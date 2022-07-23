 بن سلمان في أول جولة أوروبية له منذ مقتل خاشقجي | مسائية DW | DW | 26.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

بن سلمان في أول جولة أوروبية له منذ مقتل خاشقجي

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اليونان في مستهل أول جولة أوروبية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي والتي تشمل فرنسا أيضا.. فأي ملفات يحملها معه إلى أثينا؟ وبأي عين ينظر الأتراك إلى هذه الزيارة؟

مشاهدة الفيديو 34:57

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW : اتفاق اسطنبول للحبوب.. نهاية كابوس المجاعة؟

مسائيةDW : اتفاق اسطنبول للحبوب.. نهاية كابوس المجاعة؟ 23.07.2022

مسائيةDW : قصف دهوك في العراق..ما الخلفيات والتداعيات؟

مسائيةDW : قصف دهوك في العراق..ما الخلفيات والتداعيات؟ 21.07.2022

موجة حارة قاتلة في أوروبا، كيف يمكن تجنب تداعياتها؟

موجة حارة قاتلة في أوروبا، كيف يمكن تجنب تداعياتها؟ 20.07.2022

أوكرانيا: ما مآلات التصعيد الميداني والاقتصادي؟

أوكرانيا: ما مآلات التصعيد الميداني والاقتصادي؟ 20.07.2022

المزيد مسائية DW

دروبادي مورمو أول رئيسة للهند من أصول قبلية.. ما التحديات؟

دروبادي مورمو أول رئيسة للهند من أصول قبلية.. ما التحديات؟ 25.07.2022

ضربة روسية على أوديسا.. هل تعيق صادرات الحبوب؟

ضربة روسية على أوديسا.. هل تعيق صادرات الحبوب؟ 25.07.2022

الاستفتاء في تونس.. نعمة أم نقمة؟

الاستفتاء في تونس.. نعمة أم نقمة؟ 25.07.2022

مسائية DW: أين تقف مصر في الصراع الغربي الروسي؟

مسائية DW: أين تقف مصر في الصراع الغربي الروسي؟ 23.07.2022

اقرأ أيضا

Mohammed bin Salman al-Saud (r), Kronprinz von Saudi-Arabien, empfängt Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, zu einem Treffen im Königspalast Alsalam. +++ dpa-Bildfunk +++

الأولى منذ مقتل خاشقجي.. بن سلمان يزور اليونان وفرنسا 25.07.2022

من اليونان يستهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي منذ مقتل خاشقجي، وذلك قبل أن يصل فرنسا. زيارة بن سلمان تأتي وسط متغيرات وظروف إقليمية ودولية ليس آخرها حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة.

(FILES) In this file handout photo provided by the Saudi Royal Palace on December 14, 2021, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman chairs the Gulf Cooperation Council (GCC) summit in Saudi Arabia's capital Riyadh. (Photo by Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / SAUDI ROYAL PALACE / BANDAR AL-JALOUD - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

بن سلمان يزور اليونان.. نهاية العزلة وبداية تعاون "حدوده السماء"؟ 26.07.2022

مؤخرا استقبل الرئيس الأمريكي في جدة، والآن يزور ولي عهد السعودية اليونان في أول زيارة رسمية له لبلد أوروبي منذ سنوات. فهل انتهت عزلته وأُغلِق ملف مقتل الصحافي جمال خاشقجي، يتساءل رونالد مايناردوس* من مركز أثينا للأبحاث.

تطبيع كامل يلوح في الأفق.. أردوغان يلتقي بن سلمان في أنقرة

"تطبيع كامل" يلوح في الأفق.. أردوغان يلتقي بن سلمان في أنقرة 22.06.2022

أكدت تركيا والسعودية عزمهما بدء حقبة جديدة من التعاون في الوقت الذي يستهدف فيه البلدان التطبيع الكامل للعلاقات بينهما والتي بدأت في الانهيار منذ عام 2013. عودة العلاقات بهذا الزخم بين البلدين حتمتها ضرورات ومصالح مشتركة.

People hold pictures of Jamal Khashoggi during the demonstration in front of Saudi Arabian consulate in Istanbul, Turkey, 25 October 2018. Saudi officials murdered Khashoggi in their Istanbul consulate after plotting his death for days, Turkey s President Recep Tayyip Erdogan said Tuesday, contradicting Saudi Arabia s explanation that the writer was accidentally killed. ( PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: DepoxPhotos 16156245

قضية خاشقجي: المدعي العام التركي يطلب تعليق المحاكمة وإحالة الملف إلى السعودية 31.03.2022

طلب مدعي عام إسطنبول "إغلاق ملف" قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإحالته إلى السعودية. المحكمة قالت إنها ستطلب رأي وزارة العدل، فما هي الفرص القانونية لإغلاق ملف القضية التي وترت العلاقات بين الرياض وأنقرة؟