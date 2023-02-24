 بنزيمة يقود الريال لفوز كبير على برشلونة في كأس ملك إسبانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2023

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بنزيمة يقود الريال لفوز كبير على برشلونة في كأس ملك إسبانيا

اكتسح ريال مدريد غريمه ومضيفه برشلونة برباعية نظيفة بينها "هاتريك" للنجم الفرنسي كريم بنزيمة أمس الأربعاء، ليتأهل الفريق الملكي إلى نهائي كأس إسبانيا في كرة القدم، بعدما كان خسر بهدف نظيف في ذهاب نصف النهائي.

ريال مدريد وبرشلونة

رغم سيطرة صاحب الأرض على المباراة في بدايتها، انهار برشلونة ليخسر 4-1 في النتيجة الإجمالية

سجل كريم بنزيمة ثلاثة أهداف ليقودريال مدريدللفوز 4-صفر على مضيفه برشلونة والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمس الأربعاء (الخامس من أبريل/ نيسان). وبدا برشلونة، الذي كان يأمل في انتصاره الرابع على التوالي على ريال مدريد هذا الموسم، في طريقه للنهائي بعد فوزه 1-صفر في الذهاب في مدريد الشهر الماضي.

لكن رغم سيطرة صاحب الأرض على المباراة في بدايتها، انهار الفريق ليخسر 4-1 في النتيجة الإجمالية وأصبح بنزيمة أول لاعب منريال مدريد يحرز ثلاثية في مرمى برشلونة منذ فيرينك بوشكاش في 1963.

ومنح فينيسيوس جونيور التقدم لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد هجمة مرتدة سريعة.

وانقلبت الأمور رأسا على عقب بالنسبة لبرشلونة عندما سدد بنزيمة كرة سكنت الشباك بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني مستغلا تمريرة من لوكا مودريتش.

مختارات

فيما يشبه مباريات الملاكمة تمكن برشلونة من إحراز هدف الفوز والمباراة تلفظ أنفاسها. وبعدما تقدم الريال وأضاع العديد من الفرص نجح برشلونة في خطف هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مقتربا أكثر من حسم الدوري لصالحه.

وبعدها بثماني دقائق، حصل ريال على ركلة جزاء إثر مخالفة تعرض لها فينيسيوس داخل المنطقة ونجح بنزيمة في التسجيل من علامة الجزاء.

وأطلقت جماهير برشلونة صيحات استهجان ضد فريقها، وبدا ريال مدريد هو الأقرب لتعزيز تفوقه بفضل تألق بنزيمة.

وفي الدقيقة 80، استغل بنزيمة تمريرة فينيسيوس جونيور ليكمل ثلاثية من الأهداف للمرة الثانية هذا الأسبوع بعدما قاد ريال للفوز 6-صفر على ريال بلد الوليد في الدوري مطلع الأسبوع.

ويواجه ريال في النهائي أوساسونا على أمل تحقيق لقبه رقم 20 في المسابقة. وكان أوساسونا قد حجز مقعده في النهائي بتغلبه 2-1 على أتليتيك بيلباو في النتيجة الإجمالية.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد "مباراة مثالية، إذا لم تكن مثالية لما استطعنا الفوز 4-صفر هنا. واجهنا صعوبات في الشوط الأول لكن الهدف الأول قلب المباراة تماما.

"إنها مباراة تلعب فيها الشخصية والخبرة دورا مهما. مزجنا طاقة رودريجو وبالبيردي وكامافينجا بخبرة فينيسيوس ومودريتش وكروس. قدموا مباراة مذهلة".

وبعد معاناته أمام برشلونة هذا الموسم، ثأر ريال مدريد لنفسه وتفوق بفارق أربعة أهداف على الأقل على غريمه لأول مرة منذ 1995.

ويتصدر برشلونة الدوري بفارق كبير على ريال مدريد بعد الفوز على غريمه 2-1 الشهر الماضي.

ولم تكن هناك أي دلائل على إمكانية تحقيق هذا الفوز الكبير في ظل رغبة برشلونة في حسم التأهل مبكرا وإنقاذ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد العديد من الفرص.

وكان إبعاد فرصة روبرت ليفاندوفسكي نقطة التحول في المباراة، فقد انطلق ريال مدريد في هجمة مرتدة وتبادل فينيسيوس تمرير الكرة مع بنزيمة قبل أن يسدد المرمى.

وفي بداية الشوط الثاني انطلق مودريتش في الناحية اليمنى ومرر كرة إلى بنزيمة الذي سددها متقنة في الشباك.

واكتمل انهيار فريق المدرب تشابي هرنانديز بعد حصول فينيسيوس على ركلة جزاء نفذها بنزيمة بنجاح.

وانفلتت أعصاب لاعبي الفريقين، لكن بنزيمة أكمل ثلاثيته في ليلة للنسيان لبرشلونة.

وقال تشابي "أهنئ ريال مدريد الذي كان رائعا في الشوط الثاني. إذا أظهرت رحمة لريال مدريد فلن يرحمك".

لم يخسر ريال سوى مباراتين من الثماني الأخيرة في الكأس المحلية (6 انتصارات)، حيث تعود الهزيمة الأخيرة إلى 2 آذار/مارس على أرضه أمام برشلونة (صفر-1).

من ناحيته، حقق برشلونة سلسلة من 5 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، بعد خسارتيه أمام مانشستر يونايتد الانكليزي 1-2 في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" وألميريا صفر-1 في الدوري، قبل أن يسقط مجدداً هذه الأمسية.

ع.أ.ج/ ع ش (رويترز، أ ف ب، د ب ا)

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