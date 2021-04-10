بنك كندي يمنح موظفيه إجازة مدفوعة ويدعوهم للذهاب في عطلات

قرر البنك الملكي في كندا RBC منح موظفيه هذا العام إجازة إضافية مدفوعة واشتراكاً مجانياً لمدة سنة بتطبيق مخصص للتأمل والمساعدة على الخلود لنوم هادئ. ويحاول البنك من خلال قراره تجنب إصابة العاملين فيه بالإجهاد الشديد بسبب جائحة كورونا، وفقاً للنسخة الدولية من موقع "بيزنس إنسايدر".
وفي رسالة تم إرسالها لموظفي جميع فروع البنك، نُشرت نسخة منها على موقع "لينكد-إن"، أشار المدير التنفيذي ديف ماكاي إلى ”الإجهاد الشديد الذي أصاب العاملين أكثر من أي وقت آخر على مدار الجائحة".
وأكد ماكاي على ضرورة ”استبعاد الوصم المصاحب لطلب وقت من أجل التركيز، وفي بعض الحالات للتوقف وإستعادة النشاط"، على حد قوله.
وحث ماكاي الموظفين على طلب الإجازة المعروضة من مديريهم وشجعهم على تخصيص وقت للذهاب في عطلة، مضيفا أن الإجازات القليلة التي حصل عليها خلال فترة الجائحة ”سمحت له بالقراءة والعزف على الجيتار وقضاء المزيد من الوقت في أماكن مفتوحة".
كما منحت المؤسسة المالية، التي تعد ثاني أكبر بنك في كندا، العاملين البالغ عددهم 86 ألفاً حول العالم اشتراكاً مجانياً لمدة عام في تطبيق مخصص لممارسة التأمل ويهدف للمساعدة في الحصول على نوم هادئ. وتبلغ تكلفة الاشتراك السنوي في هذا التطبيق عادة حوالي 70 دولاراً أمريكياً.
وتمر كندا حالياً بالموجة الثالثة من جائحة كورونا، ما دفع مقاطعة أونتاريو، التي يقع فيها المقر الرئيسي للبنك، لفرض قيود جديدة للحد من انتشار الفيروس.
وفي خطوة مماثلة، أعلن أكبر بنك في كندا، تورنتو دومينيون، عن سماحه للموظفين بالحصول على يوم إجازة إضافي عند الحاجة له ”بعد عام من التضحية والاضطراب"، وفقاً لوكالة بلومبرغ.
وجاء قرار البنك بمنح يوم إجازة إضافي بعد الانتقادات التي وُجهت لمجموعة "غولدمان ساكس" الأمريكية ”لدفعها صغار الموظفين إلى العمل 100 ساعة أسبوعياً"، فيما وصف بأنه ”غير إنساني ويؤدي لسوء الصحة النفسية".
د.ب/ي.أ
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هل تعاني من الاحتراق النفسي؟ الأسباب قد تكون أخطر مما تتوقع!
لا تدل الأعراض النمطية لمتلازمة الاستنزاف الجسمي والنفسي (أو الاحتراق النفسي)، خاصة الإرهاق البدني والعقلي الدائم، في الواقع على أنها فقط نتيجة الإرهاق الزائد. فالعوامل البدنية يمكن أن تتسبب فيها أيضاً.
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هل تعاني من الاحتراق النفسي؟ الأسباب قد تكون أخطر مما تتوقع!
في هذا السياق ينقل موقع "جيو" الألماني عن البروفسور مارتن كيك، مدير المستشفى التابع لمعهد ماكس بلانك للطب النفسي في ميونيخ: "قبل التشخيص، يُجرى حديث مفصل مع المريض، ومن ثم فحص بدني واختبارات مختبرية مثل مستويات الدم، وهذا من الأمور الضرورية".
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هل تعاني من الاحتراق النفسي؟ الأسباب قد تكون أخطر مما تتوقع!
