بشأن التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول. السؤال الرئيسي المطروح هنا، هل نجح أردوغان بذلك في دق إسفين دخل القصر الملكي السعودي؟

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