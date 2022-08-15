بنغلاديش: يأس لاجئي الروهينغا

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بعد خمس سنوات من فرارهم من ميانمار، لا يزال شعب الروهينغا يعيش في مخيمات في بنغلاديش، ويرغب في العودة إلى بلاده، رغم الذكريات المؤلمة التي يحملها من هناك.
استقبلت بنغلاديش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، بعد أن أجبروا على مغادرة بلدهم ميانمار. والآن تضغط حكومة بنغلاديش على الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادتهم إلى وطنهم، هل أضحت فرص عودتهم قريبة؟
في تقرير جديد لها، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر حول تردي الرعاية الصحية لكثير من اللاجئين في الدول المضيفة. ويتفاقم الوضع مع عدم إلمامهم باللغة وقواعد النظام الصحي أو التمييز والأحكام المسبقة ضدهم في تلك البلدان.
حذرت هيومن رايتس ووتش من أن نحو 30 ألف طفل من الروهينغا في بنغلادش، سيفقدون إمكانية الوصول إلى التعليم. الأمم المتحدة قالت بدورها إن قرار بنغلادش بغلق مدارس للاجئي الروهينغا هو إجراء يهدد بجعل "جيل بلا تعليم".
رغم تعرضها لانتقادات بسبب عدم تشاورها مع مفوضية الأمم المتحدة وهيئات إغاثية أخرى بشأن نقل اللاجئين من مسلمي الروهينغا إلى جزيرة نائية، يبدو أن بنغلاديش مصممة على قرارها. فماذا ينتظر هؤلاء اللاجئين في هذه الجزيرة؟
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