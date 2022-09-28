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بنيات تحتية في خطر

منذ الهجمات على خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 ، أصبح من الواضح أن بنيتنا التحتية في خطر. والأمر لا يشمل خطوط الغاز فقط، بل يشمل أيضا كابلات التوصيل في أعماق البحار بما فيها خطوط الإنترنت. فما هي الآليات لحماية هذه المنشآت؟