يمكن أن يكون خلف الإرهاق والإعياء المستمرين التهاب الغدة الدرقية (الهاشيموتي)، وهو باختصار رد فعل الغدة الدرقية الالتهابي الذي يهاجم الجهاز المناعي خلاياه الخاصة ويحاول تدميرها. وبفعل هذا يمكن ألا تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، وهو ما يسبب بأعراض مرضية مشابهة لأعراض متلازمة الاحتراق النفسي.
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هل تعاني من الاحتراق النفسي؟ الأسباب قد تكون أخطر مما تتوقع!
ينطبق الشيء نفسه على قصور الغدة الدرقية بفعل نقص اليود، والالتهابات المرتبطة بفيروس نقص المناعة أو الأمراض البكتيرية كالسل وداء البورليات المنقول (Borrelia) الذي ينقله القراد. وأحياناً يحدث الشعور بالاحتراق النفسي بسبب التصلب المتعدد أو اللوكيميا أو نوع آخر من السرطان. في جميع هذه الحالات يمكن أن يحدث التعب الدائم، الذي تشبه أعراضه الاحتراق النفسي ولا يمكن للإنسان أن يتعافى منه من تلقاء نفسه.
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هل تعاني من الاحتراق النفسي؟ الأسباب قد تكون أخطر مما تتوقع!
لكن قبل أن نجزع من معرفة الأسباب المذكورة في أعلاه قد تكون هناك أسباب أخرى أقل خطورة. يمكن لأسباب بسيطة قد تؤدي إلى الإرهاق الدائم، كالشخير المرتفع المصحوب بانقطاع التنفس ليلاً، أو نقص الحديد الذي يؤدي إلى قلة تكوين الهيموغلوبين وبالتالي عدم حصول الخلايا على ما يكفي من الأوكسجين.
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هل تعاني من الاحتراق النفسي؟ الأسباب قد تكون أخطر مما تتوقع!
إضافة إلى ذلك قد يكون الإعياء المستمر من الأعراض الجانبية لبعض الأدوية كعلاجات خفض ضغط الدم، وهذه جميعاً لها أعراض مشابهة لأعراض متلازمة الاحتراق النفسي.
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هل تعاني من الاحتراق النفسي؟ الأسباب قد تكون أخطر مما تتوقع!
لكن من جانب آخر فقد يكون الأمر أكثر تعقيداً حين يشتبه الأطباء بإصابة المريض بمتلازمة الإعياء المزمن، إذ يؤدي هذا المرض الغامض إلى استمرار الإرهاق الذهني والبدني وصعوبة التركيز وبالتالي انخفاض الأداء الجسدي، وهي أعراض تشبه إلى حد كبير أعراض الاحتراق النفسي.
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هل تعاني من الاحتراق النفسي؟ الأسباب قد تكون أخطر مما تتوقع!
يذهب بعض الأطباء إلى أن الإضطراب التنظيمي في النظام المناعي هو السبب الرئيسي لهذه المتلازمة، التي قد تُفعل ربما من خلال الإصابة بعدوى معينة.
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هل تعاني من الاحتراق النفسي؟ الأسباب قد تكون أخطر مما تتوقع!
في كل الأحوال يبقى من الضروري معرفة الأسباب البدنية المحتملة لأعراض الإرهاق المستمر، إذ يمكن أن يؤدي إلى الكشف عن أمراض خطيرة تحتاج إلى المعالجة الفورية. وفي بعض الحالات يمكن علاجه ببساطة بالأدوية.
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هل تعاني من الاحتراق النفسي؟ الأسباب قد تكون أخطر مما تتوقع!
إذا ما استبعد الطبيب الأسباب الأخرى جميعاً، حينها فقط يمكنه تشخيص الإصابة بمتلازمة الاحتراق النفسي، ويجب الحديث إلى الطبيب النفسي بشأن كيفية البحث عن طرق للخروج من هذا الخواء النفسي والإجهاد الدائم. ع.غ