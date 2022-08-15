 بنغلاديش: يأس لاجئي الروهينغا | مراسلون حول العالم | DW | 16.09.2022

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مراسلون حول العالم

بنغلاديش: يأس لاجئي الروهينغا

بعد خمس سنوات من فرارهم من ميانمار، لا يزال شعب الروهينغا يعيش في مخيمات في بنغلاديش، ويرغب في العودة إلى بلاده، رغم الذكريات المؤلمة التي يحملها من هناك.

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