بنين تطيح بأسود الأطلس من كأس أمم أفريقيا

فجر منتخب بنين مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بالمنتخب المغربي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدف بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف واحد لكل منهما، اليوم الجمعة (الخامس من تموز/ يوليو) في دور الستة عشر من البطولة. وتقدم المنتخب البنيني بهدف سجله مويس ألديلو في الدقيقة 52 ثم تعادل المنتخب المغربي عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 76 .

وفي ركلات الترجيح سجل للمنتخب البنيني كل من أوليفر فيردون وديفيد شيجلا وأناني تيدجاني فيما سجل للمنتخب المغربي أسامة الإدريسي وأهدر سفيان بوفال ويوسف النصيري.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصعد فيها منتخب بنين لدور الثمانية، علما بأن هذه المشاركة هي الرابعة لمنتخب بنين في بطولات أفريقيا. وبهذا الفوز صعد المنتخب البنيني لدور الثمانية ليضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي تجمع بين السنغال وأوغندا التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المنتخب المغربي لهذا الدور بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، فيما صعد منتخب بنين لهذا الدور بصفته واحدا من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة بعدما جمع ثلاث نقاط.

وفرض منتخب بنين المتواضع (88 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي فيفا) بإشراف المدرب الفرنسي ميشال دوسوييه، طوقا دفاعيا صارما على لاعبي المنتخب المغربي (47) الذي يشرف عليه الفرنسي هيرفيه رونار، وحالوا في غالبية مراحل المباراة، دون تمكنهم من اختراق منطقتهم.

وفشل المغرب في تكرار الفوز الذي حققه على بنين في لقائهما الوحيد سابقا في البطولة، وذلك برباعية نظيفة في نسخة تونس 2004، حين تمكن أسود الأطلس من بلوغ النهائي قبل الخسارة أمام أصحاب الأرض.

ح.ع.ح/ع.خ(د.ب.ا/أ.ف.ب)