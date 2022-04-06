 بنزيمة ينقذ ريال ويطيح بتشيلسي حامل اللقب من دوري الأبطال | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.04.2022

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رياضة

بنزيمة ينقذ ريال ويطيح بتشيلسي حامل اللقب من دوري الأبطال

على عكس مباراة الذهاب كان تشيلسي هو الأفضل وبفارق كبير، وفاز الفريق الانجليزي بـ"ريمونتادا" رائعة على ريال مدريد في مدريد، لكن المباراة "المجنونة" انتهت بصعود الريال لدور نصف النهائي والفضل كالعادة للنجم كريم بنزيمة.

صورة من مباراة الذهاب في 6 أبريل/ نيسان 2022 والتي فاز فيها الريال 3-1.

صورة من مباراة الذهاب في 6 أبريل/ نيسان 2022 والتي فاز فيها الريال 3-1.

أحرز كريم بنزيمة هدفا بضربة رأس في الوقت الإضافي، ليقود ريال مدريد للتفوق 5-4 على تشيلسي حامل اللقب في مجموع مباراتي دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل إلى قبل النهائي، رغم خسارة العملاق الإسباني 3-2 على أرضه مساء الثلاثاء (12 أبريل/ نيسان 2022).

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بعدما بدا باريس سان جيرمان في طريقه لإزاحة ريال مدريد من بطولته المفضلة، قاد الفرنسي كريم بنزيمة "ريمونتادا" خيالية، وسجل ثلاثة أهداف متتالية ليحجز بطاقة دور ربع النهائي بدوري الأبطال، الذي رافقه إليه أيضا مانشستر سيتي.

لا يأمل توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي في استمرار فريقه ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا خاصة بعد هزيمته المريرة في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد، لكنه حث لاعبيه على الاجتهاد ومحاولة تعديل النتيجة.

حتى بيع القمصان في متجر تشيلسي ممنوع بأمر الحكومة، التي منعت بيع النادي بعد أسبوع من تجميد أصول مالكه الروسي أبراموفيتش. وتقول وزيرة شؤون الرياضة إن هذه الخطوات تهدف إلى "حرمان أبراموفيتش من الاستفادة من ملكيته للنادي".

وفاز ريال 3-1 على تشيلسي في لندن الأسبوع الماضي، بفضل ثلاثية بنزيمة، وانتصر النادي الإنجليزي بنفس النتيجة اليوم، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي، وحسم بنزيمة الأمور بضربة رأس في الدقيقة 96.

وفي سانتياغو برنابيو، تقدم تشيلسي 3-صفر عن طريق ميسون ماونت وأنطونيو روديجر وتيمو فيرنر في الدقائق 15 و51 و75 على الترتيب، قبل أن يقلص البديل رودريجو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

أفضلية تشيلسي

بدأ تشيلسي بقوة وضغط بشكل متقدم على أصحاب الأرض، وترجم السيطرة إلى هدف بعدما تلقى ماونت تمريرة فيرنر وسدد بقوة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا. وبعد الاستراحة بخمس دقائق، نفذ ماونت ركلة ركنية وقابلها المدافع روديجر بضربة رأس قوية داخل شباك كورتوا.

واعتقد ماركوس ألونسو أنه سجل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 62 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الاحتفالات توقفت سريعا بعدما احتسب حكم الفيديو المساعد لمسة يد على الظهير الإسباني.

وقبل ربع ساعة من النهاية، استحوذ فيرنر على الكرة في الجانب الأيسر وراوغ أكثر من لاعب بمهارة ثم سدد بقوة في شباك كورتوا حارس تشيلسي السابق الذي حاول إبعاد التسديدة دون جدوى.

وبدا أن تشيلسي سينتزع بطاقة التأهل إلى قبل النهائي، لكن البديل رودريجو تلقى تمريرة مذهلة بوجه القدم الخارجي من المخضرم لوكا مودريتش وسدد كرة مباشرة داخل مرمى أبطال أوروبا.

وفي الوقت الإضافي، استمرت أفضلية تشيلسي، لكن من هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى فينيسيوس جونيور في الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية متقنة قابلها بنزيمة بضربة رأس داخل الشباك، بعد انزلاق روديجر.

وتسابق لاعبو تشيلسي في إهدار الفرص، كان آخرها من البديل جورجينيو بعدما سدد بجوار القائم مباشرة في الدقيقة 119.

وسيلعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة يوم الأربعاء بين أتليتيكو مدريد ومانشستر سيتي، بعدما فاز بطل إنجلترا بهدف نظيف على أرضه الأسبوع الماضي ذهابا.

ص.ش (رويترز)

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