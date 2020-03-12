 بن سبعيني لـ DW: أحلم بلقب إفريقي ثانٍ مع الجزائر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.03.2020

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رياضة

بن سبعيني لـ DW: أحلم بلقب إفريقي ثانٍ مع الجزائر

في حوار حصري مع DW عربية يتحدث الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عن طموحاته وأهدافه مع فريقه الألماني مونشنغلادباخ ويستعيد ذكريات التتويج بكأس إفريقيا رفقة المنتخب الجزائري عام 2019 في مصر. كما يفصح عن جزء من حياته الشخصية.

رامي بن سبعيني

رامي بن سبعيني

DW عربية: بعد غيابك لأسابيع عن المنافسة بسبب الإصابة، عدت  بقوة وسجلت في الجولات الماضية هدفا في مرمى أوغسبورغ. هل يرى بن سبعيني نفسه جاهزا للمرحلة المقبلة من المنافسات؟

بن سبعيني: أتمنى ذلك. صحيح كنت مصابا وخضعت للراحة لأكثر من شهر بسبب تمزق في العضلات، لكني الآن عدت للمنافسة. سجلت هدفا أمام أوغسبورغ وأتمنى أن أسترجع مستواي قريبا.

ما هي أهدافك مع فريق مونشنغلادباخ هذا الموسم؟

نحاول أن نجاري المباريات المتبقية لنا مباراة تلو الأخرى. نعلم أن كل المباريات صعبة، لكننا  نعمل كل ما في جهدنا ونسعى للفوز بأكبر عدد من المباريات، وسننظر كيف سيكون عليه الأمر نهاية الموسم.

 قبل انضمامك لمونشنغلادباخ عشت تجربة سابقة في فرنسا مع ناديي مونبوليه وستاد رين. ما الفرق الذي لمسته بين الدوريين الفرنسي والألماني؟

قضيت عامًا واحدًا مع مونبلييه على سبيل الإعارة. في البداية كان الأمر جيدًا، لكن بعدها لم أعد ألعب ووقعت لي مشاكل مع النادي. بعد ذلك انتقلت لنادي ستاد رين وقضيت هناك ثلاث سنوات لا تنسى. كان فريق رين بمثابة بيتي الثاني. فزت معه بكأس فرنسا.

الفرق بين الدوري الفرنسي والألماني يتجسد في المستوى البدني والضغط على الخصم وأيضا في المستوى التكتيكي. التركيز على هذه الأمور يتم بشكل أكثر في ألمانيا مقارنة بفرنسا.

بفضل انضباطه واحترافيته العالية تمكن رامي بن سبعيني بسرعة من الاندماج في فريقه الجديد مونشنغلادباخ

رامي بن سبعيني يحتفل مع زملائه في فريق مونشنغلادباخ بالهدف الذي سجله في شباك أوغسبورغ في الدوري الألماني

 هل تأقلمت بسهولة مع فريقك الجديد وفي ألمانيا بشكل عام؟

تأقلمت بشكل عادي. اللغة الألمانية شكلت لي في البداية عائقا، لكن هناك لاعبون يتكلمون الفرنسية، أتحدث معهم وأمزح معهم وهذا ما سهل علي الأمر كثيرا.

لكن ما هي أبرز التحديات التي واجهتك في ألمانيا لحد الآن؟

لم تكن هناك أشياء صعبة جدا وقفت في طريقي باستثناء اللغة. لكن في الملعب ليس ضروريا أن تتقن اللغة الألمانية. أحاول التحدث بالإنجليزية مع اللاعبين الذين لا يتكلمون سوى الألمانية. عدا ذلك لم أواجه أي مشكلة وقفت حاجزا في طريقي.

 ترعرعت في أكاديمة بارادو المعروفة بتكوينها للاعبين على أعلى مستوى.  ما الدور الذي لعبته هذه الأكاديمية في صقل موهبتك؟

ما قلته سابقًا أؤكده مجددا، وهو أن الفضل فيما وصلت إليه اليوم وكوني لاعبا دوليا ومحترفا في الدوري الألماني مع مونشنغلادباخ، يرجع لأكاديمية بارادو. فلولا احتضانهم لي وتعلمي كل شيء منهم، لم يكن بوسعي أن أتواجد هنا. لذلك أقول لهم شكرا.

Still DW-Interview Ramy Bensebaini

الصفحي بـ DW هشام الدريوش خلال حواره مع رامي بن سبعيني

 ما الذي يميز أكاديمة بارادو عن باقي مراكز تكوين اللاعبين الشباب ؟

هم يقومون بعمل محترف للغاية. فمن يلتحق بالأكاديمية يتحول تلقائيا للاعب محترف بسبب الانضباط المعمول به هناك. تناول الطعام والتدريبات تتم في أوقات محددة. والجدية مطلوبة هناك أيضا. فمن أراد أن ينجح فلا بد له أن يكون جديًا.

 مثلت منتخب الجزائر في كأس إفريقيا الأخيرة في مصر. وساهمت بشكل فعال في تتويج المنتخب الجزائري باللقب. كيف عشت لحظات التتويج مع المنتخب الجزائري؟

إنها فعلا لحظات لا تنسى. أتمنى لكل واحد أن يعيش مثل تلك اللحظات التي عشتها مع المنتخب. قدمنا أداءا رائعا في  كأس إفريقيا . فزنا تقريبًا بكل المباريات باستثناء مباراة ساحل العاج التي وصلنا فيها للركلات الترجيحية. لن أستطيع أن أصف لك بالضبط الشعور الذي كان ينتابني في تلك اللحظات أو الآن عندما أتحدث عن هذا الأمر.

ما هي الأشياء التي ستظل خالدة في ذاكرتك بخصوص هذا التتويج؟

اللحظة التي رفعنا فيها الكأس بعد المباراة النهائية. واللحظة الأخرى عندما عدنا للجزائر في المطار وركبنا الحافلة وكانت هناك جماهير غفيرة في استقبالنا. تلك لحظات يستحيل أن أنساهما.

استقبال حافل للمنتخب الجزائري بعد فوزه باللقب الإفريقي 2019 في مصر

استقبال حافل للمنتخب الجزائري بعد فوزه باللقب الإفريقي 2019 في مصر

ماذا يعني لك تمثيل المنتخب الجزائري دوليا؟

مفخرة لي ولعائلتي ولمدينتي. وإذا كان أحد قد قال لي بأنني سأمثل الجزائر في 2019 وأفوز معها بكأس أفريقيا، ما كنت لأصدقه. ارتداء قميص المنتخب الوطني هو فخر. والفوز بكأس إفريقيا وتشريف الجزائريين وإدخال الفرحة عليهم وإخراجهم للشوارع للاحتفال، أمر يجعلك تشعر بفخر أكبر.

 في مسيرتك الكروية لقبان لحد الآن. كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الجزائري وكأس فرنسا مع نادي رين. ما هي الألقاب الأخرى التي تحلم بتحقيقها؟

ما زلت شابا وعمري لا يتجاوز 24 عاما. وربما يأتي يوما أفوز به بدوري أبطال أوروبا أو بلقب إفريقي ثاني مع الجزائر. ولما لا كأس العالم.

 كيف يقضي رامي بن سبعيني حياته اليومية في ألمانيا بعيدا عن كرة القدم؟

لا أخرج كثيرا وأفضل أن أذهب من البيت إلى التدريبات. أقضي معظم الوقت في البيت إما مع العائلة عندما تكون في زيارتي أو مع أصدقائي. لا أخرج إلا أحيانا عندما أذهب لشراء ما أحتاجه، عدا ذلك أفضل البقاء في البيت ألعب بلايستيشن أو أشاهد نيتفليكس.

انطلاقا من تجربتك الشخصية ماهي نصيحتك للاعبين العرب الشباب الذين يحلمون بالاحتراف بالخارج؟

أقول لهم إذا كان هذا حلمكم فلا تستسلموا. شخصيا منذ الصغر وأنا أتمنى أن ألعب بالخارج وأمثل منتخب بلادي في المسابقات الدولية. وهو ما وصلت إليه بالفعل. والحمد لله، اليوم أنا فائز بكأس إفريقيا مع المنتخب. فإذا حلمت بتحقيق شيء واجتهدت في ذلك، فإن التوفيق أكيد سيكون حليفك بإذن الله.

حاوره هشام الدريوش

  • Afrika Cup 2019 | Riyad Mahrez und Sadio Mane (picture-alliance/AP Photo/A. Schalit)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    مرشح من بين آخرين أقوياء

    قبل انطلاق النسخة 32 من كأس أمم أفريقيا بمصر 2019، اتجهت الترشيحات بقوة إلى السنغال ومصر، كأقوى مرشحين للفوز بالبطولة، مع التأكيد على ترشيح ثلاثة منتخبات أخرى للفوز باللقب هي المغرب وتونس والكاميرون. وبالطبع هناك من تحدث أيضا عن فرص الجزائر في الفوز، مثلها مثل كوت ديفوار (ساحل العاج).

  • Afrika Cup Algerien vs Kenia (picture-alliance/Zuma/U. Pedersen)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    "نحن هنا" بينما الآخرون يتراجعون

    مع انطلاق البطولة في 21 يونيو/ حزيران ظهر منتخب مصر فريقا يعاني من مشاكل كثيرة. أما منتخب السنغال فكان بعيدا عن مستواه، وكذلك المغرب والكاميرون، في أولى المباريات. بينما لم تكن تونس مقنعة اطلاقا في دور المجموعات. وقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة مع السنغال وتنزانيا وكينيا، وفاز في أولى مبارياته على كينيا ليقول محاربو الصحراء "نحن هنا".

  • Djamel Belmadi (picture-alliance/empics/R. Wilkisky)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    بلماضي يصنع منتخبين

    بعد تجربة دامت نحو 8 سنوات في قطر عاد المدرب الجزائري جمال بلماضي (43 عاماً) لتدريب منتخب بلاده في أغسطس/ آب 2018. ويظهر دور بلماضي جليا عند المقارنة مع أداء الجزائر في البطولة السابقة بالغابون 2017 والتي أقصي منها من دور المجموعات بعد تعادلين وهزيمة. واستطاع المدرب الوطني أن يكون منتخبين للجزائر في آن واحد في مصر 2019، لاعبو أحدهما فوق أرض الملعب أما الآخر فلاعبوه على مقاعد البدلاء.

  • Afrika-Cup 2019 | Tansania vs. Algerien (Reuters/A.A. Dalsh)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    فريق العلامة الكاملة بحق

    وعلى عكس بطولة الغابون، حققت الجزائر العلامة الكاملة في دور المجموعات فبعد الفوز على كينيا فازت على السنغال 1- صفر، ثم على تنزانيا 3-صفر، علما أن الفريق أدى أمام تنزانيا بـ9 لاعبين من البدلاء. ورغم أن مصر والمغرب حققتا أيضا العلامة الكاملة إلا أن الجزائر كانت الأكثر اقناعا في كل شيء: أداء ونتيجة.

  • Ägypten Afrika-Cup - Algerien vs. Guinea (picture-alliance/AP Photo/A. Schalit)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    ثلاثية جديدة في دور الـ16

    حمل دور الـ16 مفاجآت غير سارة للفرق العربية فخرج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح وخرجت مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف في الوقت القاتل. وفي حين نجحت تونس في الفوز على غانا بركلات الترجيح، خطف منتخب الجزائر قلوب كل المتابعين عندما فاز بجدارة على غينيا 3- صفر.

  • Afrika-Cup 2019 | Elfenbeinküste vs. Algerien (Reuters/S. Salem)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    صعود دراماتيكي إلى نصف النهائي

    في دور ربع النهائي واجهت الجزائر كوت ديفوار، وتقدمت بهدف فيغولي في الدقيقة 20. وفي الدقيقة 48 أهدر بغداد بونجاح (الصورة) ركلة جزاء كانت كفيلة بـ"قتل المباراة". وتعادل كوت ديفوار في الدقيقة 61، ليعود بونجاح ويهدر فرصة هدف آخر، ويبكي بحرقة، وهو على مقاعد البدلاء، لكن فريقه يتغلب في النهاية بركلات الترجيح لينهمر اللاعبون والمدرب بالبكاء من الفرح. ويصرح بلماضي أن فريقه "لن يفرط في التتويج باللقب".

  • Africa Cup Algerien vs Nigeria (Getty Images/AFP/J. Soriano)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    محرز يخطف التأهل في آخر ثانية

    في نصف النهائي تقابلت الجزائر مع نيجيريا. هنا أيضا تقدمت الجزائر بهدف في الشوط الأول وتعادلت نيجيريا في الشوط الثاني. ومن كثرة المجهود البدني بدا أن لاعبي الفريقين يفضلون الذهاب للوقت الإضافي. غير أن الجزائر حصلت على ركلة حرة قرب منطقة جزاء نيجيريا سددها النجم رياض محرز باقتدار في مرمى الحارس النيجري ليعلن الحكم بعدها انتهاء المباراة وصعود محاربي الصحراء للنهائي للقاء السنغال التي فازت على تونس.

  • Afrika-Cup 2019 Finale | Algerien - Senegal (Reuters/S. Salem)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    بونجاح يهدي بلده اللقب بهدف غريب

    وسط حضور جماهيري جزائري كبير بإستاد القاهرة مساء الجمعة (19 يوليو/ تموز 2019) كررت الجزائر انتصارها على السنغال، بهدف وحيد أيضا، سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة. سدد مهاجم السد القطري كرة عند حدود منطقة الجزاء فارتطمت بقدم المدافع ساليو سيس وبدلت اتجاهها لتخدع الحارس ألفريد جوميز وتسكن شباكه. وضغط السنغاليون لتعديل النتيجة لكن بدون فعالية، لتحرز الجزائر لقبها الثاني بعد 1990.

  • Ägypten Africa Cup of Nations 2019 | Finale Algerien gegen Senegal | Jubel (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    المتألق بن ناصر يلحق بماجر في القائمة الذهبية

    واختير حارس الجزائر رايس مبولحي أفضل حارس بالبطولة، كما فاز زميله إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب لتقديمه أداء رائعاً خلال البطولة، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه، آخرها الهدف الذي سجله بونجاح في النهائي أمام السنغال. وبذلك يصبح إسماعيل بن ناصر، لاعب إيمبولي الإيطالي، ثاني جزائري يفوز بتلك الجائزة على مدار تاريخ كأس الأمم الأفريقية بعد مواطنه رابح ماجر الذي أحرز اللقب عام 1990. إعداد: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


 

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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

كلل محاربو الصحراء مشوارهم في بطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر بالذهب. خطف الجزائريون العلامة الكاملة في الدور الأول، ثم تخطوا بجدارة كل من غينيا وكوت ديفوار ونيجيريا ليصلوا إلى المباراة النهائية مع السنغال. (19.07.2019)  

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