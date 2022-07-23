بن سلمان في أول جولة أوروبية له منذ مقتل خاشقجي

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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اليونان في مستهل أول جولة أوروبية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي والتي تشمل فرنسا أيضا.. فأي ملفات يحملها معه إلى أثينا؟ وبأي عين ينظر الأتراك إلى هذه الزيارة؟
من اليونان يستهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي منذ مقتل خاشقجي، وذلك قبل أن يصل فرنسا. زيارة بن سلمان تأتي وسط متغيرات وظروف إقليمية ودولية ليس آخرها حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة.
مؤخرا استقبل الرئيس الأمريكي في جدة، والآن يزور ولي عهد السعودية اليونان في أول زيارة رسمية له لبلد أوروبي منذ سنوات. فهل انتهت عزلته وأُغلِق ملف مقتل الصحافي جمال خاشقجي، يتساءل رونالد مايناردوس* من مركز أثينا للأبحاث.
أكدت تركيا والسعودية عزمهما بدء حقبة جديدة من التعاون في الوقت الذي يستهدف فيه البلدان التطبيع الكامل للعلاقات بينهما والتي بدأت في الانهيار منذ عام 2013. عودة العلاقات بهذا الزخم بين البلدين حتمتها ضرورات ومصالح مشتركة.
طلب مدعي عام إسطنبول "إغلاق ملف" قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإحالته إلى السعودية. المحكمة قالت إنها ستطلب رأي وزارة العدل، فما هي الفرص القانونية لإغلاق ملف القضية التي وترت العلاقات بين الرياض وأنقرة؟
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