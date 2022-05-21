بنغلاديش .. فيضانات واسعة النطاق بسبب الأمطار الغزيرة

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شهدت بنغلاديش أسوأ فيضانات منذ ما يقرب من عشرين عامًا. وتقطعت السبل بنحو مليوني شخص في شمال شرق البلاد. كما تضررت المحاصيل بعد أن غمرتها المياه.
بحسب منظمة الصحة العالمية، سيؤدي تغير المناخ إلى 250.000 حالة وفاة إضافية سنويًا بين عامي 2030 و 2050. هل وصلنا إلى نقطة اللاعودة؟ هل يمكن مواجهة تبعات هذا التغير؟ باكستان تحاول ذلك.
تمارس الدول الأفريقية الكثير من الضغوط على الدول الغنية للوفاء بتعهداتها بدفع 100 مليار دولار لمساعدة القارة على التكيف مع تغيرات المناخ، بيد أن نقص الخبرة الأفريقية أدت إلى توقف المشاريع الحيوية في هذا المجال.
تكافح بنغلاديش ضد ارتفاع منسوب مياه الأنهار والبحار، ويقدر الخبراء أنه بحلول عام 2050 سيضطر 15 % من سكان البلاد للنزوح على خلفية التغير المناخي.
انطلقت اليوم مفاوضات عبر الإنترنت ترعاها الأمم المتحدة بمشاركة نحو 200 دولة بهدف البحث في المصادقة على تقرير علمي أممي سيؤسس لقمم مرتقبة خلال الخريف تعنى بمهمة تجنيب العالم كارثة مناخية تهدد كوكب الأرض.
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