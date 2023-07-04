بنغلاديش - راكبات الأمواج قدوات يحتذى بهن

حيواتهن تتسم بالفقر والعنف وتحكُّم الآخرين بمصائرهن. لكن رياضة ركوب الأمواج تجعلهن يحلمن بالحرية. يرافق هذا الفيلم الفتيات الأربع على مدى ثلاثة أعوام، موثقا طريقهن لتحقيق أحلامهن في الحرية وحماسهن لرياضة ركوب الأمواج.

ينقل الفيلم فرحة البطلات أثناء ركوبهن الأمواج في يوم مشمس، ويقدّم نظرة عن كثب على المشاكل المعقدة المرتبطة بالفقر والتمييز بين الجنسين في مجتمع ذكوري شكّلته تقاليد قديمة.

ورغم ذلك فإن التحديات الهائلة بسبب القيود العائلية والاجتماعية تزيد من قوة إرادة الفتيات الأربع في تقرير مصيرهن بأنفسهن. مؤسّس نادي ركوب الأمواج يدعم الفتيات الرائدات الأربع بكل ما يستطيع ويبذل قصارى جهده لضمان مشاركتهن في المنافسات، وفي العثور على رُعاة للنادي.



يستعرض الفيلم الوثائقي نضج وتتطور الفتيات على مدار ثلاث سنوات، وكيف لم تثبط عزيمتهن بسبب الخلافات المستمرة مع أهاليهن أو الجيران. كما يُظهر الفيلم الوثائقي أن رياضة ركوب الأمواج قادرة على تغيير حياة جيل كامل من الشابات في بنغلاديش.



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DW عربية

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