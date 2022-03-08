بنما: إغراق سفينة تجارية في البحر الأسود بصواريخ روسية

قالت السلطات الملاحية في بنما إن ثلاث سفن ترفع علم البلاد أصيبت بصواريخ روسية في البحر الأسود منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي. وأضافت في بيان أن واحدة من هذه السفن غرقت، لكن دون الإبلاغ عن ضحايا. وما زالت السفينتان الأخريان طافيتين رغم الأضرار.

وقال نورييل أراوث مدير سلطة الملاحة البحرية في بنما، الأربعاء(16 آذار/مارس 2022) "نعلم أن ثلاثا من سفننا هوجمت بصواريخ روسية لكن أفراد الطواقم كلهم سالمون". ولم تفصح سلطة الملاحة عن الأوقات التي أصيبت فيها السفن.

وقال أراوث إن ما لا يقل عن عشر سفن أخرى ترفع العلم ما زالت عالقة في البحر الأسود، مضيفا أن البحرية الروسية تقيد مغادرة السفن المنطقة. وبنما صاحبة أكبر عدد من السفن المسجلة التي ترفع علمها في العالم إذ يتجاوز العدد ثمانية آلاف سفينة بحسب سلطة الملاحة.

واستنكر أراوث منع "البحرية الروسية" مئتي إلى 300 سفينة من دول مختلفة من "مغادرة البحر الأسود".

في 25 شباط/فبراير، بعد هجوم أول على سفينة ترفع علم بنما، طلبت سلطات البلد الواقع في أمريكا الوسطى "على وجه السرعة" تجنب الإبحار في المياه الأوكرانية والروسية في البحر الأسود وبحر أزوف.

وحذّرت السلطة البحرية البنمية من أن "السفن البنمية في الموانئ الأوكرانية أو التي تمر عبر المنطقة يجب أن تتوخى الحذر وأن تزيد الظروف الأمنية على متنها لحماية الهيكل والطاقم".

ا.ف/ ع.ج.م (رويترز، أ.ف.ب)