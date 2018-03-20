 بن سلمان يتهم إيران بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان | أخبار | DW | 16.06.2019

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أخبار

بن سلمان يتهم إيران بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، السعودية تتهم إيران بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ولي العهد يشدد في الوقت ذاته على أن بلاده لا تريد حربا في المنطقة.

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أنحى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باللوم على إيران في هجمات تعرضت لها ناقلتا نفط في‭ ‬ خليج عُمان ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حاسم" ضد طهران. غير أنه وفي الوقت ذاته شدد في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرتها اليوم الأحد (16 يوليو/ تموز) أن السعودية "لا تريد" حربا في المنطقة.

وقال ولي العهد السعودي إن "النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان"، مردفا إن "المملكة لا تريد حرباً في المنطقة... لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".

وتأتي تصريحات محمد بن سلمان عقب اتهامات أمريكية وبريطانية لطهران بالوقوف وراء "الهجوم" على الناقلتين في خليج عمان، فيما تنفي إيران أي دور لها في الواقعة. 

كما تزامنت اتهامات بن سلمان مع تحركات سعودية في سبيل تأمين إمدادات الطاقة، في مؤشر يزيد من مخاوف نشوب مواجهة أوسع نطاقا في المنطقة. ونقلت وزارة الطاقة السعودية عن الوزير خالد الفالح قوله على تويتر "لابد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسية".

ومنذ هجمات الخميس الماضي، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3.4 بالمئة وقالتشركات للتأمين على الملاحة إن تكلفة التأمين على السفن التي تمر في الشرق الأوسط قفزت بنسبة 10 بالمئة على الأقل بعد الهجمات.

و.ب/م.س (رويترز، أ ف ب)

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    الكاتب: إعداد : أمين بنضريف


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