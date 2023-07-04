 بنغلاديش - راكبات الأمواج قدوات يحتذى بهن | تقارير جديدة | DW | 04.07.2023

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تقارير جديدة

بنغلاديش - راكبات الأمواج قدوات يحتذى بهن

تقع بلدة كوكس بازار الساحلية الشهيرة في جنوب شرق بنغلاديش، ويبلغ طول شاطئها أكثر من 120 كيلومترا، ويعتبر من أطول الشواطئ في العالم. في الحي الفقير الضخم المجاور، تحلم أربع فتيات بالانضمام إلى نادي ركوب الأمواج المحلي.

Doku | Bangladesch - Surferinnen setzen ein Zeichen

Doku | Bangladesch - Surferinnen setzen ein Zeichen

 

حيواتهن تتسم بالفقر والعنف وتحكُّم الآخرين بمصائرهن. لكن رياضة ركوب الأمواج تجعلهن يحلمن بالحرية. يرافق هذا الفيلم الفتيات الأربع على مدى ثلاثة أعوام، موثقا طريقهن لتحقيق أحلامهن في الحرية وحماسهن لرياضة ركوب الأمواج.

 

Doku | Bangladesch - Surferinnen setzen ein Zeichen

ينقل الفيلم فرحة البطلات أثناء ركوبهن الأمواج في يوم مشمس، ويقدّم نظرة عن كثب على المشاكل المعقدة المرتبطة بالفقر والتمييز بين الجنسين في مجتمع ذكوري شكّلته تقاليد قديمة. 

ورغم ذلك فإن التحديات الهائلة بسبب القيود العائلية والاجتماعية تزيد من قوة إرادة الفتيات الأربع في تقرير مصيرهن بأنفسهن. مؤسّس نادي ركوب الأمواج يدعم الفتيات الرائدات الأربع بكل ما يستطيع ويبذل قصارى جهده لضمان مشاركتهن في المنافسات، وفي العثور على رُعاة للنادي. 

Doku | Bangladesch - Surferinnen setzen ein Zeichen


يستعرض الفيلم الوثائقي نضج وتتطور الفتيات على مدار ثلاث سنوات، وكيف لم تثبط عزيمتهن بسبب الخلافات المستمرة مع أهاليهن أو الجيران. كما يُظهر الفيلم الوثائقي أن رياضة ركوب الأمواج قادرة على تغيير حياة جيل كامل من الشابات في بنغلاديش. 
 

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 07 أغسطس/آب 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 07 أغسطس/آب 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 07 أغسطس/آب 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 08 أغسطس/آب 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 09 أغسطس/آب 2023 – 01:00 UTC
الخميس 10 أغسطس/آب 2023 – 11:00 UTC
الخميس 10 أغسطس/آب 2023 – 15:00 UTC
السبت 12 أغسطس/آب 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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