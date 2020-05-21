بنك معلومات ثمين ـ قيادي داعشي في قبضة الأمن العراقي

أوضحت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلا عن المخابرات العراقية أن "جهاز المخابرات الوطني ألقى القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي"، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل.
يشار إلى أن الموما إليه يدعى أيضاً أبو ابراهيم القرشي، هو من يتولى زعامة تنظيم داعش الارهابي بعد مقتل الزعيم السابق للتنظيم ابو بكر البغدادي في عملية للجيش الأمريكي في سورية نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وكشف عبد الناصر قرداش، الذي كان المرشح المحتمل لخلافة زعيم تنظيم داعش بعد أبو بكر البغدادي، أن قيادات التنظيم، وبطلب من البغدادي، كانت راجعت أفكار التنظيم. وفي مقابلة أجرتها معه قناة "العربية"، أوضح قرداش أن المراجعة جرت بعد أن خسر التنظيم العديد من المواقع خلال السنوات الأخيرة. وقرداش، معتقل لدى السلطات العراقية، ويعتبر بنك معلومات التنظيم.
وفي المقابلة، وصف قرداش البغدادي بأنه كان "حازما ولا يتراجع بسهولة عن قرار اتخذه حتى ولو كان خاطئا". وخلال تحقيقات السلطات العراقية معه، كشف قرداش عن أن هناك خلافات شديدة داخل التنظيم بين العرب والأجانب. وقرداش، ولد في الموصل واستلم الكثير من المهام العسكرية في عهد أبو عمر البغدادي وصولاً إلى أبو بكر البغدادي، وأشرف على عدة عمليات عسكرية في سوريا والأراضي العراقية، ويُعرف بتشدده وقربه من القيادات العربية في التنظيم.
خبير شؤون مكافحة الإرهاب العراقي هشام الهاشمي الباحث الزائر في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية نشر على صفحته في فيسبوك معلومات جاء فيها:
مصادر عراقية أخرى ومن بينها تعليقات صدرت عن هشام الهاشمي نفسه أشارت الى أنّ عبد الناصر قرداش كان معتقلا عند أكراد سوريا بعد عمليات الباغوز منذ عام وتم نقله الى العراق بالتعاون مع التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية قسد وهي من سلمته للجانب العراقي.
م.م/ ح.ز (د ب أ)
-
نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
نهاية البغدادي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.
-
نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
نهاية "الخليفة" في نفق
في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.
-
نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
من هو زعيم "داعش"؟
ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.
-
نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
وثائق البغدادي
صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.
-
نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
شهادة الجنسية
وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.
-
نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
أقدم وثيقة
أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.
-
نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
"ضعف في النظر"
وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".
-
نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
"لم يكن متفوقاً"
وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.
-
نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
"دراسات قرآنية"
أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.
-
نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
"اختفاء عن الأنظار"
اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.
-
نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
مكافأة
في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.
-
نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
"الدولة الإسلامية"
في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.
-
نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
الظهور الأخير
آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.
الكاتب: زمن البدري