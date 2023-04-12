 بنين - هروب من الجفاف | تقارير جديدة | DW | 12.06.2023

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تقارير جديدة

بنين - هروب من الجفاف

بوبي شاب من البدو الرحل وينتمي إلى قبيلة الفولاني في بنين. بسبب تغير المناخ أصبح الكثير من البدو الرحل يعانون من نقص حاد في المياه أثناء تنقلهم عبر غرب إفريقيا.

Dokumentation Benin - Flucht vor der Dürre

 

Dokumentation Benin - Flucht vor der Dürre

وهذا يتسبب مرارا في نشوب صراعات بينهم وبين المزارعين المحليين.

على هضاب وسط بنين يزداد موسم الجفاف حدة عاما بعد عام. وهذا يجبر رعاة قبيلة الفولاني الذين يعيشون هناك على التنقل في مجموعات كبيرة حتى يتمكنوا من توفير الكلأ والماء لقطعان ماشيتهم.

 

Dokumentation Benin - Flucht vor der Dürre

بوبي وهو شاب في الثلاثينيات من عمره وينحدر من قبيلة الفولاني التي اعتاد أفرادها على التنقل، يعرف أن التوتر بين المزارعين المحليين والرعاة الرحل يزداد   حدة في كل موسم، وذلك لأن المزارعين يعانون أيضا من نقص المياه الناتج عن ارتفاع حرارة الطقس. إنهم يدركون أن مصادر المياه لديهم لا تكفي لحقولهم ولماشية الفولاني أيضا. لكن هذه المرة قرر بوبي ألا يبقى مكتوف الأيدي ويريد أن يحاول التوسط بين الطرفين. فهو يدرك تماما أن الصراع بين الرعاة والمزارعين على توزيع الأرض ومصادر المياه ينذر بالتصعيد.

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 08 يوليو/تموز 2023 – 14:00 UTC
السبت 08 يوليو/تموز 2023 – 18:03 UTC
السبت 08 يوليو/تموز 2023 – 20:30 UTC
الأحد 09 يوليو/تموز 2023 –01:00 UTC
الأحد 09 يوليو/تموز 2023 – 08:00 UTC
الأحد 09 يوليو/تموز 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 10 يوليو/تموز 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 10 يوليو/تموز 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023 – 06:00 UTC
الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023 – 14:30 UTC
الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023 – 21:30 UTC
الأربعاء 12 يوليو/تموز 2023 – 00:00 UTC
لأربعاء 12 يوليو/تموز 2023 – 08:30 UTC
الخميس 13 يوليو/تموز 2023 – 02:30 UTC
الجمعة  14 يوليو/تموز 2023 – 06:30 UTC

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