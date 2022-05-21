 بنغلاديش .. فيضانات واسعة النطاق بسبب الأمطار الغزيرة | DW الأخبار | DW | 22.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

بنغلاديش .. فيضانات واسعة النطاق بسبب الأمطار الغزيرة

شهدت بنغلاديش أسوأ فيضانات منذ ما يقرب من عشرين عامًا. وتقطعت السبل بنحو مليوني شخص في شمال شرق البلاد. كما تضررت المحاصيل بعد أن غمرتها المياه.

مشاهدة الفيديو 01:54

المزيد من المركز الإعلامي

عاصفة تجتاح مدينة بادربورن غرب ألمانيا وتتسبب في خسائر مادية فادحة.

عاصفة مدمرة تجتاح مدينة بادربورن غرب ألمانيا 21.05.2022

الضغوط على المستشار الألماني السابق شرودر تجبره على التراجع في علاقاته مع روسيا.

انتقادات عنيفة ضد المستشار الألماني السابق بسبب علاقته مع روسيا 21.05.2022

دول عدة تعلن اكتشاف حالات إصابة بجدري القردة لديها منها ألمانيا

ألمانيا تعلن عن أول إصابة لديها بجدري القردة 20.05.2022

أهالي خاركيف يتخوفون من الخروج من محطات مترو الأنفاق التي احتموا فيها من القصف

خاركيف تعتزم إعادة تشغيل مترو الأنفاق رغم مخاوف السكان من القصف 20.05.2022

المزيد DW الأخبار

الهولندي ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى اليوم، لينتزع بذلك صدارة ترتيب بطولة العالم.

ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى وينتزع صدارة الترتيب 22.05.2022

تُوج ليون الفرنسي للسيدات بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف على برشلونة الإسباني.

سيدات ليون يتوجن بلقب أبطال أوروبا على حساب سيدات برشلونة 22.05.2022

تأهيل عائلات عراقية تنمتمي لمقاتلي داعش قبل توزيعها على مناطق في العراق.

تأهيل أفراد عائلات عراقية تنتمي لمقاتلي داعش قبل توزيعهم في العراق 22.05.2022

الانتخابات اللبنانية تفرز نتائج تزيد من غموض المرحلة السياسية المقبلة بعد صعود نجم التغييرين وحزب القوات اللبنانية.

بعد نتائج الانتخابات النيابية في لبنان هل تدخ البلاد مرحلة جديدة؟ 21.05.2022

اقرأ أيضا

23.06.2015 *** People receive drinking water from a volunteer at a stall, set up outside Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC) during intense hot weather in Karachi, Pakistan, June 23, 2015. A devastating heat wave has killed more than 400 people in Pakistan's southern city of Karachi over the past three days, health officials said on Tuesday, as paramilitaries set up emergency medical camps in the streets. REUTERS/Akhtar Soomro

كارثة المناخ في باكستان - ذوبان المجلدات في جبال الهيمالايا 12.04.2022

بحسب منظمة الصحة العالمية، سيؤدي تغير المناخ إلى 250.000 حالة وفاة إضافية سنويًا بين عامي 2030 و 2050. هل وصلنا إلى نقطة اللاعودة؟ هل يمكن مواجهة تبعات هذا التغير؟ باكستان تحاول ذلك.

Titel/Kurztitel: Fighting for a 'green belt' in Senegal Teaser: Activist Haider El Ali is trying to make his country fit for climate change through reforestation projects. The former environment minister doesn't just plant trees but is convincing the young to help out too. Kurzteaser: Activist Haider El Ali is trying to make his country fit for climate change through major reforestation projects. Schlagwörter: Eco Africa, environment, Senegal, climate change, deforestation, trees Autor: Sascha Gankin & Wolf Gebhardt

قارة أفريقيا تعاني من أزمة في تمويل المشاريع المناخية 27.03.2022

تمارس الدول الأفريقية الكثير من الضغوط على الدول الغنية للوفاء بتعهداتها بدفع 100 مليار دولار لمساعدة القارة على التكيف مع تغيرات المناخ، بيد أن نقص الخبرة الأفريقية أدت إلى توقف المشاريع الحيوية في هذا المجال.

Dokumentation Ein Fluss in Gefahr - Bangladeschs verseuchtes Delta Sendedatum: 11. Dezember 2021 Thema: Klimakatastrophe in Bangladesch und ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung Beschreibung: Bangladesch kämpft darum, sich über Wasser zu halten. Bis 2050 wird jeder siebte Einwohner des Landes durch klimabedingte Faktoren vertrieben werden. Fotograf: © tvf (Stills aus einer tvf-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغلاديش 09.11.2021

تكافح بنغلاديش ضد ارتفاع منسوب مياه الأنهار والبحار، ويقدر الخبراء أنه بحلول عام 2050 سيضطر 15 % من سكان البلاد للنزوح على خلفية التغير المناخي.

An illustration of an earth on fire map | Verwendung weltweit

مفاوضات أممية بشأن المناخ وسط تنامي الكوارث طبيعية في العالم 26.07.2021

انطلقت اليوم مفاوضات عبر الإنترنت ترعاها الأمم المتحدة بمشاركة نحو 200 دولة بهدف البحث في المصادقة على تقرير علمي أممي سيؤسس لقمم مرتقبة خلال الخريف تعنى بمهمة تجنيب العالم كارثة مناخية تهدد كوكب الأرض.