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بنغلاديش .. فيضانات واسعة النطاق بسبب الأمطار الغزيرة

شهدت بنغلاديش أسوأ فيضانات منذ ما يقرب من عشرين عامًا. وتقطعت السبل بنحو مليوني شخص في شمال شرق البلاد. كما تضررت المحاصيل بعد أن غمرتها المياه.