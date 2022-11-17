بن سلمان يتجه نحو جنوب شرق آسيا.. اتفاقيات بالمليارات مع كوريا الجنوبية

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الخميس(17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) أن السعودية أبرمت اتفاقات استثمار قيمتها نحو 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية، مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحالية إلى سول، ستشمل توقيع 26 اتفاقا في المجمل.

في الوقت نفسه أعلنت شركة أرامكو السعودية عن استثمار ضخم في كوريا الجنوبية لمشروع تطوير مرفق تكسير بخاري للبتروكيميائيات المتكاملة من خلال شركة (إس - أويل) التابعة لها.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن المشروع الذي يُعرف باسم شاهين وتبلغ قيمته 26 مليار ريال سعودي ( 7 مليارات دولار )، يهدف لاستخدام تقنية مبتكرة لتحويل النفط الخام إلى مواد أولية للبتروكيميائيات، بالتكسير الحراري، بهدف تقليل تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاج الكيميائي.

ويقع المشروع الجديد في الموقع الحالي لمجمع (إس - أويل) في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية، ومن المقرر أن تكون للمشروع القدرة على إنتاج ما يصل إلى 2ر3 مليون طن من البتروكيميائيات سنويًا، وسيشمل منشأة لإنتاج بوليمرات عالية القيمة.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في عام 2023 ويكتمل بحلول عام .2026 وتزامن الإعلان عن المشروع مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية. ومن المخطط أن يعمل مرفق التكسير البخاري على معالجة المنتجات الثانوية الناتجة من معالجة الخام، بما في ذلك النافثا والغاز الخارج من المصفاة، لإنتاج الإيثيلين. وأرامكو السعودية هي المساهم الأكبر في (إس - أويل)، وتمتلك أكثر من 63% من أسهم المجمع من خلال شركة أرامكو لما وراء البحار "بي. في" التابعة.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ، رويترز)