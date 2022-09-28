بنيات تحتية في خطر

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منذ الهجمات على خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 ، أصبح من الواضح أن بنيتنا التحتية في خطر. والأمر لا يشمل خطوط الغاز فقط، بل يشمل أيضا كابلات التوصيل في أعماق البحار بما فيها خطوط الإنترنت. فما هي الآليات لحماية هذه المنشآت؟
إقبال غير مسبوق من الألمان على شراء المدافئ الكهربائية وغيرها من أجهزة التدفئة التي تعمل بالكهرباء مع قرب فصل الشتاء وسط مخاوف الألمان من نقص الغاز لتدفئة المنازل، نتيجة ندرة الغاز بسبب حرب أوكرانيا.
طالب ساسة ألمان بتشديد إجراءات حماية البنية التحتية في البلاد وذلك عقب عمل "تخريبي شرير ومتعمد" استهدف خطوط للسكك الحديدية في البلاد، مما تسبب قي تعطيل حركة القطارات في أجزاء كثيرة من ألمانيا.
هناك جدل بألمانيا حول استخدام احتياطيات الغاز المحلي. ويعارض المستشار شولتس اقتراح الحزب الليبرالي بإعادة النظر في الحظر السابق على التكسير الهيدروليكي وقال التكسير الهيدروليكي ليس ضروريا في ألمانيا.
أعلنت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة حالياً بنسبة 93% من سعتها، فيما أعلنت الشرطة أن أول محطة استيراد عائمة للغاز الطبيعي المسال في البلاد تخضع لحراسة مشددة في أعقاب حادث نوردستريم.
